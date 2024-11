Profesionální sport ho nastartoval k podnikání. A daří se mu

Jeho příběh už není tak neznámý. S fotbalem začal v šesti letech, prý náhodou. Na zelený trávník ho přivedli rodiče. Opustil ho jako profesionál ve chvíli, kdy byl na vrcholu. Na ten už mu žádná náhoda nepomohla. „Někteří v pětadvaceti netuší, co chtějí dělat, já ve třinácti věděl, že chci být nejlepší fotbalista. Jen jsem řešil, co pro to musím udělat. Potřebuju kondičního trenéra? Najdu si ho. Potřebuju mentálního kouče? Budu ho mít. A dařilo se... “ popisuje Marcel Gecov s odstupem.

Podle svých slov si na veskrze úspěšné cestě nestačil uvědomit, že to není život, který by si sám vybral, pokud by mohl. Až v sedmadvaceti, kdy fotbal pověsil na hřebík. „Dlouho mi to přišlo jako rouhání. Miliony lidí by se mnou měnily – hrál jsem v zahraničí, každého patnáctého přistála pěkná výplata. A mohlo by to tak být ještě sedm osm let. Ale dospěl jsem do bodu, kdy mi dělaly radost jenom ty dvě hodiny na hřišti, zbytek mě ubíjel. Bylo to těžké rozhodnutí, ale jsem za ně rád,“ říká.

Marcel Gecov (*1988) Jako profesionální fotbalista působil v klubu Slavie, Slovanu Liberec, britském Fulhamu, belgickém Gentu, rumunském Rapidu Bukurešť nebo polském Śląsk Wrocław. Je juniorským vicemistrem světa z roku 2007.

V roce 2012 spoluzaložil architektonické studio Delicode, které se dnes věnuje také developmentu. V současnosti spravuje nemovitosti v hodnotě necelé 1,5 miliardy korun.

S Janem Bartošem a Janem Kmochem vstoupili v roce 2020 na trh se značkou Lejaan (název tvoří přesmyčky křestních jmen tří společníků).

Je spolupodílníkem i v online čistírně We Hate Ironing. V pražských Holešovicích buduje health klub – profesionální fyzioterapeutickou kliniku.

Nejdřív budoval vlastní byt – záhy na to rozjel architektonické studio, a to bez zásadního vstupního kapitálu. Fotbalová minulost mu přišla vhod, svým sportovním kolegům nejdřív jejich domovy vybavoval, posléze jim pomáhal nemovitosti i pořizovat. „První byt jsme zařizovali pro Maria Holka, takže jsme místo panelákových jader mohli rovnou udělat penthouse. Povedlo se to a našli se další zájemci, pořídili jsme si kanceláře, přibrali architekta…,“ vzpomíná Marcel na začátky architektonického studia a developerské společnosti Delicode.

Kopaná a dobré spaní

Podobně přirozeně se zrodila značka Lejaan. Kde se vzal ten nápad? „Jako sportovec jsem strávil půl života v hotelu. Na pětihvězdičkový bedding standard si zvyknete rychle. Nejen pro sport je důležité se dobře vyspat, ale pro sport zvlášť. A když jsem zařizoval vlastní interiér, nebyl jsem schopen sehnat povlečení, které by tomu hotelovému odpovídalo, bylo minimalistické a za rozumnou cenu. Z té potřeby Lejaan vznikl,“ líčí Marcel.

Oslovil svého kamaráda Jana Bartoše, který velkoobchodně podnikal s ložním prádlem, a požádal ho, aby mu takové povlečení ušil. „Bylo jasné, že když ho vyrobí, bude mi v hlavě vrtat, že je škoda dělat to jen velkoobchodně. Přibrali jsme ještě Jana Kmocha, který provozoval online čistírny, a rozhodli se, že založíme obchod s povlečením a budeme nejlepší,“ pokračuje Marcel.

Pravda, rozjezd firmy byl přece jen snazší než u jiných. „Honza Bartoš měl geniální know-how, zásadní chyby eliminoval dávno. Nám stačilo jen ten dobrý produkt nabídnout lidem. Od té doby jsme už pokročili, vyvinuli nové materiály, přidali barvy, rozvinuli konstrukci. Pořád navazujeme, měli jsme dobrý základ.“

Za raketový rozvoj značky prý může i jasný a neměnný cíl – být lepší než ostatní. Jak na to, když jde „jen“ o povlečení? „Necháváme si vyrábět prvotřídní materiály, které při šití nestříháme, ale trháme, praním se pak nekroutí. Jsou odolné, můžete je žehlit, prát na vysoké teploty. Máme kvalitní zákaznický servis. Také si zakládáme na tom, že produkty vyvíjíme sami, každou cíchu známe do detailu a nic nezatajujeme. Zákazník zná přesnou gramáž i třeba číslo barvy podle systému Pantone. To jsme u výrobků začali uvádět jako první, aby bylo možné identifikovat konkrétní odstín, zpříjemňuje to práci interiérovým designérům. K tomu lze kdykoli dokoupit jednotlivé kusy setu, třeba jen jeden polštář – ty obvykle odejdou nejdřív,“ líčí Marcel.

