Výtvarná výchova často nepatří u dětí zrovna mezi oblíbené předměty. Vy jste to měl asi jinak, že?
Já se výtvarné tvorbě věnoval už od dětství, hlavně díky staršímu bratrovi, který pro mě byl velkým vzorem. Chodil jsem do ZUŠ, účastnil se různých soutěží. Nejvíc mě bavily grafické techniky, například linoryt. Právě tyto zkušenosti mě od dětství formovaly a postupně mě přivedly až na střední uměleckou školu. Velkou roli sehráli také moji pedagogové, manželé Pekárkovi, kteří vychovali celou řadu mladých výtvarníků. Dodnes na ně rád vzpomínám – nedávno dokonce přišli i na moji vernisáž ve Zlíně, což bylo velmi milé.
Váš profesní život se začal rozvíjet v 90. letech a na přelomu tisíciletí. Jak jste tehdy viděl svou budoucí kariéru?
V té době jsem vlastně vůbec netušil, co mě čeká. Přihlásil jsem se na vysokou školu, jenže tehdy byl o umělecké směry obrovský zájem. Na první pokus jsem se tam nedostal, to bylo frustrující. Rozhodl další rok. Pracoval jsem v reklamní agentuře a po práci pravidelně jezdil kreslit na Burešov ve Zlíně – maloval jsem tam obyvatele domova pro seniory, což mi pomohlo zdokonalit se v portrétech a lidských výrazech. Když jsem se další rok hlásil na vysokou školu znovu, tyto zkušenosti se ukázaly jako zásadní a mé kresby okamžitě zaujaly komisi.
Věděl jste již v té době, že byste se chtěl malbou živit?
Tehdy ještě ne. Často jsme však na toto téma diskutovali s bratrem. Říkali jsme si, že jde spíš o sen, který se málokdy naplní. Pro mě ale takové sny a touha byly hlavní motivací.
Čím podle vás musí umělec vynikat, aby uspěl? Je to „jen“ talent?
Myslím, že je nutný spíš mix různých věcí – takový koktejl. Talent je něco, co máme „vložené do vínku“, ale pokud jej neproměníme ve skutečnou práci, může snadno zůstat nevyužitý. Kromě talentu je zásadní pracovitost, vytrvalost a jakási posedlost. To všechno dohromady vytváří umělce, který může uspět. Dnes je navíc potřeba i orientace na okolí: komunikace s klienty, galeristy, sběrateli a veřejností. To jsou dovednosti, které se kdysi učily spíš empiricky, dnes už je ale běžné, že studenti se učí, jak prezentovat své dílo a obhajovat své nápady. Velkou roli hraje také schopnost učit se, být otevřený a flexibilní.
Které milníky byly pro vaši kariéru zásadní?
Za jeden z těch nejzásadnějších považuji svou intervenci v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze v roce 2013. Oslovil mě architekt Norbert Schmidt a já připravil návrh, který pak předložil farní radě. Váhali, zda v prostoru s tak silnou tradicí dát příležitost někomu z mladší generace umělců. Bylo nutné citlivě najít způsob, jak do barokního sakrálního prostoru umění začlenit, aby nepůsobilo násilně, ale přirozeně s prostorem komunikovalo. Já do něj ve svém návrhu zasadil patnáct velkoformátových obrazů, které vstupovaly do dialogu s původními díly v kostele. Celý projekt měl překvapivě silnou odezvu a byl jsem za něj nominován mezi nejvýraznější umělecké počiny roku.
Prof. doc. MgA. Patrik Hábl (*1975)
Malíř pracující nejen s obrazem, ale i s prostorem.
Vytvořil řadu prostorových vstupů současného umění do významných historických staveb.
Mezi jeho významné realizace patří například:
Získal řadu ocenění, například Waldesovu cenu (Europol Art Award, Grafika roku – Graphic Award 2019)
Pedagogicky působí od roku 2007 na UMPRUM v Praze.
Je členem volného sdružení Výtvarného odboru Umělecké besedy a Sdružení českých umělců grafiků (SČUG) Hollar.
Vaše tvorba i v současnosti často překračuje rám daného obrazu a zasahuje svou velikostí přímo do prostoru. Jaká byla cesta k tomuto rozšířenému formátu vašich děl?
Moje práce je pro mě především o vztahu k okolí – někdy říkám, že jsem „malíř rezonující prostorem“. Zhruba před dvanácti lety mě začala fascinovat fenomenologie. Začal jsem si uvědomovat, že divák nějakým způsobem prochází prostorem, který míjí a ten mu uniká před očima. Snažím se vcítit do jeho pohledu, zastavit ho a nechat ho v instalaci doslova rozpustit. Každé místo má svoji energii, historii a příběh a já se na něj snažím napojit. Nechci ho násilně přepisovat nebo do něj něco vkládat prvoplánově – spíš ho číst a reagovat na něj i na diváka.
Takže vaše obrazy nevznikají předem jako hotové věci?
