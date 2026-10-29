„Dřív jste podvod často okamžitě poznali, třeba podle špatné češtiny. Dneska už to tak snadno nejde. Útoky po telefonu i na internetu jsou čím dál propracovanější a na pozoru se musí mít každý. A bude to eskalovat. Útočníci budou umělou inteligenci využívat čím dál víc a vymýšlet pořád nové způsoby, jak se k vám dostat,“ upozorňuje Monika Škubalová, expertka na finanční bezpečnost ze společnosti Aisa International.
Co všechno AI podvodníkům umožňuje? Dovede opravdu napodobit hlas blízké osoby tak věrně, že to v telefonu nepoznáte?
Ano. Zazvoní vám telefon a vy vidíte, že vám volá třeba syn. Zvednete to a na druhé straně slyšíte jeho hlas, který naléhavě vysvětluje, že měl nehodu a potřebuje poslat peníze. Jenže to není on. Takové podvody už jsou možné. Umělá inteligence dokáže napodobit hlas i obraz a podvodníci umějí podvrhnout i číslo, ze kterého volají. Nemůžete tedy věřit tomu, co slyšíte, ani tomu, co vidíte na displeji.
To zatím ale asi není úplně běžné. Útočník by se na vás musel zaměřit a připravit, sehnat nahrávku hlasu…
To ano – dnes na to ale často stačí pár vteřin z videa na sociálních sítích. V každém případě je dobré vědět, že to už možné je, a být ostražitý. Musíte si prostě všechno ověřovat a obzvlášť v telefonu či v e-mailu nikomu nic nevěřit. Já jsem v tomhle extrém. Když mi někdo volá s něčím naléhavým, zavěsím a zavolám sama. Blízkému na číslo, které mám uložené v kontaktech, bance na číslo z jejích stránek. Tak mám jistotu, že mluvím opravdu s tím, s kým chci.
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Na mě to nedávno nějací podvodníci zkoušeli s historkou, že mi prý „schválili tu kreditku, o kterou jsem v Opavě žádal“. Bylo to sehrané divadlo, které mě mělo vystrašit a na konci pravděpodobně vyluxovat účet. Přiznávám, že mi chvíli trvalo, než jsem to pochopil, zavěsil a zavolal do banky. A to si myslím, že jsem celkem odolný…
Útočníci si nevybírají podle věku, vzdělání ani inteligence. Jde jim o emoce. Když začnete přemýšlet a všechno si rozebírat, je to pro podvodníky horší – nakonec vám to dojde. Proto tlačí na to, abyste jednali hned a neměli čas zjistit, jestli je to pravda. Jakmile si to necháte projít hlavou, zavřete jim dveře. A zranitelnější je každý v těžkých chvílích, třeba když přišel o práci, po rozvodu nebo když na něco důležitého čeká. Tehdy tlaku odolává hůř.
Monika Škubalová
Jsme na to jako společnost vůbec připraveni?
Jako společnost asi ještě ne, ale připravit se může každý sám. Já na podobné situace připravuji celou rodinu a máme na to vlastní systém. Kromě toho, že si každý podezřelý hovor ověříme na uloženém čísle, máme rodinná hesla. Jsou to kontrolní otázky, na které útočník nemůže znát odpověď. Třeba jak se jmenuje tvůj oblíbený plyšák nebo co jsme měli včera k večeři. Prostě něco, co víme jenom my. A zkoušíme si to nanečisto.
Jak?
Zavoláme z cizího čísla a hrajeme podvodníka. Babičce třeba pozměněným hlasem řekneme, že si vzala půjčku a musí rychle poslat peníze, a sledujeme, jak zareaguje. Je jí přes devadesát a trénujeme ji – stejně jako mámu, protože starší lidé jsou spolu s dětmi nejzranitelnější. A musí se to opakovat. Je to jako se školením: hodinu po něm si všechno pamatujete, za týden už nic.
Co když se to stane a člověk peníze pošle? Dají se ještě zachránit?