Konkurenci v Česku prý už Lejaan neřeší, porovnává se více se zahraničními značkami, u nichž hledá i inspiraci. „Pro mě je důležité srovnání – jsem já se svou firmou dostatečně silný, abych se mohl postavit značce, která se mi líbí? A jdu hledat rozdíly,“ popisuje Marcel.

Desítky životopisů

Úspěch Lejaanu je prý dán i tím, že od začátku nejde cestou pokus-omyl. „Je snadné utratit horentní sumy za marketing, který nefunguje. My na to máme vlastní tým, všechno se snažíme promýšlet do posledního detailu,“ vysvětluje Marcel Gecov s tím, že obecně Lejaan stojí na lidech, kteří ho tvoří. Když hledají nového člověka do týmu, přijdou desítky životopisů se zapálenými motivačními dopisy.

„Mladí k nám inklinují i po té nákupní stránce – jednoho dne by chtěli mít Lejaan doma. Díky tomu nacházíme šikovné talenty, lidi, kteří se snaží odvést nejlepší práci, učit se nové věci. Rádi dělají na něčem, co chtějí, aby mělo smysl,“ vysvětluje podnikatel. S přemrštěnými požadavky lidí prý nezápasí, i proto, že zaměstnanců jako takových není ve firmě mnoho, většinu představují externí specialisté. Celkem se kolem Lejaan pohybuje asi 30 lidí.

Povlečení zatím šijí české ruce v Česku, s patriotismem nebo lokálností, na kterých dnes mnoho značek staví svou image, jsou ale v Lejaanu opatrní. „Bavlnu ani hedvábí v Čechách nevypěstujete. Na určité suroviny se zaměřují určité země, kde jsou příslušné technologie zdaleka nejdál, a v těchto zemích si vybíráme dodavatele, přičemž ctíme etické, morální a filozofické hodnoty. Nemá-li je vybraný subjekt, hledáme dál. Rozumíme nostalgii, která je v Česku rozšířená, ale ta je aplikovatelná jen do určité míry. My nechceme stavět na tom, že je všechno lokální a české. Chceme nabízet to nejlepší možné a jsme hrdí na to, že část z toho je česká,“ vysvětluje Marcel Gecov.

Za co vděčí sportu

Na fotbal dnes zakladatel několika úspěšných firem nežehrá, naopak. A co si z něj přinesl do byznysu? „Všechno! Byla to nejlepší škola života. To totiž neokecáte, musíte si to vymakat. I talent, jenž někteří měli, pokud nemakáte, je k ničemu. Tam se člověk naučí jít si za svým, umět se prosadit a zároveň pracovat v týmu, to jsou neocenitelné schopnosti, zásadní i pro byznys,“ konstatuje Marcel.

Zároveň připouští, že každé podnikání má své skvělé i horší chvilky, zejména v developmentu jsou nečekané komplikace na týdenní bázi, naučený je ale nepolevit. Na otázku, zda se v byznysu nesetkal s výtkou, že je „jen“ fotbalista, odpovídá: „Za mě mluví výsledky. Mám základní školu, všem to říkám a vůbec se za to nestydím. Pro mě to naopak byla vždycky motivace. Miluju roli outsidera, toho underdoga, který ukáže, že nic není problém.“

Aktuální cíl Lejaanu je pokračovat v tom nejlepším, co umí. Marcel se nechal slyšet, že by jednou chtěl prodávat povlečení v New Yorku. „Byla to nadsázka, ale s oblibou říkám, že Lejaan by neměl mít strop. Jít teď přes velkou louži by bylo unáhlené. Orientujeme se na Evropu, a pokud to budeme zvládat, můžeme růst i do Ameriky. To je výhoda e-commerce, internet je globální. Dostat se z Česka s desetimilionovým trhem na evropský trh tři čtvrtě miliardový, je těžká disciplína. Z tři čtvrtě miliardy na dvojnásobek to už tak náročné není,“ říká Marcel Gecov.

K tomu se vydává dalším směrem. V pražských Holešovicích buduje špičkové sportovní a rehabilitační centrum, přesněji health club. „Vzniklo to stejně jako Lejaan, z potřeby mé a dalších lidí z oblasti zdraví i sportu – v Čechách nic podobného není,“ vysvětluje. Nehodlá mít malé cíle: „Podle mě by si měl každý nastavit laťku vysoko. Nemusí ji přeskočit, ale aspoň se k ní přiblíží.“

Fotbal podle něj člověka naučí jít si za svým, umět se prosadit a zároveň pracovat v týmu, což jsou neocenitelné schopnosti, zásadní i pro byznys.