Jako lovec hlav už pro firmy našel tisíce expertů. Naši práci nenahradí ani AI, říká

Premium

Fotogalerie 3

Jan Nezkusil | foto: Kienbaum

Eva Sovová
Jan Nezkusil pracuje v oboru známém jako headhunting. Lovcem talentů se stal před deseti lety. Když začínal, LinkedIn byl v plenkách, umělá inteligence se nevyužívala a „ulovit“ experta vyžadovalo zcela jinou taktiku. Doba se ale změnila, vyhledání špičkových odborníků je dnes díky internetu snadnější. „Naši práci ale žádná technologie ani AI nenahradí,“ říká odborník v rozhovoru pro iDNES.cz.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Lovcem špičkových manažerů, talentů a dalších expertů se Jan Nezkusil stal až po delším hledání vlastní práce.

„Jako čerstvý absolvent vysoké školy jsem vstupoval na trh práce v době, kdy se ekonomika teprve vzpamatovávala z velké krize. Když se na to dnes zpětně podívám, musím říct, že najít si tehdy práci byla docela výzva. Posílal jsem desítky přihlášek a za úspěch považoval už jen to, když mě vůbec pozvali na pohovor – většinou ale bez další odezvy,“ vzpomíná headhunter, který je dnes na špici svého oboru a má za sebou obrovské množství zkušeností.

Dříve jsme často museli sahat po různých „fintách“, jak se k lidem vůbec dostat. Jednou z nich byla takzvaná cover story. Prostě jsme pod nějakou záminkou zavolali do společnosti a požádali o kontakt na konkrétního člověka. Někdy jsme vystupovali třeba jako studenti.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zájem o padesátníky na pracovním trhu je. Mýtům navzdory

zaměstnanci 50+

Do penze sice mají ještě 10 až 15 let, možná i déle. Nedá se ovšem o nich říct, že by byli staří. Přesto kolem jejich zaměstnávání panuje mnoho mýtů. Jaké jsou tedy jejich vyhlídky na trhu práce?...

KOMENTÁŘ: Propast mezi průměrnou a minimální mzdou je v Česku hluboká. Proč?

Jan Urban

Česká ekonomika patří v řadě ohledů mezi úspěšné příběhy postkomunistické transformace: stabilní růst, nízká nezaměstnanost, silný export i slušnou fiskální disciplínu. Přesto má jednu dlouhodobou...

Neřídím direktivně, ale diskusí a vysvětlováním, říká šéfka Kärcheru

Milada Skutinová, generální ředitelka Kärcher

K firmě, která prodává technické produkty, se dostala náhodou před více než 20 lety. Dnes je v tomto převážně mužském světě Milada Skutilová šéfkou, hlavu si z toho ale těžkou nedělá. „Důležité je...

Tip na Vánoce? Náramek, který dává dětem svobodu a rodičům klid

Advertorial
Platební náramek od Komerční banky je chytrý dárek, který naučí děti hospodařit...

Platební náramek od Komerční banky je chytrý dárek, který naučí děti hospodařit a nakupovat bez mobilu a peněženky. Navíc do konce listopadu s bonusem 500 Kč pro nové klienty a náramkem zdarma.

Ekonomka: Peníze nerostou na stromech. Jak vést děti k bohatství a podnikavosti

Premium
Eva Hlavsová, ekonomka a spoluzakladatelka investiční platformy

V každém věku dítěte je klíčové, aby bylo v kontaktu s hospodařením domácnosti. „I děti v předškolním věku už mohou mít samy od sebe velmi slušné povědomí o tom, že peníze nerostou na stromech,“ říká...

Jako lovec hlav už pro firmy našel tisíce expertů. Naši práci nenahradí ani AI, říká

Premium
Jan Nezkusil

Jan Nezkusil pracuje v oboru známém jako headhunting. Lovcem talentů se stal před deseti lety. Když začínal, LinkedIn byl v plenkách, umělá inteligence se nevyužívala a „ulovit“ experta vyžadovalo...

