Kde v Evropě vydělávají nejvíce a komu z Česka se vyplatí pracovat v zahraničí

Ve 2. čtvrtletí letošního roku průměrná hrubá měsíční nominální mzda proti stejnému období předchozího roku vzrostla o 6,5 %, reálně o 3,9 %. Medián mezd činil 38 529 Kč. Nejvíce se vydělává v Praze (56 144 Kč), nejméně v Karlovarském kraji (39 031 Kč).

Jak je to ve světě? „Například v Německu je průměrná čistá mzda dvojnásobná. Pokud však pracujete jako servírka, vyděláte si pravděpodobně kolem tří tisíc eur, takže v Praze by to mohlo být „pouze“ o třetinu méně. Podobné to je u dělnických pozic,“ říká Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup.