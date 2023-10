V podnikání vsadili na kočárky. Teď se v nich vozí i miminka v Evropě

V době, kdy vozil své dvě ratolesti v kočárku, si Petr Bachura už téměř nepamatuje: „Byl to takový kočárkový pravěk.“ To jeho společník Michal Špaček, který vychovává čtyři děti, si ještě rozpomene. „Měli jsme postupně tři nové kočárky. Ten poslední, pro čtvrtou dceru byl dokonce přímo od Petra, který je autorizovaným distributorem jedné kočárkové značky.“

S posledním vozítkem přišel i lákavý podnikatelský nápad. Otec čtyř dětí a prodejce spojili síly a v Kopřivnici založili novou značku českých kočárků Jasmine. V posledních dvou letech dosáhli čistého obratu v součtu 24 milionů korun bez DPH.

Co vám na stávajících kočárcích chybělo nebo přebývalo?

Michal: Řeknu to zkrátka, chybělo nám jednoduché technické řešení a také nápaditější design.

Jak dlouho trvalo sestrojit kočárek podle vlastních pravidel?

Petr: Kolega Michal je velkým patriotem města, a tak si poměrně dlouho představoval, že budeme minimálně podvozky dělat u nich doma v Kopřivnici – ve městě automobilů. Bohužel narazil v místních fabrikách na nepochopení. Prostě automotive je úplně někde jinde, jak maržemi, tak i množstvím. Využil jsem proto svých kontaktů a zkušeností z oboru a udělali jsme si takovou „výběrovku“ v Polsku. Pokud si dokážete zaplatit kvalitu, získáte velmi dobrý produkt.

Michal: Naštěstí jsme měli každý své vlastní příjmy, takže nás začátky tak nebolely.

Petr: Dohodli jsme se nakonec v jedné z největších evropských továren na kočárky, která nám dala garance kvalitní výroby i reference – vyváží své zboží i do západní Evropy. Od vize přes první námluvy až po realizaci prvního modelu Prime uběhlo zhruba 8 měsíců.

Michal Špaček (1972) Po střední škole absolvoval ve svých 35 letech bakalářské studium na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě.

Během zaměstnání získával zkušenosti ve vývoji a výzkumu i ve velkých potravinářských závodech.

Od roku 2007 pomáhal své ženě v podnikání, a tak se dostal ke kočárkářské branži.

Je ženatý, s manželkou Miladou mají čtyř dcery. Petr Blachura (1964) Má středoškolské vzdělání v oboru radiologie, na které navázal bakalářským studiem elektroradiologie. Pět let pracoval na klinice v Krakově jako radiolog.

Od roku 1992 začal podnikat, nejdříve v oděvním průmyslu, posléze v roce 2001 otevřel firmu v České republice v oboru potřeb pro děti.

Je ženatý, s manželkou Renatou mají syna a dceru. Michal a Petr před šesti lety založili firmu My Jasmine Trading v Kopřivnici zaměřenou na vývoj a výrobu nové značky kočárků Jasmine. Dnes pro firmu pracuje i podstatná část Špačkovy rodiny.

Věřili jste, že se model chytne?

Petr: My ano, ale asi po dvou letech existence Jasmine nám na jednom firemním večírku manažeři z fabriky prozradili, že někteří z nich nevěřili, že přežijeme první rok v branži, kde je velmi silná konkurence napříč trhem.

Michal: Každopádně u prvního modelu kočárku jsme neměli tolik prostoru do výrobních procesů zasahovat tak jako dnes, kdy máme své vlastní materiály, konstrukční prvky a podobně.

V listopadu před šesti lety jste prodali svůj první kočárek. Kolik jste od té doby vymysleli nových kombinací?

Petr: Celkem čtyři modelové řady na dvou typech podvozků. Někdo může říci, že to není moc, ale když se k tomu připočtou různé upgrady stávajících modelů, jako změny faceliftu nebo konstrukční úpravy, tak je stále co dělat.

Kolik kočárků za rok vyrobíte?

Michal: Nebudeme uvádět přesná čísla, ale za roky naší existence to je už pár tisíc vyrobených kusů, které jezdí nejen v Česku a na Slovensku, ale také v Německu, Rakousku, Maďarsku, Norsku, Itálii nebo ve Švédsku.

Přicházíte každou sezonu s nějakou novinkou, nebo sázíte na prodávané modely?

Petr: Na začátku to byl takový punk. To jsme měli od jednoho modelu kočárku osm až deset barev. Později nás zkušenosti naučily držet ideálně pět barev od modelu. Pokud jakékoliv barvě dochází dech, doprodáme ji a zařazujeme novou. Máme modely i barvy, které se dobře prodávají i pět let. Důležité je však být stále in a sledovat trendy nejen v barevnosti.

Jaká barva je trendy zrovna teď?

Loni byla naší nejprodávanější barvou tmavě zelená, přesněji řečeno smaragdová.

