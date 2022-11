Na startu mu pomohli rodiče, teď láme rekordy v tržbách

Kdy a jak vznikl nápad prodávat dřevěné dárkové bedny s páčidlem?

Bylo to před devíti lety, já zrovna hledal vhodný dárek pro mého tátu, seděl jsem s kamarádem v hospodě a řeč došla i na obligátní dárkové koše. O tom, jak jsou nudné, neoriginální a bez nápadu. Vtom si kamarád vzpomněl na novinku, kterou zaznamenal ve Spojených státech – dřevěnou dárkovou bednu, ta tehdy nikde jinde nebyla. No a mně to přišlo jako výborný nápad pro podnikání. Takže jsem se rozhodl zkusit přenést tento nápad do Česka a ještě ho vylepšit.

Byl jste od začátku přesvědčen, že budete mít úspěch?

A víte že vlastně ano? Do bedny se totiž musíte dobývat. Je s tím spojený velmi silný zážitek, a nejde jen o moment překvapení, ale zejména samotného úsilí, které musíte na otevření dárku vynaložit. Proti běžným dárkovým košům v celofánu obrovská změna.

První dárkové bedny opravdu vyráběl váš otec?

Je to tak, vůbec první várku beden mi v roce 2013 pomohl stlouct můj táta, který je velmi šikovný řemeslník. S mámou jsme pak bedny po večerech balili a sháněli do nich produkty, nosili jsme pak i vše sami na poštu. Prostě takový klasický garážový začátek. Mělo to své kouzlo a já jsem do dneška rodičům vděčný, že do toho se mnou tenkrát šli. Byly to každopádně docela skromné začátky, ale během první sezony se mi s pomocí rodičů podařilo odeslat 850 beden.

Jak bedny vypadaly? A kdo je vyrábí dnes?

Vypadaly tak, jako když je člověk stlouká doma v garáži (smích). S těmi dnešními se nedají srovnat. Dnes klademe ohromný důraz na to, jak jsou stlučené. Vše musí sedět na milimetry. Tak, aby páčení nebylo moc jednoduché a zážitek z otevírání byl co nejlepší. Otevírání bedny páčidlem je totiž velký rituál. Má trvat co nejdéle, proto jsou bedny vyrobené z perfektně vysušeného a slícovaného dřeva.

Dodavatele, který je schopný vyrobit nám požadované množství beden v perfektním stavu, jsme hledali dlouho. Dnes nám je vyrábí několik českých rodinných truhláren.

Zpočátku se vám ale moc nedařilo, co bylo příčinou?

Měl jsem pramálo zkušeností, zvolil jsem zcela běžné a dostupné produkty, pivo, salámy, sladkosti. Jenže to nefungovalo. Více jsem o tom začal přemýšlet až někdy v létě prvního roku prodeje. Došlo mi, že dobrý dárek musí být originální nejen obalem, ale dost možná právě obsahem. Lidé dnes nejsou zvědaví na produkty, které lze sehnat všude.

Lukáš Legát (34) Vystudoval VŠE v Praze.

V roce 2015 spustil e-shop s originálními dárkovými boxy.

Bedny s páčidlem měly oslovit především muže, proto název e-shopu Manboxeo.

Firma postupně rozšířila své portfolio o vlastní produkty a speciální dárky pro ženy, novomanžele i děti.

Pod názvem Wowboxeo prodává na Slovensku, v Německu, Rakousku a nově i v Maďarsku.

Lukáš Legát má rád sport a humor.

Kdy se byznysu začalo dařit?

Přišlo to právě se změnou obsahu beden a sázkou na kvalitnější, a ne tak úplně běžně dostupné produkty. V té době byl velký boom farmářských a regionálních produktů, na kterých jsme postavili nové obsahy. Na jejich výběru jsme si dali hodně záležet, spoustu věcí jsme zkoušeli sami.

Když jsme u beden s kávou hledali dobrou pražírnu, objeli jsme asi půlku republiky, než jsme natrefili na tu pravou. U masových specialit jsme taky vsadili na svoje chuťové buňky a připravili vlastní řadu masových specialit a hotových jídel. Stejně tak i sušené maso jsme začali vyrábět pod vlastní značkou.

Jak firma vypadá dnes?

Z rodinné garážové firmy jsme se stali firmou o více než 35 zaměstnancích. Ročně vyexpedujeme přes 120 000 dárků. Máme své dílny, kanceláře a sklady o rozloze 3 500 m2 v Praze na Ruzyni. E-shop kromě Česka provozujeme v dalších čtyřech evropských zemích – v Německu, Rakousku, na Slovensku a nově od letoška v Maďarsku. A máme zákazníky, kteří se k nám opakovaně vrací a podporují nás. To je myslím daleko více, než jsme si kdy vůbec dokázali představit.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Stále pracujeme na rozšíření portfolia, abychom mohli dárky nabídnout pro širší spektrum příležitostí i obdarovaných. Letos jsme investovali do nákupu moderních strojů, které slouží k výrobě dárků s vlastním potiskem nebo ke gravírování. Vidíme totiž velký zájem o personalizaci dárků.

Do budoucna bychom samozřejmě naše produkty rádi nabídli zákazníkům také v dalších zemích. Ale tady jsme zatím jen u plánů, nemáme v tuto chvíli žádný pevný časový horizont pro další expanzi.