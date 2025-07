Češi jsou vyhlášeným národem pivařů, zvláště na Moravě pak táhne víno. Pálenky sem tam také „přijdou ke slovu“, ale určitě podstatně méně. Co vás vedlo k tomu, abyste se zaměřil ve svém podnikání právě na pálenky?

Myslím, že v tom sehrál roli určitý ochranářský komplex. Když jsme se začali věnovat pálenkám, byly na trhu opravdu otloukánkem. Rozhodli jsme se, že se pokusíme tu situaci změnit. Do jaké míry se to povedlo, je otázka – každopádně nás stále čeká dlouhá, náročná cesta.

Byla to spíš náhoda nebo jste si za tím šel cíleně?

Popravdě to byl dost impulzivní nápad, jehož hnacím motorem byla naivita a neznalost.

Když člověk něco prodává, měl by tomu určitě i rozumět. Máte vzdělání z oblasti potravinářství či z nějakého blízkého oboru?

Zcela souhlasím, že je potřeba rozumět produktu, který člověk prodává. Vzdělání v potravinářství ale nemám a rozhodně to nikdy nebylo překážkou. Vlastně i právě díky tomu jsem se do podnikání vůbec pustil. Člověk musí mít někdy určitou dávku neznalosti a naivity, aby se vůbec odvážil podnikat. Před Lihovárkem jsem se věnoval marketingu, logistice a implementaci WMS a CRM systému do firem. Znalosti produktu jsem pak nasával roky – a to nejen doslova, ale hlavně informačně. Jsem trochu houba. Vše kolem našeho trhu mě baví a o to snazší je vstřebání informací.

Přemýšlel jste někdy i o tom, že byste se věnoval výrobě?

Jasně, že mě to napadlo, že budu palič😊. Jenže jakmile jsem trochu víc nakoukl pod pokličku výroby, rychle mi došlo, jak bláhová to byla představa. Detaily fermentace, destilace a případného staření destilátů mají strašně dlouhou učící křivku. Paliči často po dvaceti letech praxe říkají: „Jo, už tomu začínám přicházet na kloub.“. A já... no, já nejsem zrovna trpělivý člověk.

Jakub Gottwald Absolvoval pražskou SOŠ Weilova se zaměřením na automatizaci systémového řízení. Práce jej přivedla do irského Raphoe a polského Szczecina, kde mimo jiné objevoval i místní destiláty.

V únoru 2019 založil společnost Lihovárek.cz, která se zaměřuje na prodej a distribuci lokálních řemeslných destilátů, zejména ovocných pálenek.

V roce 2022 poprvé uspořádal celostátní soutěž Pálenka roku, která se od té doby koná každoročně. Kromě nesčetných kategorií v oblasti pálenek se na ní oceňuje také česká whisky, giny a likéry.

Dlouhodobě se věnuje kultivaci českého trhu s alkoholem. Na sociálních sítích pravidelně zveřejňuje košty různých pálenek a další edukativní videa.

Letos podnikl ve skupině českých paličů a dalších milovníků destilátů tour po Skotsku, kde navštěvoval místní palírny, bary a hospody.

Jak vlastně vznikl nápad na založení Lihovárku?

Při pití čaje. Šlo o Long Island Iced Tea a bylo jich hodně. Chtěli jsme opravdu dobrou pálenku a nemohli ji najít. To nás zdravě naštvalo. A z té frustrace vznikl nápad, že to zkusíme změnit.

E-shopů s alkoholem ovšem existuje na trhu řada. Čím je ten váš jiný?

Nejsme e-shop s alkoholem. Chápu, že pro našeho zákazníka to tak vypadá – fasáda je opravdu e-shop. My se ale vnímáme spíš jako „odbytové družstvo pro lihovary“. Pomáháme jim dostat jejich produkty k lidem – ať už přes ten e-shop či kamennou prodejnu, nebo prodejem do gastronomie. Některým zajišťujeme marketing. Umíme pomoci i s logistikou.

