Do Tchibo jste nastupovala v roce 2017, kdy jste za sebou měla již několikaletou pracovní zkušenost v oblasti financí. Co vás vedlo k tomu ucházet se o práci právě u této firmy?
Tchibo mě zaujalo ve chvíli, kdy jsem se vracela ze zahraničí do Prahy. Hledala jsem něco, kde budu moci využít předchozí zkušenosti a zároveň se dál profesně rozvíjet s dlouhodobou perspektivou. A tady mě oslovila nejen celková koncepce Tchibo, ale také způsob, jak firma přistupuje k financím. Nejsou tu vnímané jen jako provozní nutnost, ale jako důležitý nástroj pro strategické řízení a dlouhodobé plánování. V neposlední řadě mě oslovila i firemní kultura, která si navzdory velikosti firmy zachovala přátelskou, téměř rodinnou atmosféru.
Na jaké pozici jste ve firmě začínala?
Začínala jsem na pozici Senior Finance Business Partner. V praxi to znamená být partnerem v oblasti financí pro ostatní části firmy. Nejde jen o to sledovat a kontrolovat čísla, ale především jim rozumět v kontextu celého byznysu, umět je správně interpretovat a aktivně přispívat k lepším rozhodnutím. Moje práce tehdy spočívala hlavně v analýzách, hledání souvislostí a formulování konkrétních doporučení. Nejde o čistě technickou roli, naopak je zásadní umět komunikovat s kolegy napříč firmou, rozumět jejich potřebám a propojit čísla s realitou každodenního fungování jednotlivých oddělení.