Rozhoduje čas, počítá se každá hodina. Hned volejte do banky a pak na policii. A nenechte to být, naopak, buďte ještě opatrnější. Často se totiž stává, že za pár dní zavolá někdo další s tím, že o vašem problému ví a chce poradit, jak z toho ven. Tomu bych nevěřila, je to jen další krok stejného podvodu. Zeptejte se sami sebe: proč by mi zrovna cizí člověk chtěl pomáhat? Většinou vám nikdo cizí zničehonic nepomůže.
Na internetu se to hemží nabídkami typu „svěřte nám úspory a zhodnotíme je o deset procent“. Jak poznat, jestli jde o podvod?
Mně při takových nabídkách pořád svítí červená kontrolka. Seriózní regulovaná firma vás obvykle nebude prostřednictvím náhodné reklamy tlačit do rychlého rozhodnutí. Opět si položte otázku: proč by mi to někdo cizí nabízel? Kdybyste sami přišli na to, jak rychle a jistě zbohatnout, nabízeli byste to všem kolem? Asi ne, vydělávali byste sami. A pak si ověřte, jestli firma vůbec smí investice nabízet. Trvá to pár minut: v seznamu České národní banky zadáte název nebo IČO a uvidíte, jestli má licenci a co smí dělat. Pokud tam subjekt není, je to důvod zpozornět a ověřit si, pod jakým dohledem skutečně působí a co smí nabízet. A i u regulované firmy chtějte vědět, jak se výnos počítá a co vám po poplatcích skutečně zůstane.
Vaše pozice se oficiálně jmenuje compliance officer. Co si pod tím představit?
Je to člověk, který ve firmě hlídá, aby všechny obchody a produkty byly v souladu se zákonem. Představte si závodní auto. Jedete na plný plyn a v autě máte brzdy. Ty tam ale nejsou od toho, aby vás brzdily na rovince, ale abyste bezpečně projeli zatáčkou a nevyletěli z trati. Compliance officer tedy nebrzdí byznys. Hlídá, aby firma i klienti dodržovali pravidla.
To znamená, že můžete vlastní firmě zatrhnout obchod, na kterém by vydělala?
Přesně tak. A jsem u toho velmi oblíbená (směje se). Zpočátku se to samozřejmě nikomu nelíbí, firma je přece od toho, aby vydělávala. Ale nedělám to z principu. Chráním hlavně firmu, a tím i klienta. Kolegové nejdřív nadávají, ale pak bývají rádi, že se nedostali do mnohem většího problému. Nejde totiž jen o peníze, ale i o pověst firmy, a nedej bože o trestní odpovědnost.
Kým vlastně při své práci jste? Právničkou, auditorkou, nebo psycholožkou?
Od všeho trochu. Nejvíc asi kontrolorkou a auditorkou, ale potřebuji rozumět i právu, řízení rizik a lidskému rozhodování. Všechno samozřejmě v hlavě nemám, informací je tolik, že to nezná nikdo. Důležité je umět si je najít, ověřit a spojit dohromady.
Pět rad: Jak nenaletět digitálním podvodníkům
- Zdravá nedůvěra: Nikomu nevěřte jen proto, že zní důvěryhodně, a nespoléhejte se na to, co vidíte nebo slyšíte. Umělá inteligence dnes dokáže napodobit hlas i obraz.
- Zavolejte sami: Když vám někdo volá s něčím naléhavým, zavěste a zavolejte sami na číslo, o kterém víte, že je pravé: blízkému na uložený kontakt, bance na číslo z jejích stránek nebo z platební karty. Neklikejte na odkazy z neověřených zpráv.
- Žádný spěch: Nenechte se tlačit do rychlého rozhodnutí. Čím víc na vás někdo spěchá a čím víc pracuje s emocemi, tím spíš jde o podvod. Skutečná banka ani úřad vás do ničeho během pár minut nenutí. Kódy nesdílejte Nikdy nikomu nesdělujte kódy z SMS, PIN, hesla ani údaje z platební karty. Banka si je po telefonu nikdy nevyžádá.
- Jednejte hned: Pokud se přesto stanete obětí, volejte okamžitě do banky a nahlaste to policii. A nevěřte nikomu, kdo se vám později ozve, že o vašem případu ví a pomůže vám peníze získat zpět. Bývá to jen další krok stejného podvodu.