A ten rozdíl tedy je?

Zásadní rozdíl vidíme v tom, že máme hlubokou a širokou znalost samotného produktu – často větší, než mají samotní výrobci. Ti nemají takové srovnání s kolegy z oboru. My tyto zkušenosti sbíráme napříč trhem a snažíme se je co nejlépe předat zákazníkovi. Jsme concierge přes český alkohol. Zákazník u nás pro sebe najde to nejlepší, aniž by sám věděl, co má rád.

Jak složité bylo dostat se od prvotní myšlenky tam, kde jste dnes?

Nejdřív jsem ten nápad nosil asi rok jenom v hlavě. Když jsme ho rozjeli, byla to první dva roky spíš taková legrace – měl jsem lahve ve sklepě, objednávky balil po nocích na kuchyňské lince a odesílal po cestě do školky s dcerou. Až později přišel na řadu pořádný sklad a kamenný obchod, vstup do Unie destilatérů, složení kauce celníkům, abychom mohli dodávat i do gastronomie. Taky jsme začali pořádat soutěž českých destilátů a likérů – Pálenku roku.

Takže se toho za těch pár let událo opravdu hodně…

A přesto věřím, že jsme pořád jen na začátku.

Má prodej alkoholu nějaká specifická pravidla?

Má a není jich málo. Pro prodej koncovému zákazníkovi je třeba koncese, byť mnoho subjektů ji dost nepochopitelně nemá. Pro prodej do gastronomie je to už zmíněná kauce celnímu úřadu (nejnižší je 500 tisíc korun). S tím je spojená i povinnost na denní bázi hlásit každou do hospody prodanou lahev. Je v mnoha směrech omezená možnost reklamy na alkohol. Specificky lihovina je pak bita víc než třeba víno či pivo. Prostě jsme si uměli vybrat.

Jaká je vůbec u nás situace, co se týče lihovarů?

V ČR je lehce přes 60 lihovarů. Jako jediný zdroj obživy ale slouží lihovar pro jen asi deset z nich, což je dost šílená situace. Většinu lihovarů provozují nadšenci, kteří mají zdroje z jiného podnikání. To vede jednak k tomu, že pálenky jsou v super kvalitě, protože je lidé vyrábí de facto jako koníček, ale také k tomu, že k rozvoji těchto firem nebývá mnoho času a motivace.

Z čeho všeho u nás může pálenka vzniknout?

Cokoliv, co zkvasí, může skončit jako destilát. Pálí se všechny druhy ovoce, někdy i zelenina. Zkouší se exotické ovocné destiláty. Těžko najdete něco, co se v ČR nevypálilo...

Proč podle vás Češi často dávají přednost rumům či whisky, přestože právě pálenky u nás mají dlouhou tradici?

Češi jsou především národ „rumařů“ – důvodů je hned několik. Češi mají rádi sladké – ve všem, destiláty nevyjímaje. A většina rumů, které se u nás pijí, je silně doslazovaná. Navíc se často ani nejedná o rumy v pravém slova smyslu, ale o tzv. „rumové elixíry“, což jsou vlastně likéry. Druhým důvodem je tuzemák. Ten se v Čechách pil vždycky – hodně a napříč generacemi. Po revoluci se pak spousta lidí přirozeně přesunula na „lepší verzi“ – rum. Něco, co působí lépe a navazuje na stejnou chuťovou stopu.

A dál?

Pak tu máme samozřejmě reklamu. Rum je ve srovnání s českou pálenkou výrazně výnosnější produkt. Vzniká totiž často v zemích s nízkými náklady – ať už na suroviny nebo pracovní sílu. Přitom se prodává za prémiovou cenu. Ten rozdíl umožňuje investovat obrovské peníze do marketingu a reklamy – a Češi jsou na reklamu dost vnímaví.

