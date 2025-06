Co přesně obnáší vaše práce?

Je to velmi široký záběr. Ať už jde o dohled nad výrobou, dodržováním daných parametrů, normami a jejich zaváděním do praxe či sledování distribučního řetězce, což je proces od odběru paliva z rafinerie přes pomoc kolegům z distribuce s výběrem partnera, který bude palivo převážet na čerpací stanice, letiště a tak dále, až po zákazníkův nákup na čerpací stanici, plnění letadel… To vše za šest zemí – Česko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Slovinsko a Polsko.

Letos u Shellu oslavíte čtvrt století. Přitom jste vzděláním původně mířila jinam...

Nastoupila jsem jako diplomovaný inženýr, paradoxně inženýr stavební se specializací na životní prostředí, a to hned po škole jako obchodní asistentka do oddělení aditiv.