23. listopadu 2025

Neřídím direktivně, ale diskusí a vysvětlováním, říká šéfka Kärcheru

Milada Skutinová, generální ředitelka Kärcher

K firmě, která prodává technické produkty, se dostala náhodou před více než 20 lety. Dnes je v tomto převážně mužském světě Milada Skutilová šéfkou, hlavu si z toho ale těžkou nedělá. „Důležité je...

22. listopadu 2025

Povinné ručení „vyrostlo“. Umí toho víc než kdy dřív

povinné ručení

Povinné ručení je jedním z mála pojištění, které je povinné ze zákona. Dávno už ale není jen nutným zlem, jehož cena rok od roku roste. Dnes je z něj moderní multifunkční produkt, který dokáže pokrýt...

21. listopadu 2025

Mladí Češi nemají dostatečnou finanční rezervu. O peníze se ale zajímají

finance úspory mladí lidé

Finanční odolnost mladé generace Čechů a Slováků není příliš vysoká. Dostatečnou finanční rezervu nemají celé dvě třetiny z nich. Stranou si ale peníze odkládají. Kolik a kam? A od koho si nechají...

20. listopadu 2025

Zájem o padesátníky na pracovním trhu je. Mýtům navzdory

zaměstnanci 50+

Do penze sice mají ještě 10 až 15 let, možná i déle. Nedá se ovšem o nich říct, že by byli staří. Přesto kolem jejich zaměstnávání panuje mnoho mýtů. Jaké jsou tedy jejich vyhlídky na trhu práce?...

19. listopadu 2025

Investujte do emocí: Diamantový šperk jako ideální vánoční dárek

Ve spolupráci
VVDiamonds

Hledáte výjimečný vánoční dárek? Diamantový šperk spojuje luxus a investici. Přečtěte si o úskalích výběru a radách jak nejlépe vybrat.

18. listopadu 2025

Tip na Vánoce? Náramek, který dává dětem svobodu a rodičům klid

Advertorial
Platební náramek od Komerční banky je chytrý dárek, který naučí děti hospodařit...

Platební náramek od Komerční banky je chytrý dárek, který naučí děti hospodařit a nakupovat bez mobilu a peněženky. Navíc do konce listopadu s bonusem 500 Kč pro nové klienty a náramkem zdarma.

18. listopadu 2025

Investice: V říjnu se dařilo hlavně akciím. Dluhopisy rostly, ale mírněji

ilustrační snímek

I v říjnu ceny akcií pokračovaly ve svém růstu. A stejně jako v poslední době je táhla pozitivní očekávání spojená s umělou inteligencí a prozatím nevýznamný dopad cel amerického prezidenta Donalda...

18. listopadu 2025

101 průšvihů aneb jak se finančně chránit, když se splaší nejen nejlepší přítel člověka

ilustrační snímek

Nedávný pražský incident připomněl, jak nenápadná drobnost může mít vysokou cenovku: část metra byla na několik hodin mimo provoz kvůli zaběhnutému psovi. Zvíře se naštěstí podařilo bezpečně odchytit...

18. listopadu 2025

KOMENTÁŘ: Propast mezi průměrnou a minimální mzdou je v Česku hluboká. Proč?

Jan Urban

Česká ekonomika patří v řadě ohledů mezi úspěšné příběhy postkomunistické transformace: stabilní růst, nízká nezaměstnanost, silný export i slušnou fiskální disciplínu. Přesto má jednu dlouhodobou...

17. listopadu 2025

Ekonomka: Peníze nerostou na stromech. Jak vést děti k bohatství a podnikavosti

Premium
Eva Hlavsová, ekonomka a spoluzakladatelka investiční platformy

V každém věku dítěte je klíčové, aby bylo v kontaktu s hospodařením domácnosti. „I děti v předškolním věku už mohou mít samy od sebe velmi slušné povědomí o tom, že peníze nerostou na stromech,“ říká...

16. listopadu 2025

Život v Česku mi dává jistoty, říká americký učitel. Studenty rád učí i v hospodě

George Hays

Studoval na pěti univerzitách ve třech zemích, nakonec se ale usadil v Praze, kde na jedné z mezinárodních vysokých škol přednáší zahraniční vztahy a diplomacii. Využít se přitom snaží toho...

15. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.