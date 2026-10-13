Zvládnutím komunálních voleb starosti obcí a měst s volbami nekončí. Jako zaměstnavatelé mají povinnost přihlásit nové zastupitele do evidence zaměstnanců u České správy sociálního zabezpečení. Ještě předtím nebo zároveň s tím musejí také odhlásit všechny zastupitele z minulého volebního období.
Kdy odhlásit zastupitele?
Mandát nyní již bývalých členů zastupitelstva zanikl prvním dnem voleb, tedy v pátek 9. října 2026. Od této chvíle běží obcím a městům osmidenní lhůta, do kdy musí tyto lidi odhlásit z evidence zaměstnanců. Platí to o řadových zastupitelích včetně neuvolněných, ale také o funkci starosty či místostarosty. A pozor, vztahuje se to na ně i tehdy, když byli opět zvoleni a budou v zastupitelstvu či v jiné funkci pokračovat. Obce je musejí odhlásit a vzápětí znovu přihlásit.
Jak přihlásit a odhlásit zaměstnance?
Zdroj: ČSSZ
Nové zastupitelstvo a lhůty pro přihlášení
Nově zvoleným kandidátům vzniká mandát chvílí, kdy je ukončeno hlasování, letos to tedy bylo v sobotu 10. října ve 14 hodin. Osmidenní lhůta nutná k přihlášení do evidence zaměstnanců nemusí ale začít vždy běžet v tento den.
„Za den nástupu do zaměstnání je u členů zastupitelstev považován den, od něhož náleží odměna za výkon funkce. Zaměstnavatel (obec) je povinna přihlásit zastupitele do evidence zaměstnanců do 8 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnuto, že bude mít nárok na odměnu,“ uvádí ve své zprávě Česká správa sociálního zabezpečení.
Uvolněné zastupitele tedy hlásí obec do 8 dnů, nyní do 17. října. Neuvolněné až po rozhodnutí o odměně, opět do 8 dnů. Dodejme, že ne vždy mají neuvolnění zastupitelé nárok na odměnu, např. v malých obcích to tak nemusí být. Záleží to na vůli zastupitelů. V tom případě obec neuvolněné zastupitele nahlašovat nemusí.
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Jak hlásit starostu nebo místostarostu?
Starostou nebo místostarostou se stává některý ze zastupitelů po zvolení na ustavujícím zasedání. To znamená, že ve většině případů už není potřeba starostu či místostarosty znovu nahlašovat, protože už jako zaměstnanci nahlášeni jsou.
Výjimkou je případ, kdy se starostou (či místostarostou) stane neuvolněný člen zastupitelstva. Pak je nutné takového člověka přihlásit pod kódem 1. Na rozdíl od neuvolněného řadového zastupitele musí starosta, i pokud je neuvolněný, vždy dostávat odměnu. Zákon o obcích dokonce říká, že to musí být aspoň 30 procent odměny pro uvolněného starostu.
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Naopak neuvolněný místostarosta teoreticky může vykonávat funkci bez odměny (zákon to umožňuje). V tom případě by ho skutečně obec nahlásit nemusela. Výjimkou jsou ale případy, kdy mu z funkce vznikne nějaký příjem – například dlouhodobě zastupuje starostu. Pak už je nahlášení nutné.
Uvolněný vs. neuvolněný zastupitel: Jaký je rozdíl?
Uvolněný zastupitel
Neuvolněný zastupitel
Výjimka: starosta
A co hlášení ČSSZ?