Máte vystudovaný bankovní management. Věnovala jste se tomuto oboru?
Ano, bankovnictví jsem se věnovala už během studia a několik let po něm. Byla to pro mě velmi cenná zkušenost – naučila jsem se pracovat s financemi, plánovat, analyzovat rizika i komunikovat s klienty. Tehdy jsem sice netušila, že mě profesní cesta zavede úplně jinam, ale dnes vím, že právě tyto dovednosti využívám v podnikání prakticky denně. Pomáhají mi držet si nadhled, plánovat další kroky a zároveň zůstat nohama na zemi i ve chvílích, kdy se věci nevyvíjejí podle plánu.
Bankovnictví a orientální výrobky – to jsou dva rozdílné světy. Jak vás napadlo změnit směr?
Nebyl to jeden konkrétní moment, spíš postupný proces. Zásadní roli sehrálo cestování, především moje cesty do Maroka a později do Turecka. Fascinovala mě tamní kultura, smysl pro detail, barvy, vůně i příběhy jednotlivých výrobků.
A kdybyste měla vypíchnout nějaký jeden konkrétní moment?
Velmi silně si pamatuji okamžik na tržišti v Marrákeši, kdy jsem poprvé sledovala místního řemeslníka při práci. Nešlo jen o samotný výrobek, ale o celý proces – způsob, jak vznikal, hrdost, s jakou o něm mluvil, i vztah k tradici. Tehdy mi došlo, že za každou věcí se skrývá mnohem víc než jen její cena.
To rozhodlo?
V podstatě ano, ale nebylo to tak jednoduché. Postupně jsem začala vnímat rozdíl v přístupu k obchodu. Zatímco v bankovnictví má všechno jasná pravidla a strukturu, tady hrají velkou roli emoce, vztahy a důvěra. Překvapilo mě, jak důležité je naslouchat, nespěchat a budovat si osobní vazby. Právě tahle lidská stránka mi začala dávat mnohem větší smysl.
Máte už svého AI kouče? V praxi už mění životy lidí. Jak vypadá „rande“ s algoritmem?
Pomáhají vám nějaké znalosti a dovednosti z bankovnictví v podnikání?
Rozhodně. Finanční řízení, plánování cash-flow nebo schopnost vyhodnocovat rizika – to jsou naprosto klíčové věci. Díky tomu jsem měla v začátcích pevnější základ a dokázala jsem se vyhnout některým chybám, které podnikání často provázejí. Zároveň mi to dalo určitou disciplínu, která se v kreativnějším oboru hodí víc, než by se mohlo zdát.
Jak se z dovozu pár věcí pro známé stala práce?
Začalo to velmi nenápadně. Přivezla jsem si pár výrobků pro sebe a své blízké, ale postupně se začali ozývat další lidé, jestli bych jim také něco neobstarala. Když se objednávky začaly opakovat, začala jsem o tom přemýšlet ve větším měřítku.
Začátky ale nebyly jednoduché. Velmi rychle jsem narazila na praktické věci, které jsem do té doby vůbec neřešila – dopravu, clo, komunikaci s dodavateli na dálku nebo třeba správné nastavení cen. Pamatuji si první větší zásilku, na kterou jsem netrpělivě čekala, a když konečně dorazila, část zboží byla poškozená. V tu chvíli jsem si uvědomila, že podnikání není jen o nadšení, ale i o schopnosti řešit nečekané situace a nést za ně odpovědnost.
Byly tam ale určitě i hezké momenty. Vzpomenete si na některé z nich?
Pochopitelně si pamatuji i velmi hezké momenty – balení prvních objednávek doma na stole, radost z každé nové objednávky i z každé zprávy od spokojeného zákazníka. Postupně jsem se učila nebát se komunikovat, vyjednávat a věřit vlastnímu úsudku. Skutečný zlom přišel ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že už o tom nepřemýšlím jako o „něčem navíc“, ale jako o něčem, co chci dlouhodobě budovat.
S jakým sortimentem jste začínala a jak se vyvíjel?
Začínala jsem s kosmetikou z arganového oleje, po které byla tehdy velká poptávka. Postupně se přidalo Aleppské mýdlo, které patří mezi bestsellery dodnes.
Dnes nabízíme mnohem širší sortiment – textil, dekorace, keramiku, svítidla i přírodní kosmetiku. Největší část ale tvoří arabské parfémy, které jsou v posledních letech velmi populární. Velký zájem je také o tureckou kávu nebo drobné dekorace, které lidem pomáhají vytvořit doma jinou atmosféru.
Žijeme v 21. století, ale firmy často řídíme jako ve středověku
Dnes máte i kamenný obchod v centru Prahy. Proč je podle vás důležitý?