Z ankety na vašem webu vyplývá, že nejčastěji se lidé o vašich kočárcích dozvědí až v kamenném obchodě. V kolika prodejnách jste k vidění?

Michal: Momentálně spolupracujeme s 36 kamennými prodejci u nás a se sedmi na Slovensku. Tam nás trochu „zabil“ covid, kdy bylo Slovensko dlouhou dobu něco jako pevnost Boyard. Jsme opravdu za každého partnera rádi, protože kočárek je věc, kterou si většina rodičů chce naživo vyzkoušet, osahat, pohoupat.

Jde oslovit rodiče i jinak než v prodejně?

Petr: Nikdy jsme nebyli a nebudeme firmou na internetu. Skutečný prostor nám pomáhá v podpoře brandu a prodeje. Pravidelně vystavujeme na veletrzích For Kids v Praze nebo ProDítě v Brně. Hodně prodáváme přes doporučení stávajících spokojených zákazníků, na nichž si zakládáme. Podařilo se nám v minulosti i pár zajímavých akcí, třeba spolupráce s herečkou Lucií Benešovou nebo s bývalou vicemiss ČR Katkou Lébr Šonkovou, která je naší ambasadorkou již několik let. Dokonce náš kočárek hrál i v televizní reklamě.

Michal: Zviditelňujeme se i tím, že jdeme tak trochu proti proudu. V době, kdy trhu vévodily černé a šedé odstíny, jsme my dělali třeba béžovou, hnědou nebo modrou. Nebo další příklad, šijeme Camino Vintage, což je kombinovaný kočárek z italské kůže. Ten je v Evropě unikátní.

Co rodiče na kočárku oceňují nejvíc?

Petr: Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Jak se říká – sto lidí, sto chutí. Dnešní rodiče asi nejvíce hledí na to, aby měl kočárek velkou hlubokou korbičku, vydržel něco v terénu, byl designově vychytaný a bezpečný. Důležitým je pro zákazníky rovněž rychlý záruční a pozáruční servis, náhradní díly skladem a podobně. A na tom samozřejmě stavíme.

Kolik dětí váš kočárek vydrží?

Michal: To ovlivňuje i samotný spotřebitel a to, jak se ke kočárku chová. Dost zákazníků si myslí, že kočárek je takové „perpetuum mobile“. Ověřili jsme si třeba to, že spousta lidí nikdy nečte návod k použití, přičemž jsou v něm uvedeny podstatné informace o tom, jak s kočárkem zacházet a instrukce ohledně údržby.

Petr: Známe osobně zákaznici, která vozí v našem kočárku již třetí dítě nebo paní, která si zakoupila náš kočárek a dělá pěstounskou péči. Každý rok má permanentně na vychovávání nové dítě a již několik let vozí stále se stejným jasminem.

Není dnes proti podnikatelským zájmům prodávat kvalitní věci, které vydrží natolik, že se mohou dědit. To vlastně pak přicházíte o zákazníky.

Petr: Je fakt, že většinu našich zákazníků máme jen jedenkrát v životě. Spousta věcí ohledně péče o miminko se nechává pro to další nebo se přeprodává dál. Dělat třeba tonery nebo čisticí přípravky, které kupujete stále dokola, by bylo z tohoto hlediska asi zajímavější. Jedno je však jisté, nás tento obor prostě baví.

Nabízíte i kočárky pro panenky. Jak vás to napadlo?

Petr: Tak to je otázka šitá na míru Michalovi.

Michal: Kočárky pro panenky děláme úplně od samého začátku. Pro mne to bylo silné téma díky tomu, že mám čtyři holky. A z pragmatického hlediska? Celý projekt naší firmy by bez kočárků pro panenky na začátku doma tak hladce neprošel, byl bych stejně přehlasován.

Ke kočárkům přibylo i hodně doplňků. Prodáváte více kočárků, nebo doplňků?

Michal: Původním plánem na startu byly hlavně kombinované kočárky a autosedačky. Průběžně nám začaly fungovat i další věci, vše přicházelo s větší známostí naší značky. Dnes již skoro padesát procent prodeje tvoří jiné produkty než kočárky. Ať jsou to už zmiňované kočárky pro panenky nebo zimní doplňky do kočárků.

A co chystáte nejnověji?

Michal: Nově teď navazujeme spolupráci s malými českými manufakturami, které vyrábí originální hračky nebo pomůcky pro malé děti. Chceme pomoci malým tvůrcům zvětšit objem své výroby a pro nás je přínosem rozšíření portfolia zase o něco originálního.

Petr: Hodně se za těch šest let změnilo. Když hledáme něco nového, dveře se nám již otevírají samy – začátek byl náročnější. Každopádně je pro nás důležité dělat vše v Česku nebo Evropské unii. Zatím jsme vždy odolali lákavým čínským nabídkám na výrobu. Víme totiž, že v Evropě stále nacházíme zajímavé výrobní programy a kvalitní produkty, byť jsou dražší.