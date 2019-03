Bolesti zad mu vnukly nápad. Věří, že jeho byznys má velkou budoucnost

Jak jste přišel na to, že začnete půjčovat elektrokoloběžky?

Bylo to někdy v roce 2017, kdy jsem měl velké potíže s páteří. Nemohl jsem dobře chodit, a tak jsem se rozhodl vyzkoušet ekoloběžku. Poprvé jsem ji viděl na strojírenském veletrhu v Brně a velice mě nadchla. Jednu jsem si pak pořídil a díky tomu začal normálně fungovat. Pak jsem si uvědomil, že by to mohla být pomoc i pro další lidi, kteří mají pohybové problémy a potřebují se dostat třeba do obchodu či k lékaři. Mému nápadu nahrával i fakt, že tato vozítka jsou plně ekologická. A tak jsem začal hledat vhodného dodavatele.

V Beskydech půjčovny s ekoloběžkami nejsou?

V okolí Frýdlantu nad Ostravicí, tedy v srdci Beskyd, nic takového nebylo, pouze elektrokola, jejichž příznivcem zrovna nejsem. Vím pouze o jedné menší půjčovně v našem kraji, nicméně já půjčuji a prodávám úplně jiný typ.

Říkáte, že nejste příznivcem elektrokol. Proč?

Pro lidi, kteří mají problémy s páteří a hybností, není jízda na kole, byť elektrickém, vzhledem k poloze, ve které na kole jsou, příliš komfortní. Elektrokoloběžky jsou jiné v tom, že je na nich dotyčný v přirozené poloze, navíc je může přizpůsobit svým potřebám. Další nevýhodou elektrokol je vysoká pořizovací cena a také složitější přeprava kola někam na vzdálenější výlet.

Michal Hlísta (30 let) Pochází z Malenovic v Beskydech.

Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Po studiu pracoval jako elektroprojektant pro známou energetickou společnost.

V roce 2015 založil půjčovnu a obchod s ekoloběžkami.

Je svobodný, žije s přítelkyní.

Mezi jeho koníčky patří lyžování, fotbal, badminton, turistika, motorsporty a projížďky s přáteli na ekoloběžkách.

Kde všude vás zájemci najdou?

Pronajal jsem si menší obchodní prostory v centru Frýdlantu. Zájemci si tady mohou koloběžky nejen půjčit, ale i koupit, poskytuji i servis. Pronajatý stánek mám také v areálu kempu u nedaleké přehrady Baška, což je nabídka pro ty, kteří si chtějí zajezdit po okruhu kolem přehrady.

Kolik jste musel do rozjezdu podnikání investovat?

Když jsem začal podnikat, měl jsem ušetřeno asi sto tisíc korun. Věděl jsem, že mi tato částka bude stačit asi na půl roku, takže jsem si musel vzít u banky půjčku. Pomohla mi také rodina. Počáteční investice se pohybovala kolem 350 tisíc korun. Začátky nebyly ale žádný med. Hodně peněz jsem musel vložit do reklamy, pronájmu, úprav prodejny či provozu samotného. Občas jsem si říkal, jestli má vůbec cenu dál investovat. Všechno má ale svůj čas a je třeba tyto chvíle vydržet a věřit si.



Neuvažujete o tom, že byste tento dopravní prostředek nabízel i jinde v Beskydech?

Už se stalo. Objel jsem mnoho beskydských hotelů, penzionů, abych jejich majitelům nabídl ekoloběžky pro jejich hosty, kteří mají problémy třeba s chůzí.

A byl zájem?

Snad všechny mnou oslovené hotely a penziony si můj záměr chválily, jen několik z nich se mnou ale dále spolupracuje. I tak to považuji za úspěch. Myslím si, že ekoloběžky mají, hlavně tady na horách, velkou budoucnost.

Jaké jsou ohlasy zákazníků, kteří už váš netypický dopravní prostředek vyzkoušeli?

Lidé, co si koloběžku půjčili nebo koupili, si tuto ne úplně tradiční jízdu velice pochvalovali. Vzpomínám, jak si ji loni půjčil starší pán a se svou vnučkou vyrazil na zmrzlinu do nedaleké Ostravice. Byl nadšený a zanedlouho přišel ke mně do obchodu a ekoloběžku si koupil. Využívá ji denně, jezdí na ní do nedalekého obchodu, k lékaři, na výlety, prostě stala se jeho neodmyslitelnou součástí.



Takže nelitujete toho, že jste se do toho pustil?

Určitě ne, pochvalu sklízím i u kamarádů, což mě utvrzuje v tom, že můj byznys se ubírá správnou cestou. Stále více lidí navíc hledá různé alternativy ke klasické dopravě, všude kolem nás je takzvaně přeautováno, přebenzinováno a koloběžky jsou určitě cesta, jak se někam dostat bez toho, abyste stáli v dlouhých zácpách plných benzinu a nafty.

Jaké plusy mají elektrokoloběžky?

Jsou tiché, ekologické, snadno se složí a poskládají, tudíž i převoz v obyčejném osobním autě není tak komplikovaný. Nepodléhají povinnému ručení ani řidičskému oprávnění, lze je používat i na pozemních komunikacích v celé České republice. Při jízdě na této poháněné dvoukolce se hned tak nezapotíte, jízda je velice příjemná a pohodlná.

Ve svém názvu máte název nitrokoloběžky. Proč?

Pod názvem koloběžka si asi každý z nás představí klasickou odrážecí koloběžku, v tomto případě se jedná o koloběžku včetně sedla, poháněnou motorem, a to buď elektrickým, nebo benzinovým. Pro rozlišení se tyto ekoloběžky nazývají jinak, navíc v tom hraje roli název distributora pro Česko, který zastupuje značku NitroScooters. To v překladu vlastně znamená nitrokoloběžky.

