Nízký tarif pro podnikatele: Fixace ceny elektřiny a plynu pro malé firmy

Elektřina a plyn dnes tvoří významnou část rozpočtu – ať už jde o provoz kanceláře, dílny nebo menší provozovny. Rostoucí ceny energií však nutí firmy i drobné podnikatele pečlivě přehodnocovat své náklady. Vyplatí se v takové situaci riskovat výkyvy spotových cen, nebo zvolit fixaci a mít náklady pod kontrolou?

Ilustrační obrázek | foto: Shutterstock

Roman Formánek, manažer útvaru Produkt z CENTROPOL ENERGY, a.s., vysvětluje, pro koho je vhodný spotový produkt a proč většině podnikatelů s nižší spotřebou přináší větší klid fixace.

Energie pro firmy a podnikatele tvoří jednu z klíčových nákladových položek. Malé a střední firmy od kadeřnictví, přes různé dílny až po ordinace a další menší provozovny přitom mívají roční spotřebu v podstatě srovnatelnou se spotřebou domácností. Proč je pro podnikatele tak důležité mít ohledně dodávky energie jasno?

Energie pro firmy a podnikatele u malých spotřeb dodavatelé obvykle řeší jako běžné dodávky pro domácnosti. My v Centropolu jsme vytvořili produkt přímo pro podnikatele. Aby se mohli věnovat tomu, čemu rozumí, tedy předmětu svého podnikání, a neztráceli čas porovnáváním nabídek. Byrokracie zažívají i tak dost — chceme jim proto poskytnout jistotu, že za spolehlivou dodávku elektřiny a plynu neplatí nic navíc. Speciálně pro odběratele s nízkou spotřebou do 8 MWh u elektřiny a do 15 MWh u plynu jsme proto připravili nový produkt s fixovanou cenou, příhodně nazvaný Nízký tarif pro podnikatele.

Roman Formánek

Firmy ale mohou volit i spotový produkt, vy tedy doporučujete fixaci?

Aktuální prudký růst cen zemního plynu i elektřiny způsobený válečným konfliktem na Blízkém východě dokonale ilustruje rizika spotového produktu. Vyšší velkoobchodní ceny se přímo týkají těch odběratelů, kteří mají ceny zemního plynu vázané na denní trh a cenové indexy. Naopak na ty s cenou fixovanou nemusejí dopadnout vůbec. Zažíváme další výjimečnou situaci podobnou té, která nastala po ruském vpádu na Ukrajinu, a nevýhody spotu se projevují opravdu výrazně.

V klidných časech je spotový produkt vhodný pro podnikatele, kteří mají čas a prostor sledovat vývoj cen energie, mají průběhové měření, případně vlastní fotovoltaiku. Cena u spotového produktu může být výhodná, ale také výrazně kolísá — zejména když roste poptávka. Spotový produkt pro podnikatele, uplatňovaný na celou spotřebu, je vždy rizikový. Další geopolitickou eskalaci nelze zcela vyloučit.

Výhody SPOT vs. FIXACE

Spot – pro koho se hodí?

  • máte průběhové měření
  • máte fotovoltaiku
  • chcete dynamiku v cenách energie
  • sledujete trh

Fixace – pro koho se hodí?

  • chcete jistotu ceny
  • máte stabilní podnikání
  • nízkou až střední spotřebu el. energie a plynu
  • nechcete řešit výkyvy trhu

Pokud už podnikatel po spotu sáhne, měl by jej využít spíše jako dorovnání části spotřeby, kdy druhá část odběru má fixovanou cenu. Tím se riziko výrazně snižuje, a přitom zůstává zachovaná příležitost využít případného poklesu spotových cen. Spotový produkt pro nejrůznější výrobu byl historicky vhodný především v létě, kdy bývá cena elektřiny nižší. Ale s rozvojem akumulace se tato výhoda bude postupně vytrácet, až zcela vymizí. Fixace naproti tomu přináší klid a jistotu. Pro většinu firem s malou či střední spotřebou energie a plynu je dnes bezpečnou volbou.

Je právě teď vhodná doba pro fixaci?

Ano. Energie pro firmy a podnikatele pocházejí ze stejného trhu jako elektřina a plyn pro domácnosti a těm rovněž můžeme doporučit fixaci ceny. Centropol je stabilní dodavatel s kamennými pobočkami po celé republice a dlouhodobě máme v péči kolem tří set tisíc odběrných míst z řad domácností, firem i veřejných institucí. Nyní rozšiřujeme portfolio produktů právě pro segment podnikatelů a díky dostatečným kapacitám můžeme nabídnout ceny, které jsou nižší, než by odpovídalo vývoji na energetickém trhu. Fixace eliminuje stres, protože podnikatel ví, s jakými náklady na elektřinu a plyn bude pracovat.