A nezanedbatelným faktorem je ta fascinace cizím. Typický český syndrom: když máme dvě srovnatelné krabičky sirek – českou a americkou, spousta lidí automaticky sáhne po té americké, protože „ta bude lepší“. U pálenek je to podobné. Máme skvělé domácí produkty, ale když se vedle postaví karibský rum nebo švýcarská pálenka, automaticky se tomu přisoudí vyšší kvalita – ačkoliv to objektivně nedává moc smysl.

Nedávno jste absolvoval cestu po skotských palírnách a barech? Co bylo impulsem?

Byl jsem jen takový „přílepek“ na oslavě 50. narozenin Kamila Kutiny, jednoho z významných českých paličů. Celou tuhle výpravu do Skotska naplánovala jeho manželka. Jelo nás devět, z toho tři byli čeští paliči whisky, pak já jako milovník destilátů a pár dalších lidí, kteří se kolem alkoholu nějak motají. Jediný „civil“ mimo obor byl policista, který na nás alespoň trochu dohlížel.

Která místa a zážitky na vás ve Skotsku udělaly největší dojem?

Pochopitelně palírny – ale hlavně dva tamní „paliči“, legendy skotského whisky průmyslu. Nešlo jen o jejich odbornost, ale i o přístup, který měli k nám a svým českým kolegům. Bylo až dojemné sledovat, jak je brali jako sobě rovné. Přitom produkce českých palíren je v porovnání s těmi skotskými úplně jinde – co český palírník udělá za rok, zvládne větší skotská palírna za čtvrt hodiny. A přesto tam byla pokora, upřímný zájem a ochota dát zpětnou vazbu – často velmi pozitivní. Bylo to lidské, vstřícné a fakt silné.

Překvapilo vás něco i z hlediska podnikání jako takového či z gastronomie?

Překvapilo a hodně. Ve Skotsku spoustu podniků vlastní rodiny – často se dědí po generace, takže k nim mají osobní vztah, neberou to jen jako byznys. Také tam mají výrazně lepší produktovou znalost – zbožíznalství je tam úplně jinde než u nás. A obrovské rozdíly jsou i v podmínkách pro podnikání.

Můžete být konkrétnější?

Navštívili jsme mj. spoustu „obyčejných“ podniků, které by v Česku kvůli hygienickým předpisům pravděpodobně ani nemohly fungovat. Ale přesto byly skvělé – atmosférou, servisem i kvalitou. Ve Skotsku totiž není úředník bůh, dokáže vnímat realitu, přimhouřit oko, aby podnik mohl fungovat a podnikatel měl přínos pro společnost. U nás je, bohužel, často opak pravdou. Úřední prostředí bývá nepřátelské a direktivní.

Skotský hospodský podle vás „miluje svůj produkt“. Co to znamená?

„Milovat svůj produkt“ podle mě znamená znát ho do hloubky – vědět o něm spoustu informací, umět poradit hostovi, nadchnout ho. A ve Skotsku to dělají rádi – protože tomu, co nalévají, rozumějí, věří a fandí.

U nás to tak není?

U nás jsou podniky vedené primárně na byznys. Často je to postavené tak, že: „Musím udělat čísla – a to znamená mít dobrou hospodu“. Ve Skotsku je to: „Chci mít dobrou hospodu – a když ji budu mít, čísla přijdou“. Tohle je zásadní rozdíl v postoji.

V čem je podle vás největší rozdíl mezi českou a skotskou „alkoholovou kulturou“?

Ta česká je jednoduchá: přijdu do hospody, nalámu do sebe X piv, možná to zakončím jedním panákem – a jdu domů. Ve Skotsku se pije rozmanitěji. Není to jen o pivu a jednom panáku. Typicky si tam dáte nějaký panák whisky, možná nějaký whisky likér, k tomu pivo. Přičemž nejste jen u ležáku či stoutu, je to víc o chuťovém zážitku než o objemu alkoholu.

