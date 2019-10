Vsadil na konopnou látku a jeho tenisky jsou dnes úspěšným hitem

Podnikat začal v roce 2015, na rozjezd podnikání se ale připravoval rok a půl. Věděl, že chce dělat něco s technickým konopím a z analýzy mu vyšlo, že nejlepší pro něj bude textil. „Jednak proto, že mu rozumím, a také proto, že u látky není problém s THC a nemá jako třeba kosmetika expirační dobu,“ říká Tomáš Rohal.

Nechal utkat konopnou látku a myslel, že z ní budou džíny. Nevyšlo to. Jak se ukázalo, látka měla na kalhoty špatnou konstrukci a vůbec se na ně nehodila.

„Měl jsem 2,5 kilometru látky, do které jsem investovat několik set tisíc korun a nešlo ji vyhodit. Proto jsem hledal jiné možnosti, co kvalitního se z ní dá vyrobit. Nakonec jsem objevil výrobce tenisek ve Zlíně. Zajel jsem tam a za dva týdny jsem si odvážel boty,“ vzpomíná podnikatel na své začátky. Tentokrát se trefil se do černého.

Jaký to byl pocit držet v ruce tenisky a vědět, že konopná látka našla uplatnění?

Byla to úleva a radost. Navíc jsem si spočítal, že z té samé látky, z níž bych vyrobil jedny džíny, se dá vyrobit 10 párů bot a látku tak lépe zhodnotit.

První tenisky jste představil lidem na veletrhu Canafest v Praze. Jak to dopadlo?

Byl o ně zájem, to mi dodalo elán, že jdu asi správnou cestou. Jsou vyrobeny z ekologického a funkčního materiálu, který je pevný, antibakteriální a savý, proto se o ně lidé zajímají.

Jenomže jste neměl peníze na rozjezd výroby. Proč vás napadlo zkusit oslovit lidi na Hithitu?

Byla to kombinace dvou věcí. Mohl jsem si vyzkoušet, zda jsou lidé ochotni si tenisky koupit. Ono totiž nestačí jen je pochválit třeba na Facebooku či Instagramu a říct: „Líbí se mi.“ Druhá věc je, zda si je lidé koupí.

Vám se povedlo, že si je lidé skutečně objednali. Kolik peněz jste tehdy od lidí získal?

V první kampani na Hithitu jsem chtěl 250 tisíc a podařilo se získat 290 tisíc korun. Šlo vlastně o předprodej zboží za výhodnější cenu, které jsem musel dodat do určité doby.

Dá se na takovém předprodeji vydělat a mít nějaký zisk?

Smyslem crowdfundingu je získat peníze na rozjezd projektu. Můžete to brát jako jednorázový projekt, že něco vyrobíte a prodáte se ziskem. Já to však plánoval jako dlouhodobý projekt. Peníze, které se vybraly, jsem použil na nákup dalších věcí včetně marketingu a bot se vyrobilo víc, než bylo objednáno. Tenisky, které se vyrobily navíc, se prodaly a bylo na další výrobu. Mohl jsem si dovolit koupit další přízi a nechat vyrobit látku na další výrobu tenisek. Tím se projekt mohl postupně rozvíjet. Musíte však dobře počítat. Do poslední objednávky látky jsem například musel předem investovat 750 tisíc korun.

Tomáš Rohal (1977) Vystudoval textilní strojírenství na liberecké univerzitě. Působil v mezinárodních společnostech a v technických profesích.

Podnikat začal v roce 2015, pod značkou Bohempia se věnuje vývoji textilního zboží z konopí. Kromě konopných tenisek jeho firma prodává i konopná trička, mikiny, ponožky, spodní prádlo a další oblečení z konopí včetně doplňků.

Je svobodný, ale zadaný a má dvě děti.

Vám se podařilo získat peníze na výrobu konopných tenisek i od lidí ze světa.

Ano, dodali jsme si kuráž a zkusili získat peníze od lidí v americkém Kickstarteru, což je matka všech crowdfundingů. Brali jsme to ale hlavně jako marketingovou zkoušku. Chtěli jsme získat zpětnou vazbu, o jaké barevné kombinace a jaké styly obuvi bude zájem a z jakých zemí světa. Podařilo se nám získat v přepočtu kolem 800 tisíc korun a docela dobrou zpětnou vazbu. Boty si objednali například lidé ze Singapuru nebo Austrálie, aniž bychom za marketing utratili jedinou korun. Agentura, která nám s americkým crowdfundingem pomáhala, nám říkala, že je to velký úspěch. Peníze jsme použili opět na výrobu další látky a rozvoj firmy.

Jenže každý úspěch bývá po zásluze potrestán. Ze Zlína přišla zpráva, že vám vyrobí jen omezené množství bot, protože se dostali do problémů.

Místo osmi tisíc byli schopni vyrobit pouze 1 500 párů bot a pak nám řekli, že končí s výrobou a máme si továrnu koupit. My ale chtěli prodávat boty, nechtěli jsme je i vyrábět. Začali jsme hledat nového výrobce tenisek, abychom dodali objednané zboží, které si lidé předem zaplatili a nemuseli peníze vracet.