Pro podnikatele s menší spotřebou jste připravili již zmíněný unikátní produkt Nízký tarif pro podnikatele, můžete jej přiblížit?

Produkt s fixací ceny Nízký tarif pro podnikatele cenově zvýhodňuje firmy a podnikatele s nižší spotřebou energie, ať už je to elektřina nebo plyn. Nabízí jednoduché a přehledné řešení pro malé provozovny, kanceláře, služby a podobné provozovny se spotřebou do 8 MWh elektřiny a 15 MWh plynu ročně. Nízký tarif pro firmy se pojí s nízkou spotřebou energie a znamená nízkou cenu. Pro vyšší spotřeby poskytujeme podnikatelům při přechodu k Centropolu individuální ceny energií.

Čím je Nízký tarif pro podnikatele specifický?

Parametry produktu Nízký tarif pro podnikatele:

  • určen pro spotřeby do 8 MWh elektřina/15 MWh plyn
  • fixace ceny na 2 roky
  • možnost online sjednání

Je vytvořen přímo pro nízké spotřeby, nabízí výhodu fixované ceny na současné úrovni, eliminuje riziko cenových šoků a dává jistotu stabilní dodávky.

Z našich analýz vyplývá, že největší skupina podnikatelů s distribuční sazbou C02d platí za silovou elektřinu 3 388 Kč/MWh bez DPH. Nízký tarif pro podnikatele k 27. březnu nabízí v distribuční sazbě C02d cenu za silovou elektřinu 2 421 Kč/MWh bez DPH. To znamená bez DPH úsporu 967 Kč na každé spotřebované megawatthodině, s DPH je úspora dokonce 1 170 Kč za MWh. Při roční spotřebě 5 MWh je tak úspora za silovou elektřinu bez DPH 4 835 Kč, při spotřebě 6 MWh činí úspora bez DPH 5 802 Kč, s DPH je to 7 020 Kč za rok. A cena se nezmění dva roky.

Jak váš Nízký tarif pro firmy může potenciální zákazník získat?

Pokud podnikáte a máte malou nebo střední spotřebu, jednoznačně dává smysl zvolit fixaci ceny. Náš nový Nízký tarif pro podnikatele je aktuálně nejvýhodnější kombinací fixace, jistoty a férové ceny bez nutnosti sledovat trh s energiemi a plynem každý den. Jeho podrobné parametry zjistíte na našem webu, kde také snadno sjednáte smlouvu.

Pro které provozovny je vhodný podnikatelský tarif?

Nízký tarif pro podnikatele je určen menším provozovnám s roční spotřebou do 8 MWh elektřiny a 15 MWh plynu. V případě plynu jde většinou o provozy, kde slouží především k vytápění nebo ohřevu vody. Tarif tak cílí na podnikatele s nízkou a stabilní spotřebou, kteří hledají předvídatelné náklady bez nutnosti sledovat vývoj trhu.

Obory s roční spotřebou elektřiny do 8 MWh

1) Menší kanceláře

  • administrativa
  • účetnictví
  • právní služby
  • agenturní práce
  • poradenství

2) Služby bez energeticky náročného provozu:

  • kadeřnictví/barber shopy
  • kosmetika bez solária
  • malé veterinární, fyzioterapeutické či terapeutická ordinace

3) Mikroprovozovny v retailu:

  • papírnictví, květinářství, trafiky
  • drobné pobočky cestovních agentur

4) Malé dílny s nízkým elektrickým příkonem:

  • ševci, opravny oděvů, hodinářství

5) Poradenské, kreativní a digitální obory

    • grafici, tvůrci obsahu, mini-studia bez velkého osvětlení
    • drobné IT služby
    • copywriting, marketing

Obory se spotřebou plynu do 15 MWh ročně

Plyn slouží jako doplňkový zdroj, především k ohřevu vody a k vytápění.

1) Kancelářské provozy (vytápění menších prostor)

2) Drobné služby:

  • kadeřnictví a kosmetika
  • masážní a wellness provozovny

3) Mikroprodejny:

  • malý butik, galanterie, drogerie

4) Mini-dílny, kde plyn slouží jen k vytápění

5) Vybrané zdravotnické služby:

  • zubařské ordinace
  • veterinární ordinace
  • fyzioterapie

