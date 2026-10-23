Hodina navíc v práci. Přesčas, nebo řádná směna?
Přechod na středoevropský čas prověřuje mzdové účetní v celé zemi. Zaměstnanci, kteří v dané noci nastoupí do práce, ať už v továrnách, na železnici, v nemocnicích, nebo za volantem nočních autobusů, stráví na pracovišti reálně o hodinu déle než obvykle.
Prvním velkým omylem zaměstnanců je automatická domněnka, že po odpracování devíti hodin místo obvyklých osmi jim samovolně vzniká nárok na práci přesčas s pětadvacetiprocentním příplatkem.
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Zákoník práce a speciální předpisy to však vidí jinak. Podle nařízení vlády č. 348/2021 Sb. (§ 4) se zaměstnancům, kterým konec letního času připadne do směny a ta se kvůli tomu prodlouží, stanovená týdenní pracovní doba v příslušném týdnu o tuto jednu hodinu úměrně prodlužuje.
Z toho plyne zásadní právní závěr: prodloužená podzimní směna sama o sobě nezakládá nárok na práci přesčas. Nejde o práci nad zákonný týdenní limit, protože se tento limit pro daný týden přímo upravuje.
Jak se liší výplata u hodinové a měsíční mzdy?
Způsob, jakým se hodina navíc promítne do výplatnice, se radikálně liší podle toho, zda jste odměňováni hodinovou sazbou, nebo pobíráte pevný měsíční plat či mzdu.
1. Zaměstnanci s hodinovou mzdou
Tato skupina je na tom „spravedlivě“ hned na první pohled. Protože je jejich odměna přímo navázána na skutečně odpracovaný čas, zaměstnavatel jim musí proplatit všech devět odpracovaných hodin. Pokud má pracovník hodinovou sazbu 200 Kč, dostane za tuto směnu zaplaceno o 200 Kč více než za běžnou osmihodinovou.
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2. Zaměstnanci s pevnou měsíční mzdou nebo platem
U zaměstnanců v platové sféře (veřejné služby, státní správa) se základní měsíční plat kvůli jedné hodině navíc automaticky nemění, protože se upravuje celý týdenní fond – dostanou však v plné výši příplatky za odpracovaný čas.
V soukromém sektoru u měsíční mzdy závisí na vnitřním předpisu nebo kolektivní smlouvě. Pokud fond pracovní doby v daném měsíci vzroste, zaměstnavatel buď hodinu navíc doplatí poměrnou částí základní mzdy v rámci vyúčtování odpracovaných hodin, nebo je započtena v rámci rozvrženého fondu. Příplatky za noční a víkendové hodiny však přísluší vždy.
Noční a víkendové příplatky. Na co máte nárok?
Zatímco samotný přesčasový příplatek nevzniká, příplatky za noční práci a víkend (sobotu a neděli) se odvíjejí striktně od skutečně odpracované doby.
Pokud zaměstnanec stráví v noci ze soboty na neděli na pracovišti devět hodin namísto osmi, přísluší mu příslušné příplatky za všech devět hodin.
- Noční práce (§ 116 mzda / § 125 plat): Noční práce je zákoníkem práce definována od 22:00 do 6:00. Za každou tuto hodinu náleží příplatek (v soukromé sféře minimálně 10 % průměrného výdělku, ve veřejné sféře pak 20 %).
- Víkendová práce (§ 118 mzda / § 126 plat): Práce v sobotu a v neděli je ohodnocena dalším příplatkem (v soukromé sféře min. 10 %, ve státním a veřejném sektoru 25 %).
Modelový příklad: Jak vypadá výdělek za delší směnu?
Představme si pracovníka v soukromém sektoru s hodinovou mzdou 200 Kč (průměrný výdělek pro výpočet příplatků budeme uvažovat ve stejné výši), který celou svou devítihodinovou noční směnu odpracuje v neděli v noci:
U zaměstnanců s měsíčním platem ve veřejné sféře (např. ve zdravotnictví) se příplatky za noční (20 %) a neděli (25 %) za 9 odpracovaných hodin spočítají v plné výši, takže si pracovník finančně také polepší.
Pozor na evidenci a druhou hodinu 2:00–3:00
Změna času přináší administrativní oříšek pro mzdové účetní a systémy elektronické evidence docházky. V noci se totiž časové úseky míchají: po 2:59:59 následuje opět 2:00:00.
Zákoník práce v § 96 ukládá zaměstnavatelům povinnost vést přesnou evidenci pracovní doby s uvedením začátku a konce odpracované doby. Inspekce práce dlouhodobě upozorňují, že softwary nemohou hodinu „vymazat“ pouhým odečtením konečného a počátečního času na hodinách. Musí být prokazatelné, že zaměstnanec na pracovišti reálně strávil celých devět hodin, a řádně rozlišit oba výskyty hodiny mezi 2:00 a 2:59.
A co na jaře?
Obrácená situace nastane na konci března, kdy se čas posouvá ze 2:00 na 3:00 a noční směna se zkrátí na sedm hodin. Podle stejného nařízení vlády se v takovém týdnu stanovená týdenní pracovní doba o hodinu zkrátí. Zaměstnanec tedy nemá povinnost chybějící hodinu napracovat a zaměstnavatel mu nemůže neoprávněně krátit pevnou mzdu.
Jak to řeší doprava? Vlaky stojí, autobusy jedou
Zatímco v továrnách a nemocnicích se lidé střídají za pochodu, v hromadné dopravě přechod na zimní čas vyžaduje přesný harmonogram.
Například České dráhy každoročně odstavují desítku dálkových nočních vlaků ve vybraných stanicích. Spoje jako mezinárodní vlak Chopin nebo Slovakia čekají celou hodinu (například v Ostravě nebo v Břeclavi) na svůj pravidelný jízdní řád. Naproti tomu řada regionálních autobusových linek (například v rámci PID) pokračuje v jízdě podle platných krizových či nočních jízdních řádů a vybrané spoje jedou v danou noc dvakrát, resp. navíc. Zaměstnanci v dopravě však mají tuto dobu plně zaplacenou jako výkon práce či pohotovost na pracovišti.
Co zkontrolovat na výplatní pásce?
Pokud máte po podzimní změně času podezření, že vám zaměstnavatel „zapomněl“ proplatit devátou hodinu (v případě hodinové mzdy) nebo příslušné příplatky za reálně odpracovaný čas, zkontrolujte:
- Oficiální výkaz odpracovaných hodin z docházkového systému.
- Zda vám byly noční a víkendové příplatky připsány za plný počet odpracovaných hodin (9 h), nikoliv jen za smluvní osmihodinový standard.