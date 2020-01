Od ledna stonáme bez papírů. Praktický průvodce e-neschopenkou

Jak je to u lékaře Pokud zaměstnanec přijde k ošetřujícímu lékaři a ten ho uzná dočasně práce neschopným, vystaví mu e-neschopenku. 1. Lékař provede elektronické Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (1. díl neschopenky) a zaměstnanci předá vytištěný Průkaz práce neschopného pojištěnce (2. díl neschopenky). 2. Nemocný neprodleně nahlásí dočasnou pracovní neschopnost svému zaměstnavateli, a to v souladu s pravidly stanovenými v pracovním řádu. Nebude již ale firmě či organizaci, ve které pracuje, předávat žádné doklady. 3. Zaměstnavatel, který si aktivoval notifikační službu, dostane do datové schránky nebo e-mailem prvotní notifikaci o vzniku dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Prvotní notifikace o neschopence pracovníka bude zaměstnavateli zasílána v okamžiku odeslání hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem. 4. Ověřená notifikace o pracovníkově neschopence bude zaměstnavateli zaslána neprodleně po zpracování údajů v systémech České správy sociálního zabezpečení a následně bude mít k dispozici informace na ePortálu ČSSZ. „Doba ověření bude záležet na individuálních okolnostech – zejména správnost uváděných údajů na přijatých dokladech, případně nutnost jejich došetřování – a měla by trvat v řádu hodin či dní,“ podotýká advokátka Klára Valentová. 5. Při ukončení neschopenky lékař opět vystaví Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (3. díl neschopenky) a zašle ho elektronicky příslušné správě sociálního zabezpečení. Zaměstnanci současně vyznačí v Průkazu práce neschopného pojištěnce toto ukončení. Zaměstnavateli, který požádal o notifikace, přijde ihned informace o ukončení neschopenky a zároveň musí tuto informaci obdržet od pracovníka. Po jeho návratu do práce je zaměstnavatel povinen zaslat elektronicky hlášení o případném výkonu práce zaměstnance v poslední den dočasné pracovní neschopnosti nebo v jejím průběhu. Na základě těchto informací OSSZ vyplatí zaměstnanci zbývající část nemocenského.