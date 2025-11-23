Lovcem špičkových manažerů, talentů a dalších expertů se Jan Nezkusil stal až po delším hledání vlastní práce.
„Jako čerstvý absolvent vysoké školy jsem vstupoval na trh práce v době, kdy se ekonomika teprve vzpamatovávala z velké krize. Když se na to dnes zpětně podívám, musím říct, že najít si tehdy práci byla docela výzva. Posílal jsem desítky přihlášek a za úspěch považoval už jen to, když mě vůbec pozvali na pohovor – většinou ale bez další odezvy,“ vzpomíná headhunter, který je dnes na špici svého oboru a má za sebou obrovské množství zkušeností.
Dříve jsme často museli sahat po různých „fintách“, jak se k lidem vůbec dostat. Jednou z nich byla takzvaná cover story. Prostě jsme pod nějakou záminkou zavolali do společnosti a požádali o kontakt na konkrétního člověka. Někdy jsme vystupovali třeba jako studenti.