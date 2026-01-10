Své podnikatelské začátky jste prožívala v 90. letech. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Byla to zvláštní, dnes už neopakovatelná doba – trochu divoká, ale nesmírně svobodná. Pravidla byla minimální, byrokracie téměř žádná. Každý mohl tvořit po svém. My jsme si ale už od začátku nastavili vysoké interní standardy a drželi se kvality i férových vztahů s dodavateli. To nám zůstalo dodnes.
Jak složité tehdy bylo podnikání rozjet?
Založit firmu trvalo pár dní, zpracovat pak legislativu a logistiku trvalo mnohem déle. Zboží se objednávalo téměř na dobré slovo. Obchodovali jsme převážně s německými partnery a věděli jsme, že nesmíme zklamat.
Jsme rodinná firma a stojíme při sobě. Ať už jde o mého otce, bratra (prokurista), syna (jednatel) či dceru, která spravuje sociální média.