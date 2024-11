Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda proti stejnému období předchozího roku o 6,5 procenta, reálně o 3,9 procenta. Medián mezd činil 38 529 Kč. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Pokud patříte mezi ty, kterým se výplata už řadu let nezměnila, je čas to řešit.