Protože orientální výrobky nejsou jen o tom „vidět je na obrázku“. Jsou o zážitku. Zákazníci si chtějí osahat materiály, vnímat strukturu látek, sledovat, jak světlo prochází lampami, a hlavně cítit vůně. U parfémů je osobní vyzkoušení naprosto zásadní, protože každá vůně reaguje jinak na konkrétní kůži.
Snažíme se navíc vytvořit prostředí, kde se lidé cítí příjemně – nabídnout jim turecký čaj nebo kávu, někdy i drobné pohoštění. Často vidím, že zákazníci přicházejí nejen nakoupit, ale i zpomalit, nasát atmosféru a odnést si zážitek. A právě to je něco, co online prostředí nikdy úplně nenahradí.
Podnikat jste začala před 13 lety. Jaké byly na vaší cestě nejtěžší momenty?
Nejtěžší byly situace, kdy věci nešly podle plánu. Například když se neprodávalo zboží, kterému jsem věřila, nebo když selhala spolupráce s dodavatelem, na kterého jsem se spoléhala. Bylo to pro mě hodně nepříjemné vystřízlivění. Zároveň mě to ale utvrdilo v tom, že i chyba může být cenná zkušenost, pokud se z ní člověk poučí.
Tyto zkušenosti mě naučily větší pokoře, nutnosti naslouchat zákazníkům a více si hlídat obchodní vztahy. Zároveň jsem si uvědomila, jak důležité je pracovat nejen s intuicí, ale i s daty a zpětnou vazbou. Takže mě to vlastně posunulo o hodně dál – začala jsem si víc věřit, nebát se vyjednávat a stát si za tím, co chci. A asi nejvíce mě svým způsobem překvapilo, že podnikání je z velké části i o vnitřním nastavení – schopnosti zvládat nejistotu a nevzdávat se při prvních překážkách.
Jen talent nestačí. Český malíř o nelehké cestě do Christie’s a Sotheby’s
A naopak – co bývají ty nejhezčí okamžiky, kdy si říkáte: „Jo, tohle opravdu stojí zato!“
Největší radost mám, když se zákazníci vracejí a říkají, že si bez našich výrobků neumí představit domov. Těší mě i to, že podporujeme tradiční řemeslníky a pomáháme udržovat jejich práci při životě. V těch chvílích si vždy znovu uvědomím, že to má hlubší smysl.
Jaký sortiment dnes vůbec prodáváte?
Dnes nabízíme textil, dekorace, keramiku, svítidla i přírodní kosmetiku, ale největší část našeho sortimentu tvoří arabské parfémy. Právě vůně jsou naší specializací a tím, co zákazníky přitahuje nejvíce. Sortiment se postupně rozšířil, ale stále dbáme na autenticitu, kvalitu a pečlivý výběr každého produktu.
Pomáhá mi, že mluvím turecky a částečně arabsky. Díky tomu se kontakty budují snáze a s řadou partnerů jsme si postupně vytvořili i přátelské vztahy.
„Pomáhá mi, že mluvím turecky a částečně arabsky“
Jak si domlouváte spolupráci s dodavateli? Jde to na dálku, nebo cestujete, abyste své obchodní partnery znala osobně?
Základ naší spolupráce vznikl díky osobním cestám a setkáním přímo u dodavatelů. Často jezdím do Spojených arabských emirátů, Turecka i Maroka, takže většinu kontraktů řešíme osobně. Pomáhá mi i to, že mluvím turecky a částečně arabsky. Díky tomu se kontakty budují snáze a s řadou partnerů jsme si postupně vytvořili i přátelské vztahy.
To asi nebylo úplně snadné, minimálně ze začátku, že?
Začátky nebyly vůbec jednoduché. Oslovovala jsem výrobce bez kontaktů a doporučení, jen s nadšením a představou, že bych chtěla jejich produkty dovážet. Ne vždy jsem byla brána vážně, zvlášť jako člověk z Evropy v poměrně tradičním prostředí. Naučilo mě to trpělivosti a tomu, že důvěra se buduje postupně – často i během setkání, která vůbec nejsou primárně o byznysu.
Třeba hned jedna z prvních schůzek byla spíš o čaji než o kontraktu. Hodiny jsme si povídali o rodině a životě a já měla pocit, že se nikam neposouváme. Až později mi došlo, že právě tohle je klíčové – vztah je často důležitější než samotná dohoda. Když si vás partner „přečte“ jako člověka, obchod pak přijde přirozeně.
S čím dalším jste se musela naučit pracovat? V čem jsou výrazné rozdíly?
Velký rozdíl oproti Evropě je určitě v tempu. Lidé tam nejsou uspěchaní, všechno má svůj rytmus a věci se řeší postupně. Pro mě to ze začátku bylo náročné, protože jsem byla zvyklá na jasné termíny a plánování. Musela jsem se naučit větší trpělivosti a nadhledu.
