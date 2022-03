Typologie šéfů podle temperamentu: Flegmatik není leklá ryba

Jeho povahu lze přirovnat ke sklence vody na vašem pracovním stole. Občas se hladinka lehce zavlní, když kolem někdo projde, občas z ní usrknete, ale jinak je bez pohybu.

„Za leností se pro nás ostatní skrývá jiné tempo žití a práce a vnitřní hloubka myšlení. Je pravdou, že pro flegmatiky je spousta věcí v klidu, neberou je tak vážně či osobně, případně jsou jim jedno. Je to dané jejich energií, kterou nemají na rozdávání a nechtějí ji tedy investovat zbytečně,“ říká profesní koučka Michaela Tetzeli z MT Consulting.

S takovým šéfem nebudete bouřlivě slavit úspěšný projekt ani šťastné zakončení roku. „Neprožívají moc hluboko smutek ani radost. Neuvidíte je jásat a skákat na stole, když se něco povede nebo si s kolegy zatrsat v Gangnam stylu na firemním večírku,“ říká psycholog Valery Senichev z Education.cz.

Legrace na pracovišti je jedna věc, ale ohlídat si termíny, vyřešit detaily a dotáhnout práci do úspěšného konce je věc druhá. A v tom je flegmatik kabrňák. „Když řekne, že něco půjde, tak většina ví, že už to zmapované má, a opravdu to půjde. Nevrhá se do nepromyšlených akcí a projektů. Nestane se například, že by investoval všechny rezervy firmy do jiného rizikového podnikání,“ vysvětluje Senichev.

Pokud patříte mezi podřízené, které rozhodí výtka klienta, šibeniční termín nebo vás ovládne strach před prezentací, je takový šéf pro vás to nejlepší, co vás mohlo v kanceláři potkat. Stejnou službu vám ale prokáže i flegmatický kolega.

„Obrovskou jeho předností je klid, vyrovnanost, analytické schopnosti a schopnost naslouchat. Tento typ šéfa působí uklidňujícím dojmem na ostatní. To se obzvláště hodí v náročných situacích a situacích velké nejistoty, což s sebou přinesl i covid,“ říká Senichev.

Podobnou podporu jako šéf podřízeným nabídne i flegmatický podřízený svému šéfovi. „Kdysi jsem při práci v neziskové organizaci zažil provozní ředitelku, která měla flegmatickou povahu. S tou se mi pracovalo dobře. Vyvažovala i mé občas až příliš inovativní nápady. Byla obrovskou podporou pro ředitele sangvinika. Skvělá ve zvládání emocí ostatních a naštvanosti na klienty nebo na spolupracující organizace. Vždy byla schopná přinést dlouhodobý pohled a zklidnit emoce. Když nám řekla, že tu náročnou situaci zvládneme, a lehce se pousmála, což nedělala často, tak ostatní už to nepotřebovali nijak řešit. Byla pro všechny jako pevný pilíř,“ vzpomíná psycholog.

Prosím, nenatáčet!

Tento typ šéfa lze najít ve všech povoláních i pracovních odvětvích. Často se specializují na provozní stránku podniku, finance, informační a komunikační technologie, řízení výroby nebo bezpečnost. Má výborné úřednické schopnosti. „Daří se mu ve státních institucích nebo výzkumných korporacích, kde jim sedí opakující se činnosti, a ne úplně velká dynamika,“ prozrazuje Senichev.

Nebude ho těšit práce na pozicích, kde je potřeba být pružný, rychle přijímat změny, rozhodovat se tady a teď. Nebaví ho ani neustálé telefonování a mluvení s lidmi, které moc dobře nezná.

„Ve své koučovací praxi se s flegmatiky potkávám. Bývají dlouhodobými a spolehlivými manažery zejména v tradičních oblastech nebo v odvětvích s jasnými procesy. Rozhodně nepatří mezi inovativní šéfy. Firmy ale velmi často využívají jejich stability, systematičnosti a konzistentnosti ve vztazích k ostatním,“ vysvětluje Martina Jandečková ze společnosti MgC Group.

