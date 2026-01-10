Naše švédské kapky a šumivé vitamíny byly revolucí, líčí majitelka úspěšné firmy

Romana Bartchová, zakladatelka rodinné firmy Naturprodukt | foto: Naturprodukt

Dana Jakešová
Během třiceti let vybudovala rodina z Havířova silnou, respektovanou firmu, která dnes zaměstnává kolem osmdesáti lidí a s dalšími spolupracuje externě. „Zažili jsme fantastické roky i období, kdy se obrat propadl. V našem oboru je prostě každý den výzva a člověk musí být ve střehu,“ říká Romana Bartschová, zakladatelka a majitelka rodinné firmy Naturprodukt.

Své podnikatelské začátky jste prožívala v 90. letech. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Byla to zvláštní, dnes už neopakovatelná doba – trochu divoká, ale nesmírně svobodná. Pravidla byla minimální, byrokracie téměř žádná. Každý mohl tvořit po svém. My jsme si ale už od začátku nastavili vysoké interní standardy a drželi se kvality i férových vztahů s dodavateli. To nám zůstalo dodnes.

Jak složité tehdy bylo podnikání rozjet?
Založit firmu trvalo pár dní, zpracovat pak legislativu a logistiku trvalo mnohem déle. Zboží se objednávalo téměř na dobré slovo. Obchodovali jsme převážně s německými partnery a věděli jsme, že nesmíme zklamat.

Jsme rodinná firma a stojíme při sobě. Ať už jde o mého otce, bratra (prokurista), syna (jednatel) či dceru, která spravuje sociální média.



