Finance nejsou jen čísla, pro mě to jsou příběhy o firmách, říká manažerka

Premium

Fotogalerie 8

Anna Znojová z Tchibo Praha, kde patří mezi pětici vrcholových manažerů. | foto: Tchibo

Dana Jakešová
Vždycky měla blízko k matematice a zajímalo ji, jak věci fungují. A tak místo memorování hledala logiku a souvislosti. Ekonomie – obor, který propojuje čísla s reálným světem, tedy pro ni později byl jasnou volbou. „Finance jsou pro mě příběhy o firmách, o rozhodnutích, která ovlivňují jejich budoucnost,“ říká Anna Znojová z Tchibo Praha, kde patří mezi pětici vrcholových manažerů.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Do Tchibo jste nastupovala v roce 2017, kdy jste za sebou měla již několikaletou pracovní zkušenost v oblasti financí. Co vás vedlo k tomu ucházet se o práci právě u této firmy?
Tchibo mě zaujalo ve chvíli, kdy jsem se vracela ze zahraničí do Prahy. Hledala jsem něco, kde budu moci využít předchozí zkušenosti a zároveň se dál profesně rozvíjet s dlouhodobou perspektivou. A tady mě oslovila nejen celková koncepce Tchibo, ale také způsob, jak firma přistupuje k financím. Nejsou tu vnímané jen jako provozní nutnost, ale jako důležitý nástroj pro strategické řízení a dlouhodobé plánování. V neposlední řadě mě oslovila i firemní kultura, která si navzdory velikosti firmy zachovala přátelskou, téměř rodinnou atmosféru.

Na jaké pozici jste ve firmě začínala?
Začínala jsem na pozici Senior Finance Business Partner. V praxi to znamená být partnerem v oblasti financí pro ostatní části firmy. Nejde jen o to sledovat a kontrolovat čísla, ale především jim rozumět v kontextu celého byznysu, umět je správně interpretovat a aktivně přispívat k lepším rozhodnutím. Moje práce tehdy spočívala hlavně v analýzách, hledání souvislostí a formulování konkrétních doporučení. Nejde o čistě technickou roli, naopak je zásadní umět komunikovat s kolegy napříč firmou, rozumět jejich potřebám a propojit čísla s realitou každodenního fungování jednotlivých oddělení.

Například u naší prémiové zrnkové kávy Tchibo Barista šlo o částku 453 korun za kilogram. Z jednoho kilového balení kávy si doma připravíme doma zhruba 117 šálků (8,5 g na šálku). Jeden šálek pak vychází přibližně na čtyři koruny.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

TOP spoření od ledna: Známe nejlepší spořicí a termínované účty

ilustrační snímek

Spořicí účty jsou mezi střadateli stále velmi oblíbené, naproti tomu termínované vklady již tak populární nejsou. Zajímavé ale je, že zatímco úrokové sazby na termínovaných vkladech zůstávají...

Průzkum: Obědy se přesouvají z restaurací do firemních kuchyněk

Obědová kultura

Doby, kdy se velká část zaměstnanců chodila denně stravovat do restaurací, jsou zřejmě nenávratně pryč. Dnes obědům začínají vládnout „krabičky“ s jídlem přinesené z domu. Co za tím stojí? Je to jen...

Pohled do kabiny, vozu i pod vagon. Kdo všechno stojí za tím, že dojedete do cíle?

Advertorial
Dráha funguje jako složitý organismus, kde na sebe práce jednotlivých profesí...

Když v roce 1839 přijel do Břeclavi první parní vlak, jen málokdo si tehdy uvědomoval, že se na naše území právě dostal obor, který bude zaměstnávat statisíce lidí po další stovky let. Přestože se...

Daně 2025: Kteří zaměstnanci se mohou těšit na daňový přeplatek od státu?

ilustrační snímek

Plnění ročních daňových povinností je pro některé zaměstnance příznivé, protože se mohou těšit na roční daňový přeplatek. Za jakých podmínek na něj vzniká nárok a jaké doklady si nachystat? A kdo...

Naše švédské kapky a šumivé vitamíny byly revolucí, líčí majitelka úspěšné firmy

Premium
Romana Bartschová, zakladatelka a majitelka rodinné firmy Naturprodukt

Během třiceti let vybudovala rodina z Havířova silnou, respektovanou firmu, která dnes zaměstnává kolem osmdesáti lidí a s dalšími spolupracuje externě. „Zažili jsme fantastické roky i období, kdy se...

