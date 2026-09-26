Vystudovala jste finance a účetnictví a později inovativní podnikání. Kdy vás poprvé napadlo, že byste se místo klasické kariéry mohla živit organizováním cest na Maledivy?
Přišlo to postupně. Vždycky jsem věděla, že bych jednou chtěla mít něco svého. Během školy jsem vystřídala spoustu brigád a díky nim zjistila, co mě baví a co naopak dělat nechci. Nápadů na podnikání jsem měla hodně, dlouho mi ale chyběl impulz opravdu začít.
A kdy ten správný impulz přišel?
Při studiu inovativního podnikání jsme se spolužačkami pracovaly na projektu, který jsme musely změnit, a já začala přemýšlet, co dalšího bychom mohly vymyslet. Jednou jsem seděla s kamarádkou u vína a napadlo mě organizovat holčičí pobyty zaměřené třeba na jógu, odpočinek, seberozvoj a společně strávený čas. Začala jsem o tom mluvit s dalšími lidmi a jedna kolegyně mi rovnou řekla, že by jela. Tak jsem si řekla: Dobře, zkusím to.
Často mám pocit, že Maledivané mají na všechno mnohem víc času než my. Když se například domluvíme na určité hodině, není úplně výjimečné, že člověk dorazí o půl hodiny později.