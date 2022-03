Skřípe váš vztah s nadřízeným? Možná je šéf melancholik, poradíme jak na něj

Mezi šéfy jiných temperamentů melancholik příliš nezapadne. A důvod je prostý. Melancholik totiž po šéfovském křesle vůbec netouží. A pokud se řízením osudu na podobný post dostane, nemá z toho radost ani on, ani jeho tým.

„S melancholikem jsem se osobně setkala ve vedení výzkumného týmu. Tím, že umí být výborným odborníkem, se může dostat v některých oblastech i do vedoucích pozic. V nich melancholici zpravidla nebývají šťastní – zajímá je totiž odbornost, ne lidi a jejich vedení,“ říká Martina Jandečková ze vzdělávací společnosti MgC Group.

Přitom málokterý temperament snoubí v sobě tolik dovedností jako právě melancholik. „Melancholik bývá v týmu tím, kdo vytváří přátelskou a podporující atmosféru, tedy týmovým hráčem. Ostatní se na něj často obracejí s žádostí o pomoc a on málokdy odmítne, je trpělivý,“ dodává mentorka Michaela Tetzeli.

K melancholikovi patří spousta kladných vlastností. „Lze tomu dokonce občas moderně říkat ‚supersíla‘, jsou to například: velká pozornost k detailům, důraz na dlouhodobost, všímavost k datům, grafům a číslům. Dále nejde opomenout ani to, že vůči ostatním je soucitný, loajální a věrný vůči firmě a svým kolegům,“ popisuje psycholog Valery Senichev. Zkrátka zaměstnanec, kterého by brala každá firma všemi deseti.

Proč to tedy skřípe ve vztahu šéf – podřízení? Mívá vysoké nároky na sebe i na své okolí. „Umí být s lidmi, ale ne za všech okolností. Pod tlakem mají melancholici tendenci se ‚schovat‘ do sebe a uzavřít se. Často až moc přemýšlejí, jsou úzkostliví a bývají přehnaně perfekcionističtí, což v naší rychlé době může být na škodu,“ poznamenává Senichev.

Když už musí stůj co stůj šéfem být, vyhovuje jim úzký okruh spolupracovníků nebo projekt, na kterém pracují víceméně samostatně – a opět se stávají tím oblíbeným týmovým hráčem. „Pokud se melancholik naučí pracovat se svými silnými stránkami a umí eliminovat ty slabé, obklopit se týmem, který ho dobře doplňuje, může z něj být vnímavý, podporující šéf, s kterým se skvěle pracuje a vytváří podmínky pro synergii týmu,“ poznamenává Tetzeli.

Ve výzkumáku i na škole

Ačkoli se mezi šéfy netlačí, rozhodně patří tento temperament mezi nejrozpínavější, co se pracovních oborů týče. Soucitní melancholici míří do sociálních služeb a mezi zdravotníky, hloubaví přemýšlivci do humanitních oborů na školách, analytici tíhnou k informačním technologiím či k právu, perfekcionisté zase k vědě a výzkumu, trpělivé detailisty najdeme v historických ústavech, archivech či na editorských postech v novinách.

Melancholik Podle Hippokratova učení charakterizuje osobnost člověka směsice čtyř tělesných šťáv. Ta, která převládá, určuje jeho chování, reakce, vzrušivost.

Melancholika ovlivňuje černá žluč, řecky melané cholé.

Taková osobnost je vážná, introvertní, zranitelná, zodpovědná a přemýšlivá.

Melancholik bývá inteligentní, má rád umění.

Miluje čísla, grafy, mapy. V názorech je umírněný.

Je detailista, umí být starostlivý a soucitný.

„Myslím si, že je to spíše záležitost filmů, kde jsou melancholici zobrazováni jako slabší a depresivní povahy. Filmaři si tak často vybírají jen dva odstíny z padesáti odstínů melancholiků,“ míní Valery Senichev z Education. cz.

Podobně variabilně reagují i na vzdálenou práci z domova. Vesměs ji vítají, mohou pracovat v klidu, ve svém tempu, bez vyrušování tvořit, přemýšlet a systematicky předávat potřebné výkony a výstupy.

„Spousta obchodníků mi potvrdila, že klienti v době lockdownu ocenili, že omezili kontakt a příval nabídek a nechali je v klidu žít a tvořit,“ říká Michaela Tetzeli z MT Consulting.

Na druhou stranu u melancholika více než u ostatních hrozí nebezpečí uzavření se do svého světa a podléhání negativním zprávám. „A tak pokud máte ve svém týmu takového kolegu, buďte vy ten, který ho kontaktuje a přinese svěží elán do jeho občas těžkých myšlenek,“ doporučuje mentorka.

A žádné dlouhé online porady! Melancholici patří tak trochu mezi spící prince a princezny. „Do stresu ho mohou dostávat časté změny, které jsou s online prostředím spojené a také únavnost nekonečných porad a schůzek. Melancholik totiž velmi často podléhá únavě a potřebuje pravidelné přestávky,“ konstatuje koučka Jandečková.

Na stejné židli až do důchodu

Melancholik dá ze všech temperamentů nejvíce na prostředí, které ho obklopuje. On je ten, který v dotaznících nejčastěji zaškrtává, že přátelský kolektiv je stejně důležitý jako výška platu nebo delší dovolená. Pokud je vše okolo v pořádku, vydrží (a rád) ve firmě až do důchodu. A klidně na stejné židli a u stejného stolu.

„Nejlépe melancholický typ stabilizují optimističtí flegmatici, mají pro ně pochopení a zároveň je ukotvují svojí pevností a klidem,“ prozrazuje Tetzeli.

Plodná může být i spolupráce se sangvinikem, se kterým jsou vlastně protipóly. Jeden má to, co druhý nemá. „Jen je potřeba si pohlídat, aby k sobě našli cestu a nesnažili se změnit jeden druhého. Mám zkušenost, že jednomu sangvinikovi na poradách velmi vadil pesimismus melancholika, snažil se to změnit a poukázat na světlé stránky projektu. Nebylo to ale úspěšné,“ poznamenává Senichev.

Nejnáročnější je ale vztah s cholerikem, jehož intenzivní nálady a přímočará upřímnost bývají pro melancholika příliš osobní až zraňující. „Cholerik druhý den o ničem neví, zato melancholik se v události a pocitech zasekne a prožívá je několik dnů a ve svých úvahách a vyhodnocování situací klidně i několik let,“ říká mentorka.

Melancholik je totiž často sám sobě „nepřítelem“. Mívá silného vnitřního kritika. „Nejčastěji ze všech temperamentů trpí Imposter syndromem. Tedy nevnímá se tak dobrý, dostatečný, jak je a jak ho okolí vnímá. Je k sobě náročný, až perfekcionistický. Vytváří si domněnky,“ říká Tetzeli. A tak se lehce stane, že v sobě nastřádá tolik negativních pocitů, že dá najednou zčistajasna výpověď a okolí ani vlastně neví proč.

Takže pokud nechcete, aby vám loajální, trpělivý a poctivý zaměstnanec utekl ke konkurenci, oceňte čas od času jeho přínos pro firmu.