Finance nejsou jen čísla, pro mě to jsou příběhy o firmách, říká manažerka

Premium
Anna Znojová, Tchibo

Vždycky měla blízko k matematice a zajímalo ji, jak věci fungují. A tak místo memorování hledala logiku a souvislosti. Ekonomie – obor, který propojuje čísla s reálným světem, tedy pro ni později byl...

17. ledna 2026

Akciové fondy loni přidaly v průměru 10 procent. Co brzdilo lepší výkon?

ilustrační snímek

I v prosinci se na finančních trzích udržela relativně pozitivní nálada. A tak i přes určité přesuny kapitálu přidávaly akciové, dluhopisové i smíšené podílové fondy. Dokládají to výsledky Partners...

16. ledna 2026

Benefity nejsou už jen symbolickým gestem. Jak si firmy své lidi hýčkají?

Zaměstnanecké benefity

Firmy se často domnívají, že o loajalitě zaměstnanců rozhoduje téměř výhradně mzda. Jenže to už dnes tak docela neplatí. Stále větší roli hrají i zaměstnanecké benefity, které lidem zvýší kvalitu...

16. ledna 2026

Paušální daň 2026: Nejvyšší čas nastavit vyšší částku, po 20. lednu už bude pozdě

Provoz bankomatu se vyplatí přibližně od 1500 výběrů za měsíc. Čím...

Placení daně v paušálním režimu, kdy se v jednom „balíku“ odvádí daň i sociální a zdravotní pojištění, je velmi oblíbené hlavně u OSVČ s nižšími příjmy a drobných podnikatelů. Zálohy se ale letos...

15. ledna 2026  11:32

Podat přiznání k dani už v lednu se vyplatí jen někomu. Nevýhoda je s přehledy OSVČ

ilustrační snímek

Podnikáte, nemáte daňový paušál a po Novém roce 2026 už se „třesete radostí“, že vás jako OSVČ čeká daňové přiznání, přehledy pro sociálku a pojišťovnu a hlavně placení případných nedoplatků?...

15. ledna 2026

Průzkum: Obědy se přesouvají z restaurací do firemních kuchyněk

Obědová kultura

Doby, kdy se velká část zaměstnanců chodila denně stravovat do restaurací, jsou zřejmě nenávratně pryč. Dnes obědům začínají vládnout „krabičky“ s jídlem přinesené z domu. Co za tím stojí? Je to jen...

15. ledna 2026

Úspory jako novoroční předsevzetí? Stačí pár stovek po výplatě, zní rady expertů

Premium
ilustrační snímek

Nějaké to předsevzetí si do nového roku dává mnoho lidí. Mezi častá patří „začnu šetřit“ nebo „začnu investovat“. Obojí je hezká myšlenka, bohužel však často zůstane jen u té. Zeptali jsme se...

15. ledna 2026

Počet nepojištěných vozidel klesá, objem škod dál roste, říká odborník

ilustrační snímek

Podle odhadů České kanceláře pojistitelů nemá přibližně 101 tisíc vozidel v Česku uzavřeno povinné ručení. „Největší podíl, přes 70 procent, tvoří osobní vozy, asi 20 procenty se na číslu podílejí...

14. ledna 2026

Daně 2025: Kteří zaměstnanci se mohou těšit na daňový přeplatek od státu?

ilustrační snímek

Plnění ročních daňových povinností je pro některé zaměstnance příznivé, protože se mohou těšit na roční daňový přeplatek. Za jakých podmínek na něj vzniká nárok a jaké doklady si nachystat? A kdo...

14. ledna 2026

Chodníky lesklé jako zrcadlo. Na co máte nárok, když se zraníte na ledovce či náledí

Ledovka v ulicích Plzně (13. ledna 2026)

Byl to nejčastější obrázek dnešního rána v celém Česku. Zatímco auta pomalu jela a neklouzalo jim to, lidé na chodnících bojovali o každý krok. Chodníky večer a v noci pokryla ledovka a jen málokde...

13. ledna 2026  10:08

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pohled do kabiny, vozu i pod vagon. Kdo všechno stojí za tím, že dojedete do cíle?

Advertorial
Dráha funguje jako složitý organismus, kde na sebe práce jednotlivých profesí...

Když v roce 1839 přijel do Břeclavi první parní vlak, jen málokdo si tehdy uvědomoval, že se na naše území právě dostal obor, který bude zaměstnávat statisíce lidí po další stovky let. Přestože se...

13. ledna 2026

TOP spoření od ledna: Známe nejlepší spořicí a termínované účty

ilustrační snímek

Spořicí účty jsou mezi střadateli stále velmi oblíbené, naproti tomu termínované vklady již tak populární nejsou. Zajímavé ale je, že zatímco úrokové sazby na termínovaných vkladech zůstávají...

13. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.