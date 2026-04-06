Příběh stavebnice Merkur se už dávno neodehrává jen na dětských kobercích, ale občas zasáhne i do velkých dějin. Asi nejznámější moment přišel o Vánocích roku 1961, kdy se kovové pásky, šroubky a kolečka proměnily v improvizovaný přístroj, na němž Otto Wichterle vyrobil první kontaktní čočky. Pro výrobce z Police nad Metují je to dodnes důkaz, že z jejich stavebnice lze postavit téměř cokoliv – od modelů jeřábů a lokomotiv až po zařízení, které změnilo život milionům lidí. A právě tímhle příběhem se vlastně začíná vyprávění o značce, která už více než sto let spojuje technickou zručnost, fantazii a překvapivou vynalézavost.
Tak jen pro zopakování: u Wichterlů tehdy cinknul sklář, že přivezl formy na výrobu čoček z hydrofilního gelu. Nedočkavý akademik, asi aby nepromarnil ani minutu, vytáhl ze šuplíku stavebnici Merkur po synech a sestrojil z ní, svátky nesvátky, improvizovaný „čočkostroj“ poháněný dynamem z bicyklu zapojeným ke zvonkovému transformátoru a začal s pomocí manželky Lindy vyrábět čočky. Tramtadadá – geniálně prosté, prostě geniální!
Sada, z níž se dalo poskládat 70 modelů, stála 49 korun. A že to byl balík, za stejné peníze byste koupili metrák brambor.