Šéf flegmatik totiž není žádná leklá ryba. Má-li motivaci, je schopný usilovně pracovat týdny, měsíce, roky... „Lze to přirovnat k mravenci, který každý den buduje domeček pro svoji kolonii z větviček. Po roce tento domeček může být obrovský,“ popisuje profesní kouč Senichev.

Pochlubit se jeho prací ale už musí někdo jiný. A ne že by to flegmatikovi vadilo, právě naopak. „Neradi vystupují jako tvář organizace a necítí velkou potřebu vystupovat v médiích, spíše pracují mimo světla kamer,“ říká o jednom z nejklidnějších temperamentů psycholog.

Když flegmatik usne

S motivací to ale někdy bývá u flegmatika složité. „Je těžké podnítit k výkonu někoho, kdo je ke kritice a pochvale prakticky netečný. A tak se staví i k ostatním,“ říká koučka Martina Jandečková.

Flegmatik Hippokratovo učení o temperamentu charakterizuje osobnost člověka jako určitou směs čtyř základních tělesných tekutin. Ta, která u člověka převládá, má podstatný vliv na jeho chování.

Flegmatika ovlivňuje hlen, řecky flegma.

Je rozvážný, spolehlivý, vyrovnaný a smířlivý.

Nejlépe ze všech temperamentů se umí ovládat. Nedává ale příliš najevo své city, jen tak něco ho nenadchne a nerad o něčem rozhoduje.

Nepotěšíte ho novinkami a změnami, zato umí naslouchat a téměř nikdy nepospíchá.

Sám je spíše introvertní, což znamená, že o zpětnou vazbu, ocenění naší práce si často musíme říct sami, pokud si nechceme vše jen domýšlet. Žádné pochvaly před nastoupenou jednotkou se ale nedočkáme ani tak. „Od flegmatika uslyšíme rozumné důvody, fakta, reálný plán a kroky k jeho realizaci. To, že odvádíme dobrou práci, je jasné, proto tu přece jsme,“ poznamenává Tetzeli.

Pokud nemá flegmatik jasný cíl, tak se pracovitý mravenec lehce dostane do módu mrtvého brouka. Ovšem na první pohled to jen tak neodhalíte. „Zalenoší si rádi sledováním filmu, online hrou, knížkou, případně i nicneděláním, a to vše se stejným klidným výrazem ve tváři,“ připomíná Valery Senichev.

A ještě jedna věc mu nedělá dobře – Novoty. Jakékoli změny v pracovní době, tempu, nasazení či v čemkoliv, co se najednou dělá jinak, musí flegmatik nejdříve zpracovat. „Stává se, že odkládají novou práci, nebo se jí dokonce vyhýbají. V těchto případech na ně ono označení lenoch může sedět,“ poznamenává psycholog z Education.cz.

S prokrastinací a jeho „no stress“ pracovním tempem mohou mít problém na pracovišti především cholerici, další z temperamentů, který je ale přesně na opačné psychologické škále. „Cholerici jsou labilní extroverti. Což znamená, že mají naprosto odlišnou energii a přístup. To může přinášet rozladění a nedorozumění. Na druhou stranu, když si flegmatik na svého cholerického kolegu zvykne, bere ho takového, jaký je, a dál to neřeší,“ vysvětluje Tetzeli.

Když už jeho tempo bude natolik pomalé, že takřka stojí nebo vás svým klidem bude vytáčet k nepříčetnosti, zkuste jej také popíchnout. K tomu, aby flegmatik vystoupil ze své komfortní zóny, stačí málo. Zkuste jej například při online večírku nechat vyhrát na plné čáře v nějaké hře či kvízu. S nezdary je totiž flegmatik tak nějak od přírody smířen. S vítězstvím si ale neví často rady. Jeho zmatek trvá jen pár vteřin, než jeho rozpoložení opět překryje „pokerová“ tvář.

„Na flegmatika se hodí moudré motto staříka z knihy Jonassona Jonase Stoletý stařík, který vylezl oknem a zmizel: Všechno je tak, jak je, a bude tak, jak bude,“ dodává mentorka.