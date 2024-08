Neplacené volno už není tabu. Ani několikaměsíční

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Tradiční čtyři až pět týdnů placené dovolené často nemusí stačit na pokrytí všech potřeb, které moderní život přináší. Ke slovu tak častěji přichází myšlenka na neplacené volno. To, co bylo dříve spíše výjimkou, se tak dnes stává stále běžnější záležitostí. Jak to však chodí v praxi?