Na mateřské přišla na nápad. Teď vyrábí ve velkém plenkové dorty

Jak se stane z manažerky v bance podnikatelka?

Už při studiu vysoké školy jsem začala pracovat na pobočce banky, zůstala jsem tam i po studiích a postupně se vypracovávala na vyšší posty. Poté přišla nabídka z jiné banky, kam jsem nastoupila jako produktový manažer. Dva roky nato jsem odešla na mateřskou. A tam to všechno začalo.

Jak vás napadlo dělat „dorty” smotané z plenek nebo ručníků a naplněné dárky? Dočetla jsem se, že první plenkový dort pro vašeho bratra nepřežil cestu autem. Co se mu stalo?

Bratrovi s manželkou se narodila holčička, já někde našla fotku plenkového dortu a zkusila ho vyrobit. Uvnitř byla láhev šampusu a všude okolo jen smotané plenky. Během cesty autem se však dort celý rozpadl. Tehdy jsem pochopila, že tudy cesta nevede.

Tak jak vypadal váš druhý dort?

Další dort jsem dělala pro manželova kolegu, už jsem věděla, že je potřeba ho nějak vyztužit a připravila jsem si papírové korpusy, které vypadají jako kulaté krabice bez víka. Používám je stále, zároveň je to jedna z věcí, kterou se lišíme od konkurence. Naše dorty jsou opravdu pevné a já nemusím mít strach, že nepřežijí cestu.

Kdy jste udělala svůj první opravdu vydařený „nedort“?

Ten pro manželova kolegu už byl vydařený, líbil se mi, ale když dnes vidím fotky svých prvních dortů, které jsem dala na webové stránky, nelíbí se mi vůbec. Za těch pár let je vidět obrovský posun.

Dorty jste začala vyrábět na mateřské dovolené. To jste měla tolik času?

Byla jsem zvyklá na vysoké pracovní tempo a najednou jsem byla doma. Syn byl hodný, hodně spal a já nevěděla, co s časem. A tak jsem zkoušela, jestli zvládnu kromě nedortů vytvořit třeba i webové a facebookové stránky, namalovat logo a tak podobně. Zprvu jsem to brala jako zábavu, postupně jsem se seznamovala s focením, snažila se fotky upravovat, zkoušela jsem vytvořit první e-shop. To ostatní se nabalovalo s prvními objednávkami.

Co třeba?

Hledala jsem nové dodavatele, učila se, jak je to s reklamou, a musím říct, že mě to moc bavilo. Bylo to samozřejmě všechno v úplně jiném rozsahu než dnes. Největší změna přišla s přechodem na e-shop. Před měsícem jsme spustili i jeho slovenskou verzi.

Když jste začala dorty vyrábět, věděla jste, jak mají vypadat? Kde jste se inspirovala?

Věděla jsem, že chci, aby vypadaly jinak než výrobky konkurence a zároveň byly dostatečně pevné, aby vydržely transport. Inspirovala jsem se na různých amerických webech, dělají totiž dorty jinak než my. Navíc mě bavilo vymýšlet nejrůznější barevné kombinace.

Lucie Kunčarová (32) Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, Národohospodářskou fakultu.

Po studiích pracovala postupně ve dvou bankách, mimo jiné i na pozici produktový manažer pro spotřebitelské úvěry.

V roce 2016 založila vlastní značku dortNEdort.

Umístila se v Top 10 v soutěži pro začínající podnikatele "nastartujtese.cz", byla jednou z vítězek Podnikavé ženy 2018.

Je vdaná, má čtyřletého syna.

Co všechno jste si musela pořídit, abyste mohla vyrábět ve velkém?

Začínala jsem vlastně s ničím, respektive s několika dekami, ručníky, plenkami a dalšími doplňky, postupem času se mi plnily krabice v dětském pokojíčku. Své první výtvory jsem dělala na jídelním stole, a když byl dětský pokojíček zastavěný až po strop a všechny volné prostory v domě zaplněné, dohodli jsme se s manželem, že postavíme dílnu.

Nemáte už i tu plnou?

Teď mám celkem velkou dílnu, ale ani tam už moc volného místa nezbývá. Tím, že neděláme jen dorty pro miminka, ale i ty z ručníků pro dospělé, navíc jsou v různých variantách, materiál je prostě všude.

Kolik peněz jste investovala do začátku svého podnikání?

Tím, že rozjezd byl pozvolný, stačily našetřené peníze, úvěr nebyl třeba.

Pro koho všeho dorty děláte, k jakým příležitostem?

Dalo by se říci, že náš dortNEdort může dostat úplně každý. Máme dorty k narození miminka, ke křtinám i narozeninám a pak i dorty pro dospělé s nejrůznějšími náplněmi. Moc oblíbené jsou kromě těch pro miminka svatební dorty a pak také pivní.

Jak vypadá výroba dortu, třeba pro chlapečka, který slaví rok?

Nejdříve si připravím korpus. Ten obalím ručníkem nebo dekou, nejčastěji samozřejmě v modrých barvách, naplním ho jednotlivými věcmi, které si rodiče pro svého ročního synka vyberou, a zavřu kartonovým víčkem. Na ten upevním další ručník, plenu nebo žínku. Dorty pro starší děti jsou trochu složitější. K fixaci nepoužíváme špendlíky, aby si dort mohl oslavenec rozbalit sám a nezranil se při tom. Musíme ho tedy zajistit jinak, aby se nepropadlo víčko. Pak zavážeme stuhy, přilepíme mašle a dort zabalíme do celofánu.

