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Kolik bere kolega? Mzdy přestávají být tabu. Firmy hledají férová pravidla

Dana Jakešová
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Otázka z titulku, která dřív ve firmách často zůstávala nevyslovená, se stále častěji dostává na stůl. Zaměstnanci chtějí znát pravidla odměňování a firmy se budou muset naučit je vysvětlit. Transparentnost mezd může přinést férovější systém — ale také odhalit slabá místa. Jak se na změny chystají zaměstnavatelé v praxi?

Hlasy, které volají po větší transparentnosti v odměňování, jsou stále hlasitější. K tématu firmy tlačí i evropská směrnice o transparentnosti odměňování, kterou musí Česko promítnout do zákoníku práce. Připravovaná novela má mimo jiné zavést transparentnější systém odměňování a reporting rozdílů v odměňování žen a mužů.

Odborníci se shodují, že jde o správný směr, pokud vše bude nastaveno rozumně. Otevřenost podle nich totiž rozhodně nemá znamenat plošné odkrývání výplatních pásek.

Pokud zaměstnanci uvidí jen částky bez vysvětlení, budou vycházet z jediného čísla. A to je špatně.

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