Ne. Naopak se rodí až na základě konkrétního umístění. Ať už jde o sakrální nebo veřejný prostor či galerii, pokaždé se snažím potlačit vlastní ego a nechat dílo vyrůst z kontextu. V tu chvíli se vlastně, stejně jako divák, „rozpustím“ v tom prostoru a výsledná práce je vždy unikátní, ušitá na míru.
Vaše obrazy byly zařazeny do světového výběru Christie’s a Sotheby’s. Co to pro vás znamená?
To je něco, co na začátku mé kariéry patřilo do roviny snů. O to víc si dnes uvědomuji odpovědnost, která s tím souvisí. Člověk najednou cítí, že musí své práci věnovat maximální nasazení – nejen na sto procent, ale obrazně řečeno na tisíc. Není to záležitost několika pracovních dnů v týdnu, ale spíš nepřetržitý proces, který vyžaduje soustavnou koncentraci a disciplínu.
Jak realistické je podle vás živit se malbou?
Živit se malbou je náročné všude, ale v Česku je to obzvlášť obtížné. Mnoho talentovaných lidí se snaží prosadit, ale jen menšina si udrží stabilní pozici. Umělecká scéna totiž funguje jako pyramida: z tisíců absolventů uměleckých škol skončí část v různých soukromých grafických či reklamních firmách, divadlech... Síto se postupně zužuje a jen menšina se živí tvorbou, ještě menší část se dokáže uživit jen malbou. Vrchol pyramidy tvoří čtyřicet až padesát umělců, kteří spolupracují se zahraničními galeriemi a jsou plně etablovaní na mezinárodním trhu.
Je pro umělce důležitá spolupráce s galeriemi?
Je důležitá, ale není nezbytná. Galerie může umělci výrazně pomoci – zajistí výstavy, katalogy, prezentaci na veletrzích – a umožní, aby se tvůrce mohl naplno věnovat tvorbě. Na druhou stranu galerie často stanovuje podmínky: co a kde vystavovat, a preferuje díla, která jsou komerčně úspěšná. Umělec se pak může dostat do rutiny a ztratit tvůrčí svobodu. V Česku je kvalitních galerií relativně málo, většina z nich neposkytuje komplexní podporu – umělec se musí starat sám o instalace, dopravu, propagaci a komunikaci s médii. Zahraniční galerie naproti tomu často umělce kompletně zastupují. Úspěch bez galerie ale je možný, pokud se umělec tvorbě věnuje intenzivně a dokáže si vybudovat vlastní cestu.
Co podle vás rozhoduje o tom, že si někdo koupí právě váš obraz?
Primárně je důležité, že se sběrateli dílo líbí a že na něj chce vsadit. Teprve čas ukáže, jestli šlo o správný krok. V mém případě sehrála roli kombinace faktorů: malba v ateliéru, realizace ve veřejném prostoru, intervence v sakrálních a galerijních prostorech a spolupráce s architekty. Tyto zkušenosti všechny společně umocnily vnímání mé práce. Když pak například Christie’s vybírala díla do svého světového výběru, postupovala systematicky – ověřovala výstavy, konzultovala s galeriemi, sledovala, zda dílo není jen umělou bublinou a hodnotila jeho komplexnost.
Myslím si, že důležité je i to, že se snažím neopakovat. Pokud se umělec začne opakovat, stává se vlastně epigonem vlastního díla, a to dlouhodobě nefunguje. Každá práce by měla být novým hledáním. Možná i proto v mých obrazech lidé nacházejí vlastní příběhy.
Jak si malíř buduje své jméno?
Musím přiznat, že já s tímhle neuměl cíleně příliš pracovat a někdy nad tím ani nepřemýšlel. Dnešní studenti to mají mnohem jednodušší – dozvědí se o důležitosti osobní prezentace, sociálních sítí a digitalizace už na přednáškách. Dnes je běžné, že studenti vystavují ve dvaceti či pětadvaceti letech. To ovšem neznamená, že dosáhnou většího uměleckého významu. Pro mě osobně to nikdy nebylo o budování značky v klasickém smyslu. Spíš o hledání vlastní cesty a překračování hranic. Snažím se nechodit po vyšlapaných cestách, ale hledat nové způsoby vyjádření – ať už v malbě, nebo v práci s prostorem. Každý projekt je jiný a nutí mě znovu přemýšlet o měřítku, formě i samotném principu obrazu.
Jak zásadní jsou pro umělce sociální sítě?
Hodně zásadní – kdo na nich není, jako by nebyl. Umožňují rychle oslovit publikum, pozvat sběratele na výstavy a prezentovat svoji práci. Tradiční cesty už tolik nefungují, takže sítě jsou efektivní nástroj pro propagaci. Měly by ale ve zdravé míře fungovat ve váš prospěch.
A co digitalizace a AI? Mění nějak hodnotu klasického malířství?
