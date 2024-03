Byl to fenomén a hit 20. století. Olomoucká Mora funguje už dvě stě let

Pod značkou Mora si dnes sice můžete koupit většinu běžných kuchyňských spotřebičů, doménou olomoucké fabriky, odkud značka pochází, jsou ale stále sporáky – s novými technologiemi, funkcemi, v současných designech a vyráběné za pomoci nejmodernějších postupů.

„Volně stojící sporák je pořád naším ikonickým výrobkem. Vysíláme do světa na 300 různých variant: plynové, elektrické a kombinované, v šířkách 500 a 600 milimetrů, teď máme i 700. V nabídce jsou různé barvy, série retro, dále několik typů ovládacích knoflíků, ukazatelů zbytkového tepla i typů trub, které dosahují různých teplot. Můžete mít čtyři plynové hořáky, dva plynové plus dva elektrické, plotýnku na wok pánev, sklokeramickou i indukční desku. Ročně jich vyrobíme statisíce. Plán na rok 2024 je 610 tisíc kusů, o 55 tisíc víc než loni,“ vypočítává Michal Žlebek, jednatel Mora Moravia, a vede nás olomouckým areálem do lisovny, kde život každého sporáku začíná.

Tuny plechu

V lisovně probíhá tváření veškerých plechových častí, vznikají tu vařidlové desky, tedy horní části sporáku, bočnice, zadní kryty, sokly, pečicí plechy.

„Na začátku je kovový svitek, z něhož se na automatické lince nadělí na nůžkách takzvaný přistřih a následně vytvaruje plášť trouby. Pomocí robotů a svařovacích či děrovacích jednotek se pak kompletuje s dalšími díly, aby na konci vypadla hotová trouba, tedy hlavní část sporáku, kde se pečou všechny ty dobroty,“ popisuje vedoucí lisovny Maroš Grieš, který v Moře pracuje 10 let.

Za tu dobu se lisovna dočkala obrovských změn, zejména díky investicím z Gorenje, značky, jejíž součástí se olomoucká firma stala v roce 2005. „Srdcem lisovny je postupový transferový lis EBU se stlačnou silou 1 250 tun. Jdeme s dobou, cestou robotizace, automatizace. Ale nikoli ve snaze ušetřit pracovní místa, jde hlavně o ergonomii práce a zdraví lidí. S modernizací se zároveň zvýšil důraz na ekologii. V posledních letech jsme například z výroby odstranili všechna odpařitelná mazadla a používáme 99 procent emulzí, kde tvoří mazací složku 95 procent vody a jen pět procent oleje. Je to pro lidi bezpečnější a příjemnější práce,“ říká šéf lisovny.

Bílá je stále in

Hotová trouba automaticky putuje na odmaštění, vysušení a následné smaltování a výpal. „Máme tu tři smaltovací linky, jednu pro bílé dílce, další pro dílce plošné, tedy pekáče a jiné černé příslušenství, a linku trub. Už od roku 1998, tehdy jsem nastoupil, používáme pro smaltování ekologičtější práškovou technologii,“ líčí Marek Janiš, vedoucí povrchových úprav, pod které spadají lakovna a smaltovna.

Z Olomouce dnes vyjíždějí sporáky bílé, béžové neboli ivory a černé matné. „Základní je bílá barva, ta představuje 95 procent veškeré výroby. Mívali jsme i hnědý smalt, ale nebyla po něm poptávka,“ vysvětluje Michal Žlebek. Vyrábějí se tu i sporáky nerezové a takzvané pseudonerezové opatřené stříbrným lakem s černou vařidlovou deskou. Smaltu se v olomoucké Moře spotřebuje na 500 tun ročně. U dílů, kde je to možné, se volí povrchová úprava práškovým smaltem nebo právě lak – je to ekologičtější a také levnější.

I v povrchových úpravách se hrubá ruční práce ponechává strojům. „Za směnu vyrobíme kolem tisícovky trub! Když si uvědomíte, kolik ta trouba váží a že tu váhu musí člověk zvednout tisíckrát... Robot nepodléhá únavě ani náladám, nepoleví v tempu, a i když je mu občas potřeba domluvit, neodmlouvá,“ směje se Marek Janiš a ihned dodává, že lidským rukám stále zbývá práce dost: „Troubu, která má velký držák, převěšovací robot krásně uchopí a přenese. Proti tomu u pekáče, kde jsou otvory malé, je lidská práce stále nenahraditelná.“ Smaltované i lakované díly následně procházejí kontrolou kvality a míří na montáž.

Smontovat a hurá do světa

To je poslední fáze výroby. K smaltované troubě se postupně připojují komponenty: topná tělesa, ovládací panely, knoflíky… Na konci první fáze montáže se trouba obalí izolací. Následně se přišroubují boční stěny, usadí horní deska a do zadní části sporáku se vsadí betonové závaží jako pojistka proti převrácení.

„Pak nastává fáze ‚dozdobovací‘. Děvčata na sporák usadí armatury, elektrické komponenty, držáky, gumová těsnění, dvířka. Následuje funkční zkouška – zda sporák těsní, zda správně hoří, dvířka se dobře zavírají a zda celkově vše odpovídá vysokým standardům. Pokud by byl jakýkoliv problém, putuje vybraný kus na analýzu a následně ke specialistům na případnou opravu,“ popisuje Zdeněk Berg, vedoucí montáží.

