Očekávání jsou optimistická. Mzdy se letos opět zvýší

„Bude pokračovat slušný nominální růst mezd, což by ke konci roku již mohlo vést k vyrovnání bezprecedentních propadů reálných příjmů z let 2022 a 2023 a ke skutečnému zlepšení životní úrovně většiny domácností. Meziroční tempo růstu mezd za celý trh pravděpodobně mírně zpomalí z loňských 6,5 až 7 procent na 5,5 až 6 procent v roce letošním,“ nastiňuje Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu společnosti Alma Career.

Podle podzimního průzkumu společnosti Alma Career celkem 36 procent zaměstnanců očekává v roce 2025 růst své mzdy či platu, dalších 22 procent to nevylučuje. Polovina z nich počítá se zvýšením nejvýše o pět procent, což 71 procent hodnotí jako nedostatečné. Necelá třetina čeká růst o 5,1 až 10 procent a zhruba desetina o více než 10 procent, což 69 procent z nich považuje za adekvátní.

„O něco rychlejším tempem porostou především mzdy zaměstnanců v soukromé sféře, zejména na podprůměrně ohodnocených pozicích,“ dodává Dombrovský.

Ještě optimističtější očekávání zaměstnanců vykazují listopadová data personální agentury Randstad ČR. Podle průzkumu očekává v roce 2025 růst mzdy téměř 70 procent zaměstnanců – nejčastěji počítají se zvýšením do 10 procent, 26,6 procenta předpokládá stagnaci a pouze 3,8 procenta se obává poklesu.

Jednou z velkých firem, které letos hodlají přidávat, je například IKEA ČR: „Od 1. ledna 2025 zvyšujeme mzdy téměř všem z našich více než 2 400 zaměstnanců, a to v průměru o pět procent. Chceme jim tak zajistit důstojnou životní úroveň a ocenit jejich dobrou práci,“ říká Daniela Kučová, Total Rewards Manager společnosti.

Více by si od ledna měli vydělat i státní zaměstnanci, jimž se paušálně zvýší platy o 1 400 korun. Jednotlivé platové tarify tak budou valorizovány od 1,8 do 11,5 procenta. Výjimkou jsou pedagogové v regionálním školství a akademičtí pracovníci státních vysokých škol, jimž se platové tarify navýší o sedm procent, tedy od 1 090 do 4 040 korun.

Výrazněji by si měli polepšit hlavně nejhůře odměňovaní zaměstnanci, jako jsou školní kuchařky, školníci, nepedagogičtí pracovníci či soudní zapisovatelky. Zaměstnanci ve veřejné sféře a státní službě budou od ledna navíc chráněni před nízkými výdělky takzvaným zaručeným platem ve čtyřech skupinách prací.