Průměrná mzda roste. Budou se mzdy a platy zvyšovat i v roce 2025?

Budou se mzdy v příštím roce zvyšovat? František Boudný, ředitel Předvýběr.cz:

I v příštím roce mzdy porostou, i když ne o tolik jako letos. Firmy už vysokou inflaci většinou dorovnaly, a navíc jsou v poslední době opatrnější v souvislosti s určitým ekonomickým ochlazením. Vzhledem k velkému nedostatku volných zájemců o práci zaměstnavatelé chápou, že ve mzdách musejí být konkurenceschopní. Nebudou přidávat plošně všem, ale kdo má výsledky a dokáže si říct o lepší výplatu, nemusí se bát odmítnutí. Výčet profesí, které si nejvíc přilepší, je pestrý a liší se i podle situace v konkrétním regionu, nicméně na lepší výplatu se tradičně můžou těšit lidé ve financích nebo personalistice, pořád ještě sem patří IT specialisté, i když u nich poslední dobou není růst tak velký jako dřív, ale stejně tak žádaní jsou lidé ve zdravotnictví, ve službách a manuální profese. Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup

Podle průzkumu ManpowerGroup talent shortage survey české firmy nejobtížněji obsazují jak vysoce kvalifikované pozice v IT, inženýringu nebo financích, tak zároveň i tzv. modré límečky, řidiče a kuchaře. To se projevuje i na růstu mezd, který odráží vzácnost jednotlivých profesí. Z hlediska oborů si zdaleka nejvíce polepšili lidé ve zdravotnictví a sociální péči, ale tam se projevilo především narovnávání pokřivených pracovních podmínek a úprava přesčasů. Následuje logistika, kvalifikované kancelářské profese, gastronomie a nekvalifikovaní pracovníci v úklidu, ostraze a odpadovém hospodářství. Až potom následují ve statistice růsty mezd manažerů. V příštím roce bude situace pokračovat. Obavy ze stagnace ekonomiky se sice mírně propisují do náborových plánů firem, kdy některé odkládají nástupy nových lidí na leden, ale to se týká především kvalifikovaných kancelářských nebo manažerských pozic. Přestože roste množství oznámených hromadných výpovědí, celkově bude převažovat navyšování počtu zaměstnanců. Mírně ochlazování na trhu práce povede také ke zpomalení růstu mezd, ale očekáváme, že reálné mzdy nadále porostou, nejvíce pak u manuálních pracovníků, specialistů ve financích, IT, HR a právu. Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Nejvýraznější růst mezd lze očekávat v oborech, kde je nedostatek kvalifikované pracovní síly. Mezi tyto sektory patří zejména IT a technologie, logistika a e-commerce, zdravotnictví a sociální péče, stavebnictví a energetika. Čelí dlouhodobé poptávce po kvalifikovaných pracovnících, což zaměstnavatele tlačí k zlepšování pracovních podmínek, navyšování mezd a poskytování dalších benefitů. Konečný vývoj však bude záviset i na dalších faktorech, jako je růst inflace, hospodářská situace a přístup jednotlivých zaměstnavatelů k řízení lidských zdrojů. Firmy, které budou schopny pružně reagovat na měnící se podmínky trhu práce, budou mít konkurenční výhodu při náboru a udržení klíčových zaměstnanců. Jan Klusoň, CEO pracovního portálu Welcome to the Jungle

Podle dostupných dat i situace na trhu si nemyslím, že by se v roce 2025 mzdy razantně zvyšovaly. Růst mezd se bude týkat především nízkopříjmových skupin a bude přímo navázán na zvýšení minimální mzdy. Naopak mnoho větších firem bude klást důraz na efektivitu a budou s přidáváním peněz zaměstnancům opatrní.