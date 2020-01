Top 3 novoroční předsevzetí pro šéfy i zaměstnance

Top 3 předsevzetí na rok 2020 pro manažery:

1. Méně micromanagementu, více delegování

Věřte tomu, nebo ne, ale pokud máte ve svém týmu alespoň trochu kompetentní lidi, tak nad nimi skutečně nemusíte stát celou dobu, co budou tu zprávu psát. Ani jim nemusíte dýchat na záda, když budou dávat dohromady tu analýzu. A už vůbec je nemusíte co pět minut chodit kontrolovat, jestli opravdu naplno pracují. Micromanegement obvykle vyústí v to, že se sesypete, protože toho na vás bude moc, nebo vám zaměstnanec práskne dveřmi, protože toho na něj bude moc, anebo obojí. Zkuste tedy do nového roku dát svému týmu více volnosti a tvůrčí svobody. A naučte se také více delegovat své vlastní povinnosti.

2. Naučte se poslouchat své lidi

Hodně manažerů má tendenci víc mluvit než poslouchat. Není asi překvapující, že tato praxe může mít na zaměstnance notně negativní důsledky. Mají-li lidé pocit, že jim jejich vedoucí pracovník nenaslouchá, cítí se nedocenění, jsou méně angažovaní i méně produktivní. Slibte si tedy, že se pokusíte jim skutečně aktivně naslouchat. Při rozhovoru s nimi zaklapněte notebook nebo vypněte obrazovku počítače, odložte mobil, nekoukejte do papírů na stole, neskákejte jim do řeči, soustřeďte se. A až skončí, doptávejte se, zajímejte se o další detaily. Klidně si i dělejte poznámky. Uvidíte, že váš zájem ocení a budou se cítit cenění a respektovaní.

3. Myslete víc i na „lidské“ maličkosti

Na datu nezáleží „Novoroční předsevzetí je v podstatě cíl. A cíle bychom si měli stanovovat bez ohledu na to, v jaké části roku se zrovna pohybujeme. Pokud funguje vnitřní motivace, je úplně jedno, zda sami sobě vytyčíme nový cíl v lednu nebo v červnu,“ říká Jiří Jemelka.

Myslíte, že když vaši zaměstnanci nárazově dostanou bonusovou odměnu za celoroční snažení, mělo by jim to jako odměna stačit? Finanční stránku věci jistě ocení, ale přece jen – není to trochu málo? Co s tím můžete udělat? Slibte si do nového roku, že zkusíte směrem k zaměstnancům mnohem více používat slova jako třeba „děkuji“ nebo „skvělá práce, jsem na vás hrdý“. Lidé ve vašem týmu jsou vaše nejcennější zdroje, a pokud je pravidelně oceníte svými díky nebo i veřejnou pochvalou, odmění se vám vyšší produktivitou, spokojeností i kreativitou.

Top 3 předsevzetí na rok 2020 pro zaměstnance:

1. Zaměřte se na své mentální zdraví

Zdravý životní styl je dnes pro čím dál více lidí prioritou. Starat se o své tělo není zas tak těžké, většinou stačí vyvážená kombinace pohybu a jídelníčku. S péčí o mysl je to o něco obtížnější, a tak není divu, že zrovna na poli mentálního zdraví ještě máme co dohánět. Práce je naší mysli prospěšná, ovšem dokáže nás zatížit pořádnou dávkou stresu. Zkuste si do nového roku předsevzít, že se o svoje mentální zdraví budete ještě o něco lépe starat. V tom vám pomůže hlavně vyvážení pracovního života a volného času – a samozřejmě také hodně odpočinku a dobrý spánek.

2. Naučte se novou dovednost

Nový rok je skvělou příležitostí, jak sami sebe nakopnout k naučení se nové dovednosti, která posune vaši kariéru – i vás samé – zase o kus dál. Podle odborníků budou v příštích letech v kurzu hlavně takzvané měkké dovednosti. Pokud ty nejsou zrovna váš šálek čaje, případně je ve své profesi moc nevyužijete, můžete zkusit například evergreeny, jako jsou jazyky, počítačové dovednosti, tréninky paměti a podobně.

3. Najděte si mimopracovní zálibu

Jiří Jemelka Vystudoval VŠB-TU Ostrava, dálkově studoval na Impac University, USA.

Vydal knihu o obchodování Prodej, dřina nebo hra.

Je ředitelem společnosti J.I.P. pro firmy, která poskytuje revitalizace a poradenství malým a středním podnikům.

Přestože vás vaše práce baví a naplňuje, zkuste se pro tento rok poohlédnout po činnosti, které byste se mohli dlouhodobě věnovat a jež by měla potenciál stát se vaší vášní a koníčkem pro volný čas.

V době, kdy se řada lidí potýká s přepracovaností, syndromem vyhoření či workoholismem, je mimořádně důležité mít svou oblíbenou aktivitu, která nesouvisí se zaměstnáním. A kdo ví, třeba vám tento váš koníček nakonec pomůže i v kariéře. Věděli jste například, že se Steve Jobs kdysi věnoval kaligrafii, přičemž ji považoval za sice fascinující, ale poněkud nepraktickou činnost? Tehdy asi sotva tušil, jak jeho záliba silně ovlivní jeho smysl pro design, kterým jeho Apple nejednou ohromoval.