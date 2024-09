V restauracích zdražuje. V práci jíme oběd z domova, donášku nebo také nic

Češi šetří a jít do restaurace na oběd během pauzy v práci je pro mnohé drahé. V šesti krajích už obědy stojí v průměru přes dvě stovky. Polovina lidí proto obědvá v kanceláři, nebo neobědvají vůbec. Nejsilnějším motivátorem zajít přece jen do restaurace jsou akční ceny a slevy. V dávání spropitného se mnozí strávníci nepředají, cenu jen zaokrouhlí. Potvrzují to průzkumy i tvrdá realita na trhu.