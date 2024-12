V lékárně má být odborník, nikoli obchodník, shoduje se manželský pár

Jejich lékárna ve Spálené ulici v centru Prahy má své stálé zákazníky a je oblíbená hlavně pro osobní přístup. „Měli jsme to snazší v tom, že jsme mohli navázat na rodinnou tradici. Moje mamka si v roce 1993 otevřela malou lékárnu v centru Prahy. Můj táta je farmaceut, který do roku 2019 působil v České lékárnické komoře. A tak jsme se s manželkou před sedmi lety pro tuhle branži rozhodli také,“ začíná vyprávění Lubomír Chudoba mladší, původním vzděláním ekonom.

A protože spíše než k léčivům měli blíže ke zdravému životnímu stylu a chtěli zákazníkům nabízet prověřené doplňky stravy a kosmetiku, na což by v kamenné prodejně nebylo dost prostoru, založili internetovou lékárnu Vitalpoint. „Chtěli jsme vrátit farmacii zpět k zákazníkovi a pomoci lidem se zorientovat v nepřehledné problematice zdravého životního stylu,“ popisuje mladý muž. A pak přišel covid...

Holky pro všechno

Protože se v té době vše přesunulo do online prostředí, nový e-shop si první zákazníky našel poměrně rychle a zdárně se rozvíjel. „Kombinace vzdělání mých rodičů, jejich třicetileté zkušenosti a našich znalostí z jiných oborů se při budování webu ukázala jako velká výhoda,“ vzpomíná dnes podnikatel.

Ale úplně bezproblémový start zase nebyl. Mladí lidé se museli potýkat s nedůvěrou okolí, mnozí je od jejich záměru odrazovali. „Zpočátku jsme dělali všechno sami, snažili jsme se a nic za to nedostávali. Bylo to náročné období, občas jsme si říkali, jestli to byl dobrý nápad. Ale vytrvali jsme,“ dodává Anetta Chudobová, která původně vystudovala právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a chtěla se stát soudkyní.

Dnes má ve firmě na starosti marketing a zákaznickou zkušenost, zatímco Lubomír vymýšlí strategie a dává byznysu ekonomický smysl. „Byl jsem generální ředitel i skladník, odpovídal na dotazy zákazníků na webu, balil zboží... Naštěstí už jsme se profesionalizovali, našli lidi a zaškolili je, takže dnes už vedle povinností můžeme dělat i to, co nás na tom opravdu baví,“ dodává.

Do lékárny po cestě

Podle manželů Chudobových si kamenná lékárna a ta na síti nekonkurují, naopak se ideálně doplňují. „Do kamenných lékáren chodí lidé primárně pro léčiva a přípravky, které potřebují ihned. Plánované nákupy třeba kosmetiky, doplňků stravy či kontaktních čoček se přesunuly na web,“ říká Lubomír Chudoba s tím, že lékárna ve Spálené ulici v centru Prahy má své stálé zákazníky a je oblíbená hlavně pro osobní přístup.

Kromě něj lidé u klasických lékáren řeší především dostupnost, šíři sortimentu, ceny a předchozí zkušenosti. Velkou roli hraje umístění obchodu – lidé se staví, když jdou okolo třeba s předpisem od lékaře.

„Po nástupu velkých lékárenských řetězců přišel obrovský tlak na ekonomickou stránku podnikání a malé soukromé lékárny začaly mizet z trhu, protože je často vlastnili farmaceuti bez ekonomického vzdělání,“ vysvětluje podnikatel, že udržet lékárnu nemusí být snadné.

Lubomír a Anetta Chudobovi Vystudovaní ekonom a právnička před pár lety navázali na rodinné podnikání.

Ke kamenné lékárně ve Spálené ulici v centru Prahy přidali ještě internetovou lékárnu nazvanou Vitalpoint.

Kromě čtyř členů rodiny pro firmu pracuje okolo 30 lidí. Lékárna v blízké době přestěhuje do větších prostor a rozšíří sortiment, například o vlastní produktovou řadu.

