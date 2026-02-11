Online pohovor šetří čas. Ne vždy ale nervy – a na to se vyplatí připravit

Zatímco dříve se pracovní pohovory realizovaly online formou pouze výjimečně, dnes se tato forma, kterou firmy začaly více využívat v době koronakrize, stala standardem. Virtuální interview je totiž pružnější a rychlejší, šetří oběma stranám čas. Jako vše má ale i odvrácenou stranu mince.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na klasický pohovor se většina lidí pořádně připraví. Vhodně se obléknou, pánové se hladce oholí, dámy pečlivě nalíčí, upraví si nehty, vyčistí boty a na místo dorazí s desetiminutovým předstihem. Dnes se však velká část pracovních pohovorů odehrává online přes počítač.

A najednou je problém. K videohovoru se mnozí kandidáti připojují pozdě, nevědí, co mají kde spustit, kamerku notebooku mají schovanou za krytkou, a když už se konečně připojí, ukáže se, že se ráno zapomněli převléct z pyžama a za nimi je vidět neustlaná postel nebo třeba kuchyňská linka, na které leží špinavého nádobí.

Personalisté a náboráři přitom videohovory dnes již berou jako samozřejmost a každý prohřešek může znamenat ve výběrovém řízení rychlou stopku. „Mnoho kandidátů tyto výběrové metody podceňuje, neuvědomí si, co vše tuto situaci může narušit a ovlivnit: dobré osvětlení, oční kontakt s kamerou a profesionální oblečení jako u osobního setkání, pozadí, nastavený časový limit...,“ vypočítává headhunterka Markéta Šveda ze společnosti Recruit CZ.

Můžete si dovolit práci, která vás baví a je smysluplná? Kde končí kariéra a začíná luxus

Online nábor jako trend

Boom videopohovorů, online simulací a testů podle ní přinesla hlavně doba covidová. „Od té doby těmito nástroji nadále šetříme čas, je to silný trend. My jako headhunteři využíváme online spíš jako předvýběr, zefektivňuje to naši práci při lovu v regionech nebo v zahraničí. Vyměníme si s kandidátem základní informace a utvrdíme se v oboustranném zájmu potkat se osobně a bavit se v detailu jak o nabízené pozici, tak i o praxi uchazeče,“ vysvětluje headhunterka.

Výhody má ale takové online interview rovněž při výběru lidí na běžné pozice. Hojně využívané je hlavně v prvních kolech výběrových řízení. Opět především z důvodu časové úspory a efektivity. Se zájemcem o práci si totiž v případě online pohovoru není potřeba složitě domlouvat termín, řešit, kdy se může uvolnit a přicestovat.

Připojit se přes některou z online platforem může nejen uchazeč o zaměstnání, ale také manažer i recruiter téměř okamžitě a odkudkoli. A je zde ještě další plus, tentokrát na straně zaměstnavatele. Díky online formě mohou o výsledcích rozhodnout i náboráři, kteří se třeba z nějakého důvodu nemohli online setkání zúčastnit – jednoduše si ho pustí ze záznamu.

Benefity nejsou už jen symbolickým gestem. Jak si firmy své lidi hýčkají?

Strašák pro starší a pokročilé

Samotný průběh pohovoru přes kamery se od toho klasického osobního v podstatě nijak neliší. Příprava na něj by proto měla být stejná. O nabízené pozici si zjistěte co nejvíce, popřemýšlejte také, kde se vaše zkušenosti a dovednosti protínají s tím, co potenciální nový zaměstnavatel poptává. Pohovor berte jako dialog – odpovídejte na otázky, ale také se ptejte na to, co vás zajímá. Klidně si udělejte poznámky. A oblečení si nachystejte stejné, jako byste šli přímo do firmy.

Kromě této standardní přípravy však pamatujte i na její technickou část – zvlášť když vám dvacet bylo už před několika dekádami a s aplikacemi jako Google Meet nebo Microsoft Teams nemáte žádné nebo jen minimální zkušenosti. Nejlepší je, vyzkoušet si s někým videohovor nanečisto.

Příprava vyžaduje i něco navíc

Kromě toho se zamyslete nad tím, kam si s notebookem na pohovor vedený z domova sednete. Světlo by vám mělo dopadat do obličeje, to znamená, že vhodné místo bude proti oknu. Pokud byste měli světlo za sebou, bude vidět jen vaše silueta. Jenže zrovna vaše reakce a gesta budou určitě personalisty zajímat. Nechcete-li zrovna ukazovat svůj interiér, využijte některou z funkcí, které dnes technologie nabízí a pozadí prostě změňte. Nebo prostor, který bude kamera snímat za vámi, pečlivě ukliďte. Lepší bude určitě místo u stolu než třeba na gauči, to by nepůsobilo profesionálním dojmem.

Mladí lidé odmítají „starou hru“. Jak generace Z přepisuje pravidla práce

Máte vše připraveno? Výborně. Před ostrým pohovorem pak jen zkontrolujete techniku. „Funkční kamera, dobrý zvuk a klidné prostředí, to odstraní většinu zbytečného stresu a umožní kandidátovi soustředit se na obsah,“ doporučuje Barbora Tomšovská ze společnosti Touchdown.cz.

A hlavně odhodit zbytečný strach. Starší a pokročilí mívají totiž silný trumf právě v obsahu a strukturovaných odpovědích. A ty jsou koneckonců nejdůležitější. „U seniorních rolí navíc rozhoduje především zkušenost, úsudek a schopnost zasadit věci do kontextu, nikoli digitální rychlost,“ míní headhunterka Barbora Tomšovská.

Učit se, zkoušet, trénovat..

S tím souhlasí i Markéta Šveda: „Na moderní techniku je třeba se dívat jako na pomocníka, ne jako na soupeře,“ podotýká s tím, že v současné době pro kandidáty existuje celá řada dostupných tréninků, díky nimž uchazeči mohou zlepšit jak svou sebeprezentaci, tak verbální i neverbální komunikaci.

„Kromě online prostředí existují i bezplatné kurzy pro širokou veřejnost, často dotované úřadem práce, které učí, jak zacházet s moderními technologiemi, například i s umělou inteligencí. Tak proč to nezkusit?“ dodává headhunterka ze společnosti Recruit CZ.

Vstoupit do diskuse