Ne vždy se totiž podaří domluvené termíny dodržet – někdy se výroba zdrží, jindy se věci posunou z důvodů, které bych dřív vnímala jako komplikaci. Dnes to beru jako přirozenou součást procesu. Naučilo mě to počítat s rezervou, být vytrvalá a zároveň si hlídat klíčové věci.
Kdybyste toto všechno měla jednoduše shrnout do pár vět, co je nejdůležitější pro byznys s Orientem?
Postupně jsem pochopila, že klíčem je respekt k jiné kultuře a zároveň schopnost si stát za svým. Dnes už vím, kdy dát věcem čas a kdy naopak jasně nastavit hranice. A možná nejdůležitější je, že i bez kontaktů se dá všechno vybudovat – pokud je člověk otevřený, vytrvalý a nebojí se udělat první krok.
Hraje při obchodování roli to, že jste žena?
Nikdy jsem neměla pocit, že by to byl problém. Muslimové jsou obecně velmi přátelští a otevření a já jsem se nikdy nesetkala s negativním přístupem. Samozřejmě vždy respektuji místní zvyklosti a tradice, včetně oblékání, ale díky zkušenostem a kulturnímu kontextu, který znám z osobního života i cest, je pro mě komunikace přirozená a bez problémů.
Setkáváte se při uzavírání obchodů i se ženami?
Ano, zejména v oblasti výroby dekorací a kosmetiky spolupracuji i se ženami. Často jde o rodinné dílny, kde mají ženy velmi silnou roli, i když to mnohdy není vidět. S mnohými mám i blízký osobní vztah a stýkáme se i mimo pracovní prostředí. Arabské ženy umí být také vynikající obchodnice, někdy i lepší než muži.
Řemeslo, které bolí, ale má duši. Umělecký kovář o práci i životě s kovem
Jak vybíráte sortiment a hlídáte kvalitu?
Výrobky vybíráme osobně – sleduji kvalitu materiálů, způsob výroby i původ. U parfémů beru v potaz také aktuální trendy.
U přírodní kosmetiky je pro mě zásadní složení. Pokud si produktem nejsem jistá, raději ho do nabídky nezařadím, i když o něj může být zájem.
Například?
Například máme velkou poptávku na hennu pro dočasné tetování. Jenže jsem zatím neobjevila takovou, za jejímž složením bych si stála, v sortimentu ji proto nenabízíme.
Co nejvíce řešíte z těch praktických věcí spojených s dovozem zboží?
Především to, jak náročné bude uvést výrobek na český trh, to není vždy snadné. Řeší se cla, doprava, u kosmetiky přísné zdravotní certifikáty a tak podobně.
Máte nějaké „srdcovky“?
Velkou srdcovkou jsou pro mě hedvábné koberce a autentická marocká svítidla. A samozřejmě arabské parfémy, které sama používám už řadu let – jsou pro mě inspirací i součástí každodenního života.
Tak voní Orient. Zkuste parfém s vůní dálek a vypusťte Džina z flakónu
Kdo jsou vaši zákazníci?
Zhruba napůl ženy i muži, napříč věkovými kategoriemi. Ženy často vybírají dekorace a kosmetiku, muži hlavně parfémy, obvykle jako dárky. Velká část zákazníků se k nám pravidelně vrací, což je pro nás největší zpětná vazba.
Jak velký je váš tým a jak funguje?
Jsme menší, ale sehraný tým. Důležitý je pro mě přístup – nadšení, otevřenost a schopnost komunikovat se zákazníky. Nejde jen o prodej, ale o celkový zážitek. Snažíme se, aby práce byla zároveň i radostí a objevováním.
Jak náročné je najít spolehlivé lidi?
Upřímně řečeno je to jedna z nejtěžších částí podnikání. I špatné zkušenosti mi ale pomohly ujasnit si, jaký tým chci budovat. O to víc si dnes vážím lidí, kteří s námi dlouhodobě spolupracují a sdílejí stejné hodnoty.
A jaké máte plány do budoucna?
Chceme dál rozšiřovat sortiment, prohlubovat spolupráci s dodavateli a systematicky budovat značku. Do budoucna bychom se rádi rozvíjeli nejen v rámci České republiky, ale postupně i v zahraničí. Důležité je pro nás zachovat autenticitu a zároveň růst.
Na závěr se musím zeptat ještě na jedno. Jak vnímáte současnou politickou situaci na Blízkém východě?
Sleduji ji s obavami, protože se dotýká lidí, které osobně znám. Může ovlivnit logistiku i dodávky, ale věřím, že díky dlouhodobým vztahům a flexibilitě tyto situace zvládneme. Snažím se být připravená reagovat na změny a udržet podnikání stabilní.