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Láska a sex v práci. Jiskření, které těší, nebo které ohrožuje kariéru?

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Markéta Černá je zakladatelskou projektu Feel Good Company, která se zaměřuje na zdravou firemní kulturu | foto: Feel Good Company

Těšíte se do práce kvůli někomu víc než kvůli výplatě? Na tom nemusí být nic špatného. Vztah mezi kolegy může přinést do života mnoho krásných zážitků a někdy i vztah na celý život. „Potíže začínají tam, kde se k přitažlivosti přidá pocit moci, protekce nebo tlak,“ říká Markéta Černá, zakladatelka projektu Feel Good Company. V textu pro iDNES.cz vysvětluje, jak poznat hranici i co dělat, když ji někdo překročí.

Ráno si všimnete, jestli už přišel. Porada s ní je najednou zajímavější. A cesta ke kávovaru je sice delší, ale přináší větší šanci na setkání s osobou, která nás zajímá víc než pracovně. Zamilovanost se prostě organizační struktury neptá, jestli se smí projevit.

Samotné drby nedokazují, že pár poškodil tým. Někdy je problém právě v prostředí, které si z cizího soukromí vyrábí zábavu.

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Láska a sex v práci. Jiskření, které těší, nebo které ohrožuje kariéru?

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Markéta Černá je zakladatelskou projektu Feel Good Company, která se zaměřuje na zdravou firemní kulturu

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