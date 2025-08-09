Jak jste se dostal právě k pánské módě?
Vlastně už v dětství. Vyrůstal jsem na filmech pro pamětníky, bondovkách a britských kriminálkách, kde byli muži vždy perfektně oblečení. Pocházím z rodiny operních pěvců, hrál jsem na klavír a už ve školce jsem měl sako – hráškově zelené. Později jsem pracoval v jedné české firmě zaměřené na made to measure oblečení, následovala zkušenost ve Vídni. V Manemu jsme se během pandemie covidu potkali s kolegou Dominikem Jochymkem, pracovně jsme si perfektně „sedli“. Nakonec jsme značku společně odkoupili a dnes ji vedeme jako partneři.
V čem vidíte výhody podnikání ve dvou? Jak jste si rozdělili role?
S Dominikem se výborně doplňujeme – jsme každý jiný, což je výhoda. Oba vlastníme firmu půl na půl a každý návrh si musíme vzájemně obhájit. Dominik má blíž k zákazníkům, produktům a marketingu, já se víc starám o strategii, tým a operativu. Díky tomu máme vyvážený pohled a dokážeme se posouvat dopředu.
Jak si byznysově stojíte? Kolik zákazníků ročně obsloužíte?
Ročně obsloužíme zhruba 300 zákazníků a ušijeme kolem 250 obleků. Nejde nám ale o kvantitu – drtivá většina klientů se k nám vrací a budujeme s nimi jejich šatník postupně.
Manemo
● Majiteli pánského krejčovského ateliéru Manemo jsou Jiří Friedrich (32 let) a Dominik Jochymek (29 let).
● Značku odkoupili v roce 2023, sídlí na Masarykově nábřeží v Praze.
● Jiří Friedrich má zkušenosti z české made to measure firmy a vídeňského zakázkového krejčovství. V Manemu je od roku 2021, věnuje se obchodní stránce, strategii, denní operativě a klientům.
● Dominik Jochymek v Manemu začínal jako stážista, později vedoucí provozu. Dnes má na starosti klientelu, produktový rozvoj a marketing.
● Ateliér se specializuje na semi bespoke šití vycházejícího z MTM – kombinace individuálního přístupu a nadstandardních úprav.
Nebylo složité se ujmout vedení těsně po covidové pandemii?
Bylo to velmi náročné období, ale zároveň nás to extrémně posílilo. Převzali jsme značku v době, kdy běžela sezona naplno, přestěhovali jsme ateliér a zároveň dolaďovali všechny formality. Podařilo se nám to bez přerušení provozu – i díky obrovské důvěře našich zákazníků.
Kdo jsou vaši zákazníci a kolik u vás nechávají za oblek?
Máme klienty mezi advokáty, bankéři, podnikateli, ale i z oblasti gastronomie. Oblek od nás stojí v průměru 38 až 55 tisíc korun. Pokud klient sáhne po luxusních látkách může se cena vyšplhat i ke 120 tisícům. V takovém případě jsou v ceně zahrnuty dvoje kalhoty.
Dá se u vás pořídit i „obyčejnější“ oblek za nižší cenu?
Naše obleky začínají na ceně kolem 30 tisíc korun. Výsledná cena se odvíjí především od výběru materiálu. V Manemu se ale nesnažíme dělat věci „co nejlevněji“. Nechceme totiž dělat kompromisy v kvalitě. Každý oblek má vydržet, perfektně sedět a musí být dotažený do detailu. To něco stojí – věřím ale, že to dává smysl.
Jak funguje celý proces?
Začínáme nezávaznou konzultací, kde se snažíme poznat klienta – jeho styl, práci, životní rytmus. Následuje výběr látky, návrh fazony a měření. První zkouška přichází cirka za pět týdnů, finální úpravy ladíme asi za další dva. Celý proces trvá zhruba sedm až osm týdnů.
Šijete obleky na míru?
Z hlediska způsobu výroby se pohybujeme na pomezí mezi dvěma světy. Jedním je takzvaný made to measure, tedy šití podle předpřipraveného střihu upraveného na míru klienta. Druhým takzvaný bespoke, což je zcela individuální zakázkové šití, kde se střih tvoří od základu pro každého zákazníka zvlášť. Tomu našemu způsobu říkáme semi bespoke – vycházíme ze základní konstrukce, ale při měření a ladění střihu postupujeme velmi individuálně a díky nadstandardnímu know-how konstrukce střihu a pečlivosti našich krejčových na dílně vzniká oblečení, které zákazníkovi na rozdíl od klasického made to measure opravdu sedí. Zároveň je cenově i časově dostupnější než klasický bespoke.
