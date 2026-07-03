Hlasy, které volají po větší transparentnosti v odměňování, jsou stále hlasitější. K tématu firmy tlačí i evropská směrnice o transparentnosti odměňování, kterou musí Česko promítnout do zákoníku práce. Připravovaná novela má mimo jiné zavést transparentnější systém odměňování a reporting rozdílů v odměňování žen a mužů.
Odborníci se shodují, že jde o správný směr, pokud vše bude nastaveno rozumně. Otevřenost podle nich totiž rozhodně nemá znamenat plošné odkrývání výplatních pásek.
Pokud zaměstnanci uvidí jen částky bez vysvětlení, budou vycházet z jediného čísla. A to je špatně.