Pro dnešní generaci se život částečně přesunul do virtuální reality. To sice umožňuje rychlou sebeprezentaci, ale zároveň oslabuje schopnost žít a tvořit ve skutečném prostoru, v přímém kontaktu s lidmi. Mladí umělci často cítí úzkost, stud nebo potřebu „masky“ v online prostředí, což ovlivňuje jejich osobní i profesní rozvoj. Zajímavé je, že digitální technologie a AI přinášejí paradox: úlohy, které dříve zabraly týdny, zvládne stroj za hodiny. To mění celé odvětví. Přesto je klíčové, aby růst umělce byl konzistentní a postupný. Rychlý, prudký vzestup často nepřináší stabilitu ani dlouhodobou kvalitu. Dnes je tedy výzvou najít rovnováhu mezi tradičním řemeslem, osobní autentičností a rychlou mediální prezentací.
Vzpomenete si na svůj první prodaný obraz? Jaký to byl pocit?
To bylo ještě během školy. V devadesátých letech jsem se snažil živit různě – rozdával jsem letáčky, pracoval jako uklízeč, poslíček, na stavbách, při restaurování. Bral jsem cokoli, co mi umožnilo vydělat si na živobytí vlastníma rukama. A tehdy se mi podařilo prodat první obraz. Ten okamžik uvolní ruce – najednou si uvědomíte, že vaše práce má smysl, že se jí dá věnovat naplno. Ten pocit svobody je nesmírně důležitý – umožní vám nakoupit kvalitní barvy, plátna a opravdu se „rozlétnout“ v tvorbě.
Je možné si vaše obrazy někde prohlédnout?
V pražské galerii Ethera až do konce května probíhá výstava s názvem Anatomie času. Následně bude od 13. června k vidění výstava Za obrazem ve White Gallery v Osíku u Litomyšle, která potrvá až do podzimu.
V posledních letech se o umění mluví i jako o formě investice. Jak se díváte na sběratelství vy z pohledu autora?
Velmi záleží na tom, kdo je koncový uživatel nebo investor. Existují sběratelé, kteří uměním opravdu žijí – chtějí obrazy vystavovat, prožívají je a diskutují o nich se svou rodinou a dětmi. Považují sbírku za „rodinné stříbro“ a často ji budují po generace. Takoví lidé se k umělci vracejí opakovaně, zajímá je různé období tvorby, různé formy a směry a neprodávají díla hned, což je ideální i z hlediska stabilní hodnoty umění. A pak existují sběratelé, kteří koupí dnes a zítra prodají; jejich zájem je čistě finanční a nemají k dílu zvláštní vztah. Dále jsou tu investoři, kteří drží obrazy spíš jako pasivní aktivum a ukládají je do depozitu. K tomu se přidávají fondy a instituce, například banky, pojišťovny nebo investiční fondy, které sbírky budují systematicky přes poradce; tyto struktury fungují hierarchicky a umělec nezná jednotlivce.
Ovlivnila současná ekonomická situace prodej umění?
Každá doba svým způsobem silně ovlivňuje prodej umění. V období finančních krizí, kdy akcie padají a trhy kolabují, investoři často sahají po umění, stejně jako po zlatu nebo jiných komoditách, protože to vnímají jako relativně bezpečnou investici. Je to však proces velmi dynamický a proměnlivý – záleží nejen na krizi samotné, ale také na tom, zda mají potenciální sběratelé možnost dílo vidět, slyšet o umělci z doporučení či během výstavy. Často se radí s dalšími sběrateli, galeristy či poradci, aby si ověřili, že vsadili na správného autora. Paradoxně období nejistoty, například covidová doba nebo jiné výkyvy na trhu, může být pro umění prospěšné, protože zvyšuje jeho atraktivitu jako bezpečné a hodnotné investice.
Jaký je největší mýtus o životě profesionálního malíře?
Že jde o dramatické, divoké a „romantické“ existování – že umělec musí propít dny a noci, žít v chaosu a emocionálních výkyvech, aby mohl tvořit. V praxi to ale vůbec nefunguje. Naopak, střízlivost, disciplína a každodenní práce v ateliéru jsou velmi důležité. Teprve náhoda, příběh nebo pozornost sběratelů a institucí mohou jeho práci učinit známou. Takže dramatické mýty jsou spíše pro film a publikum, než odraz reality.
Co byste doporučil mladému člověku, který by chtěl jít touto cestou?
Cesta profesionálního umělce není jednoduchá a není vhodná pro každého. Kdo se tomu chce věnovat, musí cítit vášeň, musí být pohlcen, musí dýchat a žít uměním, nikoli jen „umět malovat“. A především by mladí umělci neměli tvořit jen pro vnější prospěch či uznání, protože to se vrátí jako bumerang a tvorba ztratí autenticitu. Pokud ale tuto cestu cítí jako svou, musí jít za ní naplno – být trpělivý, pracovitý a ochotný učit se po celý život. Tím se nejen vybuduje šance na umělecký růst, ale i na možnost se uměním uživit.