Jak důležitou roli podle vás hraje servis a zákaznický zážitek při výběru obleku na míru?
Klíčovou. Lidé k nám často přicházejí na doporučení a zůstávají kvůli vztahu, který s nimi budujeme. Nešijeme jen jednotlivý kousek, ale celý šatník. A častokrát se ze zákazníků stanou i přátelé. Oblek je pak jen součástí širšího příběhu.
Neubývá mužů, kteří nosí oblek?
V kancelářích možná ano, ale zároveň přibývá akcí, kde je předepsaný dresscode – ať už jde o plesy, večírky nebo svatby. Takže potřeba formálního oblečení nezmizela, jen se proměnila. Navíc se pořád mezi námi pohybují muži, kteří umí nosit oblek i volnočasově a ví, že sako není výsadou divadla, nebo pracovní schůzky.
Vrací se obleky „do módy“?
Nejsou masovou záležitostí, ale víc než dřív slouží jako vyjádření osobního stylu. Muži dnes chtějí mít oblek, který jim sedne a něco o nich říká. Není to nutnost, ale volba.
Zlepšuje se vztah Čechů ke stylu a kvalitě napříč generacemi?
Jednoznačně. Mladší klienti víc experimentují, starší si potrpí na klasiku a jsou věrní. Celkově vnímáme, že se kultivovanost mužského stylu zvedá.
Chodí k vám i mladší zákazníci? Třeba Gen Z?
Není jich mnoho, ale ano, chodí. Přicházejí ale s trochu s jinou motivací – oblek pro ně není primárně symbol autority, ale způsob sebevyjádření. Chtějí vypadat dobře a cítit se sami sebou. Navíc dnešní módní trendy často stírají rozdíly mezi pánským a dámským stylem, a proto může dobře ušité sako nebo oblek pomoci podtrhnout elegantní a sebevědomý vzhled, který působí více mužně.
Změnily se preference zákazníků v barvách, materiálech nebo střizích?
Přibývá klientů, kteří chápou benefity sezonních látek. Přestávají se bát světlých odstínů, zemité palety a obecně můžu říct, že se posouváme k lepšímu stylu. Střihy jsou volnější, ale pořád s akcentem na vypasovanou figuru.
Jaký je nejčastější prohřešek českých mužů?
Vyjma obecných faux pas, jako špatná délka rukávů nebo nohavic, je to špatně padnoucí oblek jako takový. Důvodem je často neznalost, jak má vlastně padnoucí oblek vypadat. A také je to kvůli tomu, že si muži o své postavě myslí věci, které nejsou pravda. Naší úlohou je zákazníkovi pomoct se v tom zorientovat a ukázat, že dobře padnoucí oblek udělá víc než jakákoliv značka.
Sledujete sezonní výkyvy v poptávce?
Ano, nejsilnější jsou jaro a podzim. V létě se řeší svatby, v zimě chtějí klienti teplejší kousky – třeba kabáty. Ale šatník stavíme tak, aby byl sezonně variabilní.
Věnujete se i ženám?
Jen okrajově. Šijeme pro ně to, co vychází z pánského střihu, takže kostýmky, oversize saka, kabáty. Poptávka roste, ale kvůli omezeným kapacitám a primárnímu zájmu – tedy pánské módě, to není priorita.
Co podle vás dnes oblek říká o člověku?
Říká, že na sobě člověk pracuje. Že mu záleží na tom, jak působí, ale zároveň to dělá s respektem k sobě. Oblek může člověku dodat klid, jistotu a sebevědomí.
Kam podle vás směřuje pánská móda? A kam Manemo?
Pánská móda se uvolňuje, ale nerezignuje na kvalitu. Směřuje ke kombinaci funkčnosti, pohodlí a osobního výrazu. My chceme dál budovat koncept chytrého šatníku – tedy méně kousků, ale o to univerzálnějších. A plánujeme i rozšiřování týmu a produktového portfolia, třeba v oblasti volnočasové módy.
Jaký je váš nejoblíbenější oblek?
To je těžká otázka. Obecně hodně tíhnu k tweedu, takže to bude asi béžový trojdílný Sherry tweed z kolekce Holland and Sherry. Je jemnější, než klasický tweed a je více hřejivý. Jsem poměrně zimomřivý, takže pro mě ideální a když je v místnosti větší teplo, pohybuju se jen ve vestě a je mi pořád komfortně.