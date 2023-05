Absolvovala velmi náročný konkurz a uspěla. Práce ji dnes naplňuje

Lenka Váňová je dnes vedoucí komunikace a marketingu v neziskové organizaci Cesta domů, která mimo jiné provozuje mobilní hospic a poskytuje odbornou pomoc umírajícím a jejich blízkým. Tuto práci nezískala snadno, prošla náročným konkurzem. Má ale zkušenosti i s lehčí variantou pracovního pohovoru.

„Svůj první pracovní pohovor absolvovala už na vysoké škole a překvapilo ji, jak to bylo snadné. „I když jsem tehdy studovala přesně to, k čemu jsem chtěla získat praxi, vysokoškolská studia mého budoucího šéfa nezajímala. K přijetí mi pomohlo, na jaké jsem chodila gymnázium, a že ho považoval za dobré,“ říká.

Náročný konkurz vyžaduje vytrvalost

Konkurz do Cesty domů byl ovšem jiná liga. Probíhal formou takzvaného assessment centra. Měl několik částí, včetně psychotestů a vypracování úkolu ještě před samotným pohovorem.

Lenka Váňová Vystudovala angličtinu, literaturu a management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně.

V rámci doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze se věnovala bydlení pro seniory.

Praxi má v oboru překladatelství a zejména v produkci a propagaci kulturních akcí.

Od ledna 2016 pracuje v Cestě domů jako vedoucí komunikace a marketingu.

V roce 2018 získala Fulbright-Masarykovo stipendium a absolvovala čtyřměsíční stáž v National Hospice and Palliative Care Organization v USA.

„V den konkurzu jsme nejdřív pracovali ve skupině, tedy všech asi dvanáct vybraných uchazečů, vlastně konkurentů. Následovalo několik samostatných úkolů pro každého z nás – modelových situací z praxe na dané pozici, ale třeba i čtení a porozumění textu v angličtině. Ve stejném čase si nás naši budoucí nadřízení a kolegové zvali k osobním rozhovorům. Bylo to náročné a dlouhé, pamatuji si moment, kdy jsem se sama sebe ptala, jestli to mám vůbec zapotřebí,“ vzpomíná Lenka.

Nicméně vytrvala a byla odměněna přijetím. Ve výsledku byla ráda, že prošla takhle náročným výběrem. „Z nástupu do Cesty domů jsem měla velký respekt, váhala jsem, jestli jsem skutečně tak dobrá, abych mohla místo zastávat. Nakonec to ale bylo právě robustní výběrové řízení, kterým jsem se uklidňovala – vždyť přeci i těch, kdo z uchazečů vybírali, nebylo málo a hodnotili nás v zátěžové zkoušce, takže když se rozhodli pro mě, bude to tak zřejmě správně.“

V neziskovce se uplatní všestranní lidé

V Cestě domů pracuje Lenka od roku 2016. „Práce v neziskové organizaci vyžaduje všestrannost – tyto organizace si obvykle nemohou dovolit zaměstnávat úzce zaměřené experty, ale spíše hledají lidi všestranné, šikovné a schopné naučit se dovednostem z mnoha oborů a rychle se adaptovat, aby zvládli práci, která je často velmi různorodá. Cesta domů není výjimkou. Proto i naše výběrová řízení bývají poměrně náročná a ověřují různé schopnosti uchazečů včetně týmové spolupráce,“ říká Lenka, která nyní u některých výběrových řízení do Cesty domů i sedává.

Ani ona není úzce zaměřený expert. Její práce je velmi široká. Má dnes na starost prezentaci práce Cesty domů směrem k veřejnosti, koordinuje redakci i technickou správu webů Cestadomu.cz, Umirani.cz, Mojesmrt.cz a eVzpominky.cz. Stará se rovněž o komunikaci s médii, přípravu akcí pro dárce i veřejnost a produkci osvětových kampaní. Dá se taková porce práce vůbec zvládnout?

„Člověk si musí pečlivě střežit hranice. Práce má tendenci člověka pohltit, zejména pokud je v oblasti, která je pro něj osobně důležitá. Nicméně volný čas, odpočinek a rodina jsou neméně důležité. Snažím se tedy nezapomínat na sebe, střežit si volný čas a občas zkrátka nic nedělat,“ poznamenává.

Práce v neziskovce podle jejího názoru častěji než v komerční sféře znamená práci v oblasti, kterou člověk považuje za společensky důležitou. „To je pro mne obrovská výhoda a především motivace. Myslím, že je to také předpoklad pro dobrou spolupráci a souhru v týmu, kterou zažívám každý den,“ uzavírá Lenka Váňová.