Dělala jste už nějaký skutečně vtipný či nestandardní dort? Nestandardní objednávky máme, většinou jsou zaměřeny na to, co má oslavenec rád. Připravovali jsme už několik motorkářských dortů a také jeden pro pána, který má rád králíky. Koupili jsme tričko, ponožky, hrneček a nějaké sladkosti, vše s motivem králíka. Požadavky jsou prostě různé. Tematických věcí je spousta, musím ale vybírat takové, aby se do dortu vešly, takže mohou mít maximálně třicet centimetrů na délku.



Musíte občas improvizovat?

Občas ano. Někdy se stane, že nám volají lidé, že jsou už na cestě k nám a potřebují narychlo nějaký dort. To pak musíme opravdu improvizovat a dort mít hotový třeba za patnáct minut. Všechny věci, ze kterých dorty vyrábíme, máme skladem, ale dorty připravujeme až po přijetí objednávky. Hotové bychom vzhledem k nedostatku prostor neuskladnili. Navíc celofán hodně chytá prach a nevypadá dobře, když „čeká“.

Když si u vás někdo dort objedná, řekne vám, co v něm má být, anebo to nechává na vás?

Dorty na přání děláme často, zákazník určí v objednávce cenu, my zavoláme a zeptáme se, co má oslavenec rád, co by se mu líbilo. Snažíme se skládat dorty z věcí, které tady máme, ale samozřejmě i dokupujeme, jen je to časově náročnější. U dortů pro dospělé jsou nejčastěji jejich náplní nejrůznější druhy cukrovinek, dia věci, káva, čaje, různé druhy piva nebo speciální kosmetika a především kvalitní ručníky. U dortů pro miminka jsou to deky, plenky, oblečky a dětská kosmetika.

Vy máte stálé dodavatele, třeba na ručníky či pleny? Máte ověřeno, které produkty jsou kvalitní?

Vybírám věci tak, aby barevně hezky ladily, musí se mi líbit. Když jsem začínala, byl syn Vojtík takový pokusný králík na kdeco, hlavně plenky a hračky. Dalo by se říci, že vše co máme v nabídce, je odzkoušeno na vlastní kůži.

Pokud jde o dodavatele, v současné době už je máme prověřené, pořád se ale koukám, jestli se na trhu neobjevilo něco nového. To je jedna z věcí, která mě opravdu baví. Našla jsem tak několik skvělých českých výrobců hraček a kosmetiky. Většinu věcí však objednáváme z Anglie. Když má výrobce nějakou novinku, objednám jen několik kusů, protože musím prověřit kvalitu.

Jsou Velikonoce, vyráběla jste nějaké dorty k této příležitosti?

Velikonoční dorty zatím v nabídce nemáme, nápady bych měla, ale bohužel nemám čas na jejich přípravu. Abych byla upřímná, už teď začínám dávat dohromady novou vánoční nabídku.

Které období v roce je pro vás nejziskovější, které naopak špatné?

Nejziskovější a zároveň nejnáročnější je období od září do Vánoc, v té době nám přichází hodně objednávek na ručníkové dorty. Máme štěstí, že děti se rodí neustále, takže jiné výkyvy nepozorujeme, možná jen přes prázdniny, když jsou lidé na dovolené.

Kolik dortů vyrobíte za měsíc. Kolik jste jich udělala loni?

Počty vyrobených dortů velmi rychle rostou. V současné době se pohybujeme kolem sto osmdesáti dortů za měsíc. Za minulý rok to bylo něco přes tisíc kusů, teď nám ale přibývá hodně větších firemních zakázek, tak věřím, že se počet dortů letos zdvojnásobí.

Můžete prozradit váš roční obrat?

Loni to bylo kolem dvou milionů korun, jedná se však o obrat, ne zisk. Máme velmi vysoké náklady na materiál, vybíráme z opravdu kvalitních a drahých věcí, takže ten zisk není zas až tak velký.

Máte nějaké pomocníky?

Dalo by se říci, že mi pomáhá celá rodina, hlavně manžel. Máme i jednu zaměstnankyni na dohodu o provedení práce. Objednávky, výrobu i odeslání ale stále vyřizuji hlavně já.

Už jste zmínila, že dort musí být pevný, aby přežil cestu za zákazníkem. Jak to vypadá v praxi?

Je nutné jej velmi pečlivě zabalit, aby nedošlo k poškození. Každý dort je dárkově zabalený do celofánu, pak do igelitového pytle a nakonec vložen do kartonové krabice. Tu vyplníme fixačním výplňovým materiálem, jako jsou vzduchové polštáře, flo-pak a podobně. Ráda bych, aby balení bylo co nejvíce ekologické, ale není to jednoduché. Krabice i výplně nakupujeme a také si pro ně jezdíme do různých firem, občas nám je přivezou i lidé z okolí. Jsme v seznamu firem pro zpětný odběr výplní a krabic, to je nápad, který se mi moc líbí.

Neuvažujete o tom, že byste se vrátila do banky a podnikání pověsila na hřebík?

O návratu do banky vůbec neuvažuji, baví mě ta svoboda, kterou mi podnikání přináší, a také radost a pozitivní zpětná vazba od našich zákazníků.

Chystáte nějaké nové investice?

V nejbližší době budeme pořizovat vlastní vyšívací stroj, který naše podnikání zase posune dál. Všechny dárky od nás tak budou moci být více personalisované. Na oblečky nebo deku vyšijeme jméno nebo třeba i míry miminka. Nebo to může být nějaké hezké věnování na ručník. Myslím, že skoro každá maminka má na památku schované malé „bodyčko“ nebo nějakou hračku svého dítěte, tak budu ráda, když to bude něco z našich dortů. Už teď spolupracujeme s firmou, která nám vyšívá loga firem na ručníky, ze kterých pak vyrábíme dorty pro firemní zákazníky nebo zaměstnance.