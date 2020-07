Lídr a manažer není totéž. Průzkum odhalil, jaké vlastnosti musí šéfové mít

„Průzkum se zaměřil na dva základní aspekty související s řízením týmu. Prvním je manažer ve smyslu formálně vedoucího pracovníka v pracovní struktuře a druhým leader, tedy vedoucí osoba, která může, ale také nemusí mít svou pozici v týmu formálně zakotvenou,“ vysvětluje Richard Dobeš, senior konzultant společnosti Krauthammer, který se na průzkumu podílel.

Vrcholoví vedoucí měli za úkol odpovědět, zda se cítí být manažery, nebo lídry. Ačkoli tyto dva pojmy mohou splývat, čeští top manažeři v nich vidí velký rozdíl. Podle nich se lídrem člověk nerodí, ale musí se k této pozici dopracovat svými zkušenostmi. „Dobrý leader nemusí být expertem ve svém oboru a také nemusí vykonávat manažerskou funkci,“ míní velcí šéfové českých firem. Za lídry se přitom označilo celkem 86 procent z nich.

„Na pozici top manažera je potřeba správně kombinovat obě role. Leader vytváří energii a nadšení lidí, manažer by pak měl optimalizovat jejich využití. Stát se leaderem je obtížnější než stát se manažerem. Do manažerské pozice se dostaneme jmenováním, leader musí být vedenými lidmi uznán. A to není vzhledem k rozdílným očekáváním lidí snadné,“ vysvětluje Richard Dobeš.

Klíčová je komunikativnost a rozhodnost

A jaké vlastnosti by podle oslovených Top manažerů měl správný lídr mít? „Nemusí znát odpovědi na otázky týkající se pracovních záležitostí, ale musí být schopen efektivně usměrňovat a motivovat nejen sebe, ale i ostatní členy týmu. Musí umět komunikovat a rozhodovat se. Zároveň by měl předvídat problémy a nebát se o nich mluvit,“ odpověděli šéfové.

Jaké vlastnosti považují velcí šéfové za důležité: Schopnost komunikovat (98,6 %)

Umění se rozhodnout (97,3 %)

Schopnost inspirovat druhé (96,2 %)

Odhodlání a zápal pro věc (95,9 %)

Pracovitost a píle (82,1 %)

Kreativita a inovativnost (73,3 %)

Pečlivost (60,1 %) Zdroj: Průzkum Leadership v ČR, Experis Executive z divize ManpowerGroup

Poměrně překvapivé je ale zjištění, že na chvostu vlastností správného vedoucího pracovníka je pečlivost, kreativita a pracovitost. Tyto vlastnosti se prostě u českých lídrů moc nenosí.

„Je zajímavé, o kolik je nadšení důležitější než pracovitost, a chápu, proč je pečlivost nejméně důležitá. Považuji však za zvláštní, jak relativně nízko je kreativita a inovativnost. Myslím, že by tyto vlastnosti měly být v dnešní době mnohem výše, ale globální firemní kultura jim nepřeje tolik jako jiným, a to se asi odráží i v názorech respondentů,“ poznamenává Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.



Velký význam však má u českých lídrů sebevzdělávání. Valná většina (80 procent) na sobě neustále pracuje a zdokonaluje se v různých oblastech. Nejčastěji prostřednictvím odborné literatury, tedy tradiční formou, kterou měli k dispozici i generace před nimi, nebo prostřednictvím nejrůznějších kurzů.

Jen pětina velkých šéfů přiznala, že se už téměř nevzdělává, což ale může souviset s tím, že dosáhli seniorského věku. A málo se vzdělávají zejména i ti, kteří se necítí být lídry.