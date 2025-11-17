KOMENTÁŘ: Propast mezi průměrnou a minimální mzdou je v Česku hluboká. Proč?

Jan Urban
Česká ekonomika patří v řadě ohledů mezi úspěšné příběhy postkomunistické transformace: stabilní růst, nízká nezaměstnanost, silný export i slušnou fiskální disciplínu. Přesto má jednu dlouhodobou slabinu – ve vztahu k výkonu ekonomiky zůstávají průměrné mzdy nízké, a ještě níže stojí minimální mzda, která se propadá hluboko pod evropský průměr. Proč se Česko v tomto ohledu tak výrazně liší od vyspělého světa, přibližuje ekonom Jan Urban.

Jan Urban | foto: Anna Kristová, MAFRA

Začněme několika čísly. Podíl minimální mzdy na průměrné či mediánové mzdě činí v Česku kolem 40 %, zatímco v zemích EU se obvykle pohybuje mezi 55 a 60 %. A zatímco rozdíl mezi českou a západoevropskou průměrnou mzdou se v posledních letech pomalu snižuje, rozdíl mezi minimálními mzdami zůstává téměř neměnný. Jinými slovy: pokud jde o mzdy jako celek, Evropu pozvolna doháníme. Pokud jde o nejnižší mzdy, naopak kontakt ztrácíme.

Tento paradox nelze vysvětlit jen produktivitou práce. Ukazuje, že český mzdový model je výsledkem kombinace ekonomických, institucionálních i kulturních faktorů. Hlubší příčiny nízkých mezd na spodním okraji mzdového spektra totiž sahají až k rozložení moci mezi kapitálem a prací – a jejich důsledky se promítají do celkového sociálně ekonomického klimatu země.

Dědictví modelu levné práce

Po roce 1989 Československo, a později Česká republika, vsadily na strategii konkurenceschopnosti založené na nízkých nákladech. Transformující se ekonomika potřebovala přilákat zahraniční investory, udržet pracovní místa a podpořit export. V praxi to znamenalo, že mzdy byly záměrně drženy nízko.

Tento model se stal pilířem hospodářského růstu. Zároveň však vytvořil dlouhodobou závislost ekonomiky na levné práci. Zatímco západní ekonomiky se posouvaly směrem k inovacím, Česká republika si udržovala převážně montážní charakter. Dnes sice vytváříme značnou hodnotu, ale její výsledky často plynou mimo domácí ekonomiku – výroba je produktivní, přidaná hodnota se však realizuje tam, kde sídlí vlastníci značek a patentů. Z Česka každoročně odtéká přes 300 miliard korun v podobě dividend a zisků.

Slabý a málo inovativní domácí kapitál

Tato skutečnost sama o sobě problém nepředstavuje. Exportně orientovaná a otevřená ekonomika logicky sdílí zisky se zahraničními investory. Problém spočívá v něčem jiném: v nedostatečné náhradě zahraničního kapitálu silným, inovativním a odvážným kapitálem domácím.

Významná část českých firem prosperuje v chráněných nebo nízkoinovačních odvětvích – například ve stavebnictví, energetice, některých službách či v nemovitostech. Zde zisk často plyne spíše z pozice a kontaktů než z invence a podnikatelského rizika. Domácí kapitál tak zůstává ve srovnání s evropským málo produktivní, málo internacionalizovaný a často i málo podnikatelsky ambiciózní.

V důsledku toho funguje velká část české ekonomiky stále jako subdodavatelský článek řetězce. V takovém prostředí je prostor pro růst mezd omezený, protože většina přidané hodnoty vzniká až v poslední fázi řetězce – mimo Českou republiku.

Paradoxně tak česká práce trpí nízkou invencí českého kapitálu. Nedostatek investic do výzkumu, moderního řízení a exportní expanze znamená, že se velká část práce odehrává v málo produktivních podmínkách. Tam, kde chybí podnikatelská odvaha a schopnost vytvářet nové hodnoty, nemůže dlouhodobě růst ani odměna za práci.

Dokud české firmy nebudou vlastnit větší část hodnotového řetězce – tedy značky, technologie či konečné produkty – zůstanou i mzdy, vázané na subdodavatelskou logiku, relativně nízké.

KOMENTÁŘ: Cihla a beton jako jistota? Proč jsou byty v Česku dražší než na Západě

Podíl práce na přidané hodnotě

Česká ekonomika se od vyspělých zemí liší ještě v jednom. Podíl práce a kapitálu na přidané hodnotě je zde jiný: zatímco v ČR připadá na práci zhruba polovina této hodnoty, v mnoha zemích EU je to okolo 60 %.

Česká ekonomika tedy netrpí jen strukturou průmyslu – tedy tím, že zisky vytváří převážně zahraniční kapitál, který je repatriuje – ale i tím, že se českému kapitálu daří přerozdělovat přidanou hodnotu ve svůj prospěch. Práce pak nese důsledky obojího: omezený prostor pro růst mezd i dlouhodobé podhodnocení své ekonomické role.

Slabá vyjednávací síla zaměstnanců

Tento stav úzce souvisí se slabou pozicí práce vůči kapitálu. Míra odborové organizovanosti patří v Česku k nejnižším v Evropě a kolektivní vyjednávání probíhá převážně ve velkých firmách. V menších podnicích se mzdy určují individuálně a zaměstnanci se často obávají žádat o vyšší odměnu, aby „nebyli snadno nahraditelní“. Vzniká tak systém, v němž o ceně práce rozhoduje především zaměstnavatel, nikoli rovnováha mezi oběma stranami.