Jak se mohou majitelé bránit proti krádežím, které se u tohoto motorového vozítka přímo nabízejí?

Nejúčinnější ochrana proti krádeži je mít koloběžku stále u sebe nebo alespoň na dohled. Další z variant, jak zabránit krádeži, je dálkový alarm nebo kvalitní zámek. A asi nejlepší je pojistit se proti krádeží či poškození.

Přichází jaro, lidé vyrážejí ven. Jak se chystáte na novou sezonu?

Momentálně máme provozovnu do konce března dočasně uzavřenou. To ale neznamená, že nic nedělám. Připravuji k provozu nové typy, a to jak k zapůjčení, tak k prodeji. Chystám také drobné rozšíření sortimentu, konkrétně doplňky, které jsou spojené s jízdou na koloběžce.

Můžete prozradit, kolik ekoloběžek jste už prodal?

V loňském roce to bylo asi třicet kusů motorových koloběžek, uvádím „motorových“, protože se jednalo nejen o koloběžky poháněné elektromotorem, ale také ty s benzinovými motory. Na první sezonu to podle mě nebylo špatné. Musíme si ale uvědomit, že mnoho lidí o tom nevědělo, ani netušilo, že tady něco takového je. Mám radost, že okruh koloběžkářů se pomalu rozrůstá a věřím, že letos to bude mnohem lepší.

V jakých relacích se pohybuje cena?

U benzinových modelů se cena pohybuje mezi šestnácti a dvaceti tisíci korunami, u elektrických modelů je cenové rozmezí od čtrnácti do padesáti tisíc korun. Cena je závislá na zvoleném typu koloběžky, výkonu a typu baterie.



Koloběžka na benzinový pohon jezdí asi tak dlouho, až jí dojde benzin. Jak je to u koloběžek s elektromotorem?

Ano, u benzinových modelů tomu tak je, ukazatelem dojezdu je průhledná nádrž, kde vidíte, jak jste na tom s palivem. S plnou nádrží ujedete asi pětatřicet kilometrů. U elektrických modelů vidíte úroveň kapacity baterie buď pomocí LED signalizace ve třech nebo čtyřech stupních, nebo detailnější formou zobrazení na digitálním displeji. Tam je vyobrazená také ujetá vzdálenost, aktuální rychlost, čas, rychlostní mód a podobně.

Jak dlouho se musí motorová koloběžka nabíjet, aby byla provozuschopná?

Doba nabíjení baterií je individuální, záleží na kapacitě a materiálu baterie, ale v průměru se vybitá baterie plně nabije za šest hodin. V nabídce mám i rychlonabíječky, které dokážou čas nabíjení snížit o dvě až tři hodiny.

Podnikáte sám, nebo máte nějaké pomocníky?

Podnikat jsem začal sám s vidinou, že postupem času zaměstnám svého kamaráda, který mě občas bude na prodejně zastupovat a pomáhat mi. V sezoně, tedy od června do září, mi občasně vypomáhá můj synovec, který víkendově provozuje půjčovnu u přehrady Baška.



Když si u vás někdo elektrokoloběžku půjčí, musíte ho zřejmě instruovat, jak s ní má zacházet. Je to tak?

Ano, každého našeho zákazníka seznámíme s provozem a vybavíme ho bezpečnostní přilbou a dalšími bezpečnostními prvky, jako jsou chrániče těla a reflexní vesta. Jedná se o zaškolení o provozu a seznámeni o vlastní bezpečnosti. Ovládání je skutečně velice jednoduché, trvá asi dvě minuty.

Je používání elektrokoloběžek nějak omezeno, třeba hmotností jezdce?

Maximální nosnost ekoloběžky je 175 kilogramů, doporučený věk k řízení koloběžky je od dvanácti let. Koloběžku si musí každý vybrat sám, a to podle vlastních fyzických dispozic a věku.



Jsou tato vozítka nějak odlišena i pro různé věkové kategorie?

Koncem loňského roku jsem sortiment obohatil o elektrické motorky, autíčka a čtyřkolky, které jsou určeny menším dětem. Vývoj ekoloběžek jde neustále kupředu a já s ním chci držet krok.

Kolik stojí zapůjčení elektrokoloběžky?

Ceny jsou ovlivněny typem koloběžky a dalšími faktory, samozřejmě i dobou zapůjčení. Když to mám zjednodušit, tak hodina stojí 200 korun, za šest hodin zaplatíte 600 korun, celý den vás přijde na 900 korun. U přehrady Baška je jednotná cena zapůjčení, a to 150 korun na dvacet minut. Ceny jsou orientační, mohou se časem měnit.

Můžete prozradit váš loňský obrat a zisk?

Náš letošní obrat byl v řádu statisíců korun, zisk tvořil zhruba třetinu. Doufám, že se tato čísla budou v následujících letech stále zvyšovat.

Jaké plány máte pro letošní rok?

V letošním roce budou nově uvedeny na trh nové druhy elektrokoloběžek, tedy očekáváme větší zájem o zapůjčení a stejně tak i prodej. Chystám se také na různé workshopy a veřejné akce, kde si budou zájemci moci ekoloběžky vyzkoušet. Do budoucna uvažuji o provozu půjčovny v další pěkné destinaci Beskyd, konkrétně v okolí Pusteven a nedaleko Hukvald s možností projížďky k místnímu hradu.

Co rodina a jak se vám daří skloubit podnikatelský a rodinný život?

Rodina, zvlášť má přítelkyně, mě v mém záměru podporuje. Abych předešel občasnému napětí, které souvisí s podnikáním, snažím se věci organizovat tak, aby zbytečně nevznikal chaos nebo nedorozumění. Zatím se zdá, že je vše relativně pořádku.