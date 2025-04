KOMENTÁŘ: V kyberprostoru zuří válka, obětí jsou firmy i lidé. Jak bitvu vyhrát?

František Nonnemann pro iDNES.cz

Zkušenost s kybernetickými útoky má devět z deseti českých firem. Za posledních pět let zaznamenala Policie ČR přes osm tisíc kyberútoků na firmy a instituce a škody přesáhly částku přes tři miliardy korun. Tyto útoky mají i další velmi vážné následky. Co by firmám pomohlo takovým atakům čelit? Nad tím se v komentáři zamýšlí František Nonnemann, analytik Partners Banky.