Manželé žijí v Praze, nedávno se jim narodila dcera.

Farmaceutů je nedostatek

Zkušenosti mladým manželům ukazují, že lidé v lékárně očekávají spíše odborníka, který jim poradí, než obchodníka. „Lékárník byl vždycky autorita. Někdo, jehož doporučení se nezpochybňovalo. Dnes už to tak nevnímáme. Farmaceut je často tlačen, aby se zaměřoval spíš na obchodní činnost než na lékárenskou, což může ovlivňovat kvalitu jeho rad zákazníkům,“ konstatuje Lubomír Chudoba.

Jak dodává, takový přístup do jejich lékárny nesmí – tam má být byznys až na druhém místě, za potřebami nemocných: „Když zaměstnanci nejsou placeni z provizí prodaných produktů privátních značek, mohou lidem doporučovat výrobky nezaujatě.“

Podle něj jsou lékárníci v tuzemsku často nedoceněni, přestože jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří mají velkou zodpovědnost. „Farmaceutů je nedostatek, přitom mladí lidé opouštějící vysoké školy jsou na svou profesi připraveni velmi dobře, což víme, protože bereme studenty na praxi,“ vysvětluje s tím, že farmaceut by měl mít chuť se dále vzdělávat, neboť v oboru se vše neustále mění a zdokonaluje.

Zákazníci jsou poučenější

Důkazem toho jsou trendy, které lze v branži pozorovat. „Lidé se stále více zajímají o své zdraví a přebírají za ně odpovědnost. Zejména mladá generace dá na prevenci, má více informací než její rodiče a prarodiče. Doplňky stravy, vitaminy i přírodní kosmetika zažívají boom,“ vyjmenovává Anetta Chudobová, pro niž je zdravý životní styl celoživotním koníčkem a která je zastánkyní holistického, tedy celostního přístupu ke zdraví.

„Rozdíl proti dřívější době také je, že lidé dnes přicházejí do lékárny mnohem informovanější. Často si předem udělají na internetu průzkum a porovnají si možnosti. Čtou složení výrobků stejně jako u potravin,“ všímá si mladá podnikatelka, která souhlasí s mnoha odborníky v tom, že Češi dnes berou až zbytečně moc léků. „Když se dívám do některých nákupních košíků v supermarketech, tak se tomu ani nedivím,“ krčí rameny Anetta Chudobová.

S očekávaným růstem cen léčiv si však podle ní lidé budou víc rozmýšlet, co si koupí a co ne. Podobně se změní přístup k doplňkům stravy. „Místo dnes oblíbených multivitaminů se lidé v budoucnu specializují jen na vitaminy a minerály, které opravdu potřebují. Jinak to pro ně budou vyhozené peníze,“ říká mladá žena.

Více místa i vlastní produkty

Kromě dcery, která se jim letos narodila, teď manželé mají největší radost z toho, že se i e-shopu daří a každoročně roste.

„Do budoucna plánujeme Vitalpoint rozvíjet z hlediska sortimentu – ve spolupráci s biochemiky vyvíjíme vlastní produktovou řadu kvalitních preparátů, jež budou dostupné i lidem, kteří si je dříve nemohli dovolit. Zároveň si musíme zachovat osobní přístup a nadále nabízet odborné poradenství,“ zdůrazňuje Lubomír a dodává, že v nejbližší době firmu čeká stěhování do nových velkokapacitních prostor, odkud bude možné obsloužit více zákazníků.

Změn dozná i e-shop. „Do provozní části byznysu chceme postupně dostat umělou inteligenci, ale to bude ještě dlouhá cesta,“ doplňuje podnikatel. Konkurenci, tedy hlavně velké lékárenské řetězce a pak také health and beauty e-shopy, sice sleduje, ale moc neřeší. „Český rybník je velký, ale už ho známe, takže inspirací jsou pro nás spíše zahraniční internetové obchody,“ uzavírá Lubomír Chudoba.