Měl jste tehdy strach?

Ano, měl. Tehdy mě podržela rodina a kolegové. Byly to bezesné noci. U nás jsme žádného výrobce nenašli. Já si ale říkal, že ho najdu, jsem optimista, bral jsem to jako výzvu. Podařilo se to nakonec v Rumunsku. Tam to ale funguje tak, že musíte zaplatit v momentě, kdy zboží přebíráte. Takže musíte mít vše velmi dobře spočítáno, aby firma rostla.

Přes všechny peripetie se vám dnes daří. Jaký budete mít letos obrat?

Ano, daří se. Dá se říct, že každý rok rosteme o 100 %. Letos očekávám oproti loňskému roku dvojnásobný obrat, tedy něco přes 10 milionů korun.

Už je na slušné výplaty?

Uživí nás to, ale nejezdím žádným sportovním vozem zahraniční výroby. Peníze, které vyděláme se, vracejí zpět do výroby a rozvoje firmy. Snažíme se růst organicky, přirozeně.

V úspěchu hraje často roli i samotný název firmy, jak jste na to šel?

Bohempia je zkratka ze dvou slov – Bohemia a hemp, což je anglický termín pro technické konopí. Od začátku jsem chtěl vytvořit firmu, která bude mít celosvětový záběr a půjde za hranice Čech. Kdybych zvolil český název, vyslovoval by se v cizině těžko. Ryze anglický název jsem volit nechtěl, ani své příjmení Rohal, nejsem žádný Ford (smích). Nechtěl jsem dávat v šanci své jméno, co kdyby se podnikání nepovedlo.

Dnes máte ve firmě společníky, podařilo se vám získat také investora. Umíte se pohádat?

Umíme, ale já nechtěl společníky, kteří budou jen investovat peníze. Chtěl jsem, aby byli aktivní, což se podařilo. Mohou do chodu firmy mluvit, poslední slovo mám ale já. Ovšem to poslední slovo vychází vždy z dohody nad čísly, protože čísla nelžou. Objednáváme výrobu podle toho, co se prodává.

Loni jste opět oslovil lidi na Hithitu s keckami ve stylu barefoot s tenkou podešví a strhl jste rekord. Čekal jste, že získáte od lidí téměř čtyři miliony?

Ne. Ve firmě jsme si udělali předem takovou soutěž a tipovali, kdo se trefí. Já si myslel, že se vybere milion, ale tipl jsem si 1,5 milionu, aby kolegové viděli, že vidím světlé zítřky (smích). Jedna kolegyně si tipla pět milionů, takže jsem byl nakonec se svým tipem druhý.

Když jste najednou získali tolik peněz, jak jste to bral?

Byla to radost i závazek. Úspěch byl podle mě v tom, že barefoot boty s tenkou podešví jsou v Čechách hodně oblíbené. A my se na to dobře připravili. Problém barefootových bot je v tom, že jsou hodně drahé a ne moc pěkné. Nám se podařilo udělat je pěkné a za dostupnou cenu.

Jenomže opět nastaly potíže. Co se stalo?

Měli jsme problém s výrobou, Rumuni nestíhali boty vyrobit, jen slibovali a slibovali.

Jak to brali ti, kdo si barefootky předplatili?

Reakce byly různé, někteří byli naštvaní, další byli vstřícní. Nakonec se nám to podařilo ustát, ale bylo to nepříjemné.

Jaké máte další plány?

Chystáme další dva typy barefoot bot a snažíme optimalizovat výrobu podle vkusu zákazníků. Čeští zákazníci jsou třeba hodně konzervativní, preferují ze 40 % černočernou variantu. Na jaře jsme byli na veletrhu v USA v Coloradu, který je zaměřený čistě na technické konopí, a byli jsme překvapení, jak jsou Američané poblouznění barvami. Zájem o černou je u nich podprůměrný.

Naším cílem je také najít nového strategického investora, který by nám pomohl firmu dál rozvinout. Už se nám někteří ozývají, ale byli to velcí investoři, kteří chtěli investovat v řádech vyšších milionů euro, což je moc pro nás momentálně zbytečně moc peněz. Věřím ale, že se správný investor najde.

Konopí jste poznal jako kluk, kdy si vaši bratři nasadili doma semínka. Je to pravda?

Tehdy mi bylo 12 let, bratři sehnali semínka v Řempu a mysleli, že je to marihuana. Na zahradě nám vyrostly čtyřmetrové kytky. Táta říkal sousedům, že je to bambus, a máma zase, že je to majoránka do polévky. Jenže ono to bylo technické konopí, žádná marihuana.

Když se podíváte zpět, bylo setkání s touto rostlinou pro vás osudové?

Asi ano. Konopí mě postupně začalo zajímat. Technické se mu říká, aby se odlišilo od marihuany. A marihuana vznikla proto, aby se zakázalo technické konopí. To se málo ví. Bylo to na základě průmyslového lobby v Americe, kdy se začal prosazovat polyamid. Výrobce ho chtěl dostat tam, kde do té doby dominoval len a konopí.