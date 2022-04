Jak zvládnout online komunikaci jako profesionál

Někdo má počítač a kameru v ložnici, někdo u kuchyňského stolu, jiný třeba na půdě, protože tam je největší klid... Místo, odkud komunikujeme se světem. Za dva roky jsme se naučili přes online kameru cvičit, učit se, povídat si s prarodiči, ale především pracovat.

Online komunikace v Česku zdomácněla. Na přítomnost kamery už jsme si natolik zvykli, že už neřešíme vytahané tričko, nedojedenou snídani na stole nebo sušák plný prádla v zorném poli. Vždyť kolegové si už přece zvykli.

Ale přicházejí chvíle, kdy musíme vypadat dobře i před webkamerou. Když máme před vedením prezentovat projekt, pracujeme s klientem, studentům přednášíme, máme videopohovor na nové místo, jednáme s učiteli svých dětí, když zkrátka potřebujeme zapůsobit.

Aby člověk působil příjemně i při videohovoru, musí mít především ostrý obraz, kvalitní zvuk a dobré světlo. V televizním vysílání by měl k ruce celý štáb – od osvětlovače až po maskérku, která hlídá, aby se člověku neleskl nos. Doma jsme na to sami. Pokud se ale budeme držet rad odborníků, můžeme to dokázat i my.

Prosím, světlo!

Hlavní roli tu sice hraje kamera, ale k ní se dostaneme, až najdeme vhodné světlo. Můžete-li, využijte to denní. „Pokud za vámi bude okno, dbejte, abyste nebyli v silném protisvětle, váš obličej by pak byl tmavý. Pokud je venku tma a vy jste v osvětlené místnosti, usaďte se tak, abyste neměli polovinu obličeje ve stínu. Rozsviťte světla v celé místnosti a nesviťte pouze na sebe,“ radí Ondřej Tyleček z kreativní agentury Fairy Tailors.

Dobrá volba není ani „napálené“ světlo přímo proti vám. „Barva pleti bude přesvícená, nebudou vidět stíny, kontury, mimika,“ říká Tomáš Vacek z reklamní agentury Contexto.

Pokud ale využíváte videopohovory častěji, třeba typicky kantoři, zvažte pořízení speciálního osvětlení pro natáčení, které nevrhá stíny a rovnoměrně rozkládá světlo. „Nejde o nic nákladného, na pořízení jednoduššího modelu vám bude stačit několik set korun,“ upozorňuje Tyleček.

Pokud přemýšlíte, jestli zvolit žluté teplejší nebo namodralé studenější, sáhněte po první možnosti. „Teplejší umělé světlo působí více přirozeně,“ ví Michal Černý ze společnosti Audiopro.

Kam s kamerou

Našli jsme správné světlo, teď je třeba umístit kameru. Je to jednoduché, dejte ji přímo před sebe. „Kamera by měla být ideálně ve výšce očí, nadhled i podhled deformuje obličej, a to nechceme,“ vrtí hlavou Vacek z Contexta.

Pokud máme kameru integrovanou v notebooku, kde horní hrana s webkamerou je obvykle o patