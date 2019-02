Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Takzvaná velká novela zákoníku práce by mohla leccos změnit už v polovině roku. „Navrhovaná účinnost je 1. července 2019. Je však diskutabilní, zda se novela s touto účinností stihne přijmout,“ říká Klára Valentová z poradenské společnosti Vilímková Dudák & Partners. Pojďme se dopředu podívat, jaké zásadní změny by měla přinést.

1 Dočasné přidělení zaměstnance

Firma by mohla mít právo přidělit dočasně svého zaměstnance k jinému zaměstnavateli (mimo agenturu) už měsíc poté, co u ní začal pracovat. Doposud to bylo až po době šesti měsíců.

2 Sdílené pracovní místo

Pro zajištění větší flexibility práce a kvůli nedostatku pracovní síly by měla být zavedena možnost sdílení pracovního místa. To znamená, že dva nebo i více zaměstnanců sdílí jedno pracovní místo, přičemž si sami rozvrhují pracovní dobu tak, aby dohromady naplnili stanovenou pracovní dobu.

3 Doručování

Nově by měl zaměstnavatel doručovat písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou primárně na pracovišti. Teprve poté, co to nebude možné, je oprávněn zaslat doručení poštou. Lhůta pro vyzvednutí zásilky na poště by měla být nově 15 kalendářních dnů.

4 Návrat po rodičovské

Zaměstnanec by měl mít právo i po návratu z rodičovské dovolené (nejen po mateřské, jak je tomu v současnosti) na zařazení na původní práci a pracoviště, takzvaně na stejnou židli.

5 Dohody o práci

Na dohody by se nově měla vztahovat i zaručená mzda. Změna by se rovněž měla týkat úpravy pracovní doby, její evidence i doby odpočinku, například nároku na zákonné bezpečnostní přestávky.

6 Dovolená

Nový koncept dovolené se bude počítat z týdenní pracovní doby zaměstnance. Právo na dovolenou se tak bude počítat v hodinách. Tato jediná položka by měla platit až od 1. ledna 2020.