A pokud se máme bavit o tom, kdo má tu kulturu pití opravdu rozvinutou, tak musíme jít ještě dál na jih – do Francie nebo Itálie. Tam si člověk během jednoho večera dá šampaňské, víno, kořalku i likér – a všechno to má styl, atmosféru, kouzlo. Je to možná trochu náročnější na adaptaci😊, ale je to krásné.

Je rozdíl třeba i v maržích? A jak to případně ovlivňuje to, co a jak pijeme?

Rozdíl v maržích v restauracích a barech je obrovský. Ve Skotsku je to u lihovin většinou plus minus 100 procent. Díky tomu si tam člověk s klidem může ochutnat kvalitní whisky i s omezeným rozpočtem.

V Česku se u lihovin často pracuje s marží 300–400 procent, někdy i víc. Naproti tomu u piva se marže pohybuje v nižších desítkách procent. Panáky jsou tak u nás pro hosta dražší a míň dostupné, což logicky vede k tomu, že se pije hlavně pivo. Neříkám, že je to špatně – je to jednoduše realita trhu.

Jak vnímáte znalost českých barmanů a provozovatelů podniků v oblasti destilátů, především tedy pálenek?

Bohužel – znalost destilátů je dost bídná. To je to zmíněné zbožíznalství – prostě chybí. Když přijdu do restaurace, častěji než „Dobrý den“ slyším: „My se v těch destilátech moc nevyznáme.“ Podniků, kde se pálenkám skutečně věnují, školí personál a chtějí tomu rozumět, je málo. Odhadem to nebude ani deset procent trhu. A přitom by to smysl dávalo – když se v hospodě podívají na své prodeje lihovin, ovocné pálenky budou většinou patřit k těm nejprodávanějším. Byly by ještě prodávanější, pokud by provozovatel ty produkty dobře znal.

Je to opravdu tak hrozné?

Samozřejmě se najdou i osvícení majitelé a barmani, kteří se zajímají. A je jich rok od roku víc. Ozývají se nám s prosbou o školení, ochutnávku, chtějí zlepšit nabídku i přístup. To je skvělé. A v barmanském světě je situace obecně lepší – ale hlavně u zahraničních destilátů. U těch českých je to podobné jako v běžných hospodách. Jedinou výjimkou jsou možná giny – ty se v mixologii používají hodně, a tak se barmani většinou docela dobře orientují i v českých ginech.

Pořádáte soutěž Pálenka roku. Jaký je podle vás její dopad na český trh a na producenty pálenek?

Úplně neskromně – dopad je velký. Producenti, jejichž produkty v soutěži uspějí, zažívají výrazný nárůst prodejů. Vždycky to má reálný vliv na byznys – a zároveň i pozitivní dopad na samotné výrobce. Každému z nich totiž poskytujeme velmi detailní zpětnou vazbu. Nejen k výsledku, ale i k chuťovému profilu, srovnání s vítězi. Producenti z toho mohou jasně vyčíst, co funguje a co by případně mohli zlepšit. A mnozí z nich to opravdu dělají – soutěž jim pomáhá posouvat se dál. Pro konzumenty mají medaile z Pálenky roku vysokou důvěryhodnost.

Které destiláty jsou podle vás aktuálně mezi Čechy nejpopulárnější?

Nejpopulárnější pálenky u nás stále tvoří takzvaná „svatá trojice“: slivovice, hruškovice a meruňkovice. Dlouhodobou královnou je slivovice, ale v posledních letech jí výrazně šlapou na paty hruškovice. Dokonce si troufám říct, že v gastronomii se dnes už vypije víc hruškovice než slivovice.

A u kterých pálenek lze podle vás čekat boom?

U méně tradičních druhů – hlavně maliny a kdoule. Kdoulovice má podle mě obrovský potenciál růst. Je to velmi zajímavá, chuťově komplexní pálenka, která si určitě zaslouží víc pozornosti. Do budoucna pak očekávám i nárůst zájmu o odrůdové speciály. Jak se pijecká komunita víc vzdělává, bude se to podobat vývoji ve světě whisky – tam znalci přecházejí od blendů k single malt whisky, u pálenek půjde vývoj, věřím, podobným směrem.

Mají podle vás české pálenky šanci získat světové renomé, jako má například právě whisky?

České pálenky už ale světové renomé mají. Možná to tak ještě nevnímáme u nás doma, ale ve světě už si svojí kvalitou jméno získaly. Pochopitelně, pokud jde o objem nebo globální zásah, tam nikdy nemůžeme konkurovat kategoriím jako whisky, rum nebo gin. Ty jsou historicky zakořeněné po celém světě díky bývalým koloniálním velmocím. Z tohoto pohledu vždycky zůstaneme „malými exoty“. Pálenky budou nadále niche produktrem pro fajnšmekry. A to je vlastně v pořádku.

Co byste si přál, aby se u nás ve vztahu k pálenkám změnilo během příštích pěti let?

V tomhle směru mám hrozně moc přání. Chtěl bych třeba, aby stát přestal nahlížet na výrobce pálenek jako na zloděje. Aby s nimi pracoval jako s partnery, ne jako s rizikem, které je třeba neustále kontrolovat. A taky aby nebyly jiné typy alkoholu tak výrazně zvýhodňované. To jsou bohužel přání, která se asi jen tak nesplní.

Co by se splnit mělo, je přání, aby si Češi začali svých lokálních produktů víc vážit. Jak už jsem říkal – česká pálenka má světové renomé, opravdu patří ke špičce. A my bychom na to měli být hrdí.

Na vašem webu máte čtyřbodový plán, čeho chcete dosáhnout. Tři body – začít s e-shopem, otevřít obchod a stát se distributorem – už máte odškrtnuté. Čtvrtý bod zní „Začneme pomáhat pálenkou krajině“. Nějak si pod tím nedokážu nic představit. Co tím máte na mysli?

Ten čtvrtý bod – „pomáhat pálenkou krajině“ – už se taky začíná trochu naplňovat. Máme tím na mysli především záchranu českého sadařství, které je dnes v dost kritickém stavu. Sady se plošně vyklučují, mizí z krajiny. Jen za posledních deset let klesla jejich rozloha přibližně na polovinu – a predikce říká, že ten pokles bude dál pokračovat.

Já bych chtěl žít v zemi, kde sady jsou. A to nejen kvůli destilátům, ale i proto, že jsou prostě krásné. Navíc sehrávají klíčovou roli v zadržování vody v krajině – a to je téma, které v Česku pořád bereme na lehkou váhu. Ten cíl je možná trochu vznešený a těžko dosažitelný, ale jak se říká – cíl má být velký, jinak nestojí za to.

Taky tam stojí heslo „Přejděte s námi na ovocnou víru“. To znamená co?

To heslo – „Přejděte s námi na ovocnou víru“ – je samozřejmě trochu nadsázka. Ale pravdou je, že se do určité míry vnímáme jako evangelisté. Snažíme se lidem ukázat, že nemusí slepě následovat zvykové proudy – rum, whisky a podobně, ale že mají na dosah ruky něco, co je nejen lokální, ale i výjimečně kvalitní. Chceme převést ovečky z jiných alkoholových náboženství – u nás především z toho rumového – k našemu vlastnímu, ovocnému. Prostě aby si každý našel tu svou pálenku – tu svou hrušku, švestku, meruňku, kdouli… Těch možností je totiž neuvěřitelně moc. Svět ovocných pálenek je bohatší, než si lidé myslí.

Máte ještě nějaké další plány?

Plánů je mnoho. Některé jsou blíže, některé jsou hodně vzdálené. Nejbližší věc, na které teď intenzivně pracujeme, je další ročník Pálenky roku.