Z montážní haly odcházejí hotové sporáky připravené na transport, skládají se do kamionů či vlaků a rozvážejí do světa. „Na 40 procent se jich prodá v Polsku, Česku a Maďarsku. Největší zájem je stále o šíři 500 mm, té vyrábíme asi 80 procent, a o bílou barvu,“ dodává Michal Žlebek.

Ranní budíček

Olomoucká Mora má bezmála 550 zaměstnanců. „Takových 70 lidí tady pracuje déle než 25 let, někdy pokračují ve druhé i třetí generaci,“ říká Michal Žlebek.

MORA Moravia Rok založen í: 1825 .

Tehdy Josef Zvěřina začal v Mariánském údolí budovat železárnu. Firma se později zaměřila na produkci výrobků pro domácnost.

V roce 2005 se Mora Moravia stala členem mezinárodní skupiny Gorenje, od roku 2018 je 100procentním vlastníkem skupiny společnost Hisense.

Co podnik proslavilo: Každé období firmy je spojené s výrobky, které ve své době představovaly technologickou špičku, ať to byla patentní kamna v 19. století, později plynové kotle a ohřívače vody a samozřejmě sporáky.

Každé období firmy je spojené s výrobky, které ve své době představovaly technologickou špičku, ať to byla patentní kamna v 19. století, později plynové kotle a ohřívače vody a samozřejmě sporáky. Nedávno byla na trh uvedena jejich nová generace se všemi typy varných desek a s multifunkčními moderními troubami.

Kolik zaměstnanců zde pracuje: 541, většina jich pochází z blízkého okolí

Důkazem je i Miroslav Petružela, dnes ředitel technologie a jeden z nejdéle sloužících zaměstnanců. „Pracovali tu moji rodiče a práci doma probírali denně. Už jako dítě jsem to dostával do krve. Oficiálně jsem nastoupil po skončení školy 1. ledna 1984. Rodiče tu pracovně strávili celý život, dnes tu je i můj syn,“ líčí Miroslav Petružela.

V Olomouci zažil časy dobré i zlé. Třeba když se na přelomu tisíciletí firma rozhodla vyrobit nový sporák, plán špatně zhodnotila a trvalo pak téměř rok, než se dostala z potíží. „Každý den jsme seděli nad plány, hledali, odkud by se daly přelít peníze, jak výrobu zeštíhlit,“ říká Petružela a vzpomíná i na 80. léta, kdy firma zaměstnávala 5 000 lidí: „Když šli ráno do práce, město budily jejich kroky, takové to bylo množství, to se nedalo zaspat.“

Po revoluci se někdejší Moravia postupně štěpila na dílčí provozy, počet zaměstnanců tak klesal. Přesto dnes patří Mora Moravia mezi největší zaměstnavatele v kraji a z loajality svých lidí dlouhodobě těží.

„Nenechají firmu padnout. I když se v covidu zaváděly restrikce, všichni se snažili chodit do práce, aby pomohli,“ říká Michal Žlebek. Pro zaměstnance, kteří jsou většinou z okolí, organizuje firma svozy, garantuje jim pět týdnů dovolené a za odpracovaná léta nabízí až dalších pět dnů navíc.

Starosti s nedostatkem pracovních sil nicméně mají i zde, chybějí hlavně technologové či programátoři. „Najít zkušeného odborníka, který si rozumí s našimi stroji, nebo ho vychovat, je stále složitější. Účastníme se přehlídek zaměstnavatelů a doufáme ve spolupráci se středními školami v okolí, kterou bychom rádi rozšířili i na školy vysoké. Potřebujeme vzdělané a zkušené lidi, kteří budou firmu technologicky posouvat,“ dodává Michal Žlebek.

Budoucnost patří úsporám

Co tradiční česká značka plánuje do příštích let? Kromě expanze na další trhy jsou to zejména úspory energií. „Máme vlastní kotelnu, v zimě si sami topíme, ale náklady na energie u nás jsou signifikantně vyšší než v jiných státech, takže řešením je zejména maximální snižování spotřeby a výrobních nákladů vůbec. Jdeme cestou automatizace, ale i redukce technologií, které jsou energeticky příliš náročné. Třeba velké pece s teplotou až 850 stupňů máme tři – dokážete si představit, jakou spotřebu mají. Plánujeme zateplení rozvodů, budov a tak dále. Snižujeme tak i uhlíkovou stopu, což je trend, na který se kouká,“ říká Michal Žlebek.

Další velká oblast, na niž se firma zaměřuje, je globalizace a s tím související problémy. „Na každý komponent máme minimálně dva dodavatele, abychom byli schopni pokrýt výpadky na trhu,“ líčí Michal Žlebek a dodává optimisticky: „Nejdůležitější naše vize je mít spokojené zákazníky a vyrábět to, co umíme nejlépe, což jsou volně stojící sporáky.“

I myčky, pračky či trouby

Pod značkou Mora se prodávají i jiné kuchyňské spotřebiče, volně stojící i vestavné. Od pečicích trub a mikrovlnek přes varné desky, myčky a odsávače par až po chladničky, a to se všemi moderními funkcemi. Například zmíněné trouby pečou v páře či ve vakuu, fritují, grilují i rozmrazují, a dokonce se samy čistí – zahřejí se na 500 stupňů, při nichž se nečistoty spálí na prach, který jen setřete houbičkou. Úsporné myčky zas pojmou až 16 sad nádobí. Tyto výrobky ale vznikají v jiných závodech v Evropě. Doménou olomoucké Mory jsou volně stojící sporáky a sortiment doplňují plynová topidla a ohřívače vody.