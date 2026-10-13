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Obce musejí po volbách nahlásit sociálce všechny zastupitele. Kdo má výjimku?

Pavla Žáková
  5:30
Města a obce si po volbách ještě neoddechnou, musejí přihlásit zastupitele na sociálku.

Města a obce si po volbách ještě neoddechnou, musejí přihlásit zastupitele na sociálku. | foto: Profimedia.cz

Po komunálních volbách musejí obce přihlásit všechny zvolené kandidáty České správě sociálního zabezpečení. Lhůta k tomu je pouhých 8 dní. Obce zároveň musejí odhlásit z evidence všechny zastupitele z minulého období, dokonce i ty, kteří po volbách znovu usednou v zastupitelstvu.

Zvládnutím komunálních voleb starosti obcí a měst s volbami nekončí. Jako zaměstnavatelé mají povinnost přihlásit nové zastupitele do evidence zaměstnanců u České správy sociálního zabezpečení. Ještě předtím nebo zároveň s tím musejí také odhlásit všechny zastupitele z minulého volebního období.

Kdy odhlásit zastupitele?

Mandát nyní již bývalých členů zastupitelstva zanikl prvním dnem voleb, tedy v pátek 9. října 2026. Od této chvíle běží obcím a městům osmidenní lhůta, do kdy musí tyto lidi odhlásit z evidence zaměstnanců. Platí to o řadových zastupitelích včetně neuvolněných, ale také o funkci starosty či místostarosty. A pozor, vztahuje se to na ně i tehdy, když byli opět zvoleni a budou v zastupitelstvu či v jiné funkci pokračovat. Obce je musejí odhlásit a vzápětí znovu přihlásit.

Jak přihlásit a odhlásit zaměstnance?

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  • Přihlášení a odhlášení se provádí prostřednictvím podání Registrace zaměstnance na ePortálu ČSSZ.
  • Uvolněný člen zastupitelstva se přihlašuje s kódem druhu činnosti pro pracovní poměr (kód 1–9).
  • Neuvolněný člen zastupitelstva se přihlašuje s kódem druhu činnosti pro neuvolněné členy zastupitelstva (kód 14).

Zdroj: ČSSZ

Nové zastupitelstvo a lhůty pro přihlášení

Nově zvoleným kandidátům vzniká mandát chvílí, kdy je ukončeno hlasování, letos to tedy bylo v sobotu 10. října ve 14 hodin. Osmidenní lhůta nutná k přihlášení do evidence zaměstnanců nemusí ale začít vždy běžet v tento den.

„Za den nástupu do zaměstnání je u členů zastupitelstev považován den, od něhož náleží odměna za výkon funkce. Zaměstnavatel (obec) je povinna přihlásit zastupitele do evidence zaměstnanců do 8 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnuto, že bude mít nárok na odměnu,“ uvádí ve své zprávě Česká správa sociálního zabezpečení.

Uvolněné zastupitele tedy hlásí obec do 8 dnů, nyní do 17. října. Neuvolněné až po rozhodnutí o odměně, opět do 8 dnů. Dodejme, že ne vždy mají neuvolnění zastupitelé nárok na odměnu, např. v malých obcích to tak nemusí být. Záleží to na vůli zastupitelů. V tom případě obec neuvolněné zastupitele nahlašovat nemusí.

Přehledně: Kdo ovládl třicítku největších měst? Výsledky voleb pod drobnohledem

Jak hlásit starostu nebo místostarostu?

Starostou nebo místostarostou se stává některý ze zastupitelů po zvolení na ustavujícím zasedání. To znamená, že ve většině případů už není potřeba starostu či místostarosty znovu nahlašovat, protože už jako zaměstnanci nahlášeni jsou.

Výjimkou je případ, kdy se starostou (či místostarostou) stane neuvolněný člen zastupitelstva. Pak je nutné takového člověka přihlásit pod kódem 1. Na rozdíl od neuvolněného řadového zastupitele musí starosta, i pokud je neuvolněný, vždy dostávat odměnu. Zákon o obcích dokonce říká, že to musí být aspoň 30 procent odměny pro uvolněného starostu.

PŘEHLEDNĚ: Kolik si vydělá starosta, primátor či zastupitel? Rozdíl je i sto tisíc

Naopak neuvolněný místostarosta teoreticky může vykonávat funkci bez odměny (zákon to umožňuje). V tom případě by ho skutečně obec nahlásit nemusela. Výjimkou jsou ale případy, kdy mu z funkce vznikne nějaký příjem – například dlouhodobě zastupuje starostu. Pak už je nahlášení nutné.

Uvolněný vs. neuvolněný zastupitel: Jaký je rozdíl?

Uvolněný zastupitel
Funkci vykonává jako svou hlavní pracovní činnost. Zpravidla se každodenně věnuje správě obce a má ze zákona nárok na pravidelnou měsíční odměnu. Uvolněným zastupitelem může být starosta, místostarosta i další člen zastupitelstva.

Neuvolněný zastupitel
Funkci vykonává zpravidla vedle svého zaměstnání, podnikání nebo jiné činnosti. Měsíční odměnu může, ale nemusí pobírat. O jejím přiznání rozhoduje zastupitelstvo obce.

Výjimka: starosta
Neuvolněný starosta musí pobírat odměnu ve výši nejméně 30 procent odměny uvolněného starosty. Naproti tomu neuvolněný místostarosta může funkci vykonávat i bez odměny.

A co hlášení ČSSZ?
Uvolněné zastupitele obec eviduje vždy. U neuvolněných zastupitelů je rozhodující jejich odměňování a vznik registrační povinnosti. Pokud vykonávají funkci bez odměny a nemají z ní žádný další relevantní příjem, obec je kvůli této funkci zpravidla přihlašovat nemusí.

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