Těšíte se do práce kvůli někomu víc než kvůli výplatě? Na tom nemusí být nic špatného. Vztah mezi kolegy může přinést do života mnoho krásných zážitků a někdy i vztah na celý život. „Potíže začínají tam, kde se k přitažlivosti přidá pocit moci, protekce nebo tlak,“ říká Markéta Černá, zakladatelka projektu Feel Good Company. V textu pro iDNES.cz vysvětluje, jak poznat hranici i co dělat, když ji někdo překročí.
Ráno si všimnete, jestli už přišel. Porada s ní je najednou zajímavější. A cesta ke kávovaru je sice delší, ale přináší větší šanci na setkání s osobou, která nás zajímá víc než pracovně. Zamilovanost se prostě organizační struktury neptá, jestli se smí projevit.
Samotné drby nedokazují, že pár poškodil tým. Někdy je problém právě v prostředí, které si z cizího soukromí vyrábí zábavu.