V zemích s rozvinutější odborovou kulturou bývá minimální mzda zpravidla vyšší – nejen díky legislativě, ale i díky vnímání mzdy jako součásti širší společenské smlouvy. V Česku však stále převažuje individuální přístup a nižší míra solidarity, což dále oslabuje kolektivní vyjednávací sílu zaměstnanců.

Politická opatrnost a strach ze ztráty konkurenceschopnosti

V České republice je každé zvýšení minimální mzdy především politickou otázkou. Argumenty proti bývají stále stejné: vyšší mzdy ohrozí malé podnikatele, zvýší nezaměstnanost a roztočí inflaci. Vlády proto obvykle volí pozvolné tempo růstu minimální mzdy – často pomalejší než tempo růstu mezd průměrných – a mezera se tak dále prohlubuje.

Vývoj minimální mzdy v čase
ObdobíMinimální mzda v Kč/měsícV Kč/hod.
1992 leden2 20012,00
2000 leden4 00022,30
2007 leden8 00048,10
2016 leden9 90058,70
2019 leden13 35079,80
2022 leden16 20096,40
2023 leden17 300103,80
2024 leden18 900112,50
2025 leden20 800124,40
2026 leden22 400134,40
Zdroj: MPSV, vybraná léta

Ve skutečnosti většina studií potvrzuje, že mírné zvýšení minimální mzdy zaměstnanost neohrožuje, pokud ekonomika roste. Omezením tedy není ekonomická realita, ale politická odvaha a zakořeněné přesvědčení, že česká konkurenceschopnost stojí především na levné práci, nikoli na inovacích. Tento model sice pomáhá udržovat výrobu a export, zároveň však brzdí růst mezd a posiluje závislost ekonomiky na nízkonákladové strategii.

Vývoj průměrné hrubé mzdy v ČR v letech 2000 až 2024. Ve 2. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná nominální mzda o 7,8 % na 49 402 Kč. Po zohlednění vlivu inflace vzrostla mzda reálně o 5,3 %. Medián mezd vzrostl v tomto období o 7,2 % na 41 115 Kč

Daňový systém, který znevýhodňuje práci

Dalším strukturálním problémem je nevyvážené zdanění práce a kapitálu. Zaměstnavatelé odvádějí za zaměstnance vysoké sociální a zdravotní pojištění, zatímco zdanění zisků a dividend je relativně nízké. Tento poměr posiluje vnímání práce jako nákladu, který je třeba držet na uzdě.

Výsledkem je systém, v němž se mzdy zvyšují obtížně – každý jejich nárůst totiž automaticky znamená i vyšší odvody.

Nízká mobilita a internacionalizace pracovní síly

Dalším, často opomíjeným faktorem je nízká geografická i mezinárodní mobilita českých pracovníků. Přestože EU umožňuje volný pohyb, Češi za prací do zahraničí odcházejí méně často než například Slováci, Poláci nebo obyvatelé Pobaltí.

Důvody jsou jazykové, kulturní i psychologické: Češi často preferují jistotu domácího prostředí, i za cenu nižší mzdy. Nízká ochota migrovat však oslabuje vyjednávací pozici práce. Zatímco kapitál je globální a flexibilní, pracovní síla zůstává převážně lokální.

Vzniká strukturální nerovnováha: investor se může přesunout téměř kamkoli, zaměstnanec většinou ne.

Psychologická tolerance a slabý tlak na sociální spravedlnost

V českém prostředí dlouho přetrvává postoj „hlavně, že máme práci“. Mzda je vnímána spíše jako jistota, než jako odměna odpovídající skutečné hodnotě práce. Debata o spravedlivém rozdělení bohatství je zdrženlivá a odbory či profesní organizace mají slabší společenskou legitimitu. Tím se oslabuje tlak na změnu.

V západní Evropě je minimální mzda naopak vnímána jako součást sociálního kontraktu a nástroj ochrany důstojnosti práce. V Česku zůstává spíše technickým parametrem ekonomické politiky než prostředkem sociální spravedlnosti.

Závěr Moc kapitálu, slabost práce

Rozdíl mezi českou a západoevropskou průměrnou mzdou se sice pomalu zmenšuje, rozdíl mezi minimálními mzdami však zůstává výrazný. Odráží hlubší strukturální nerovnováhy: zahraniční kapitál má rozhodovací sílu i flexibilitu, domácí kapitál je slabý a málo inovativní a pracovní síla má omezené možnosti kolektivního tlaku i mezinárodní mobility.

Otázka tedy nezní jen „o kolik zvýšit minimální mzdu“, ale jak přenastavit vztah mezi kapitálem a prací. To zahrnuje podporu domácího investování, větší podnikatelskou invenci, posílení kolektivního vyjednávání i vyšší internacionalizaci pracovní síly.

Dokud bude česká ekonomika závislá na zahraničních investorech, uzavřená vůči mobilitě práce a opatrná vůči podnikatelské odvaze, zůstane mzdový systém asymetrický. Ekonomická síla země nespočívá jen v objemu výroby, ale i v tom, jak dokáže inovovat a jak spravedlivě rozděluje hodnotu mezi ty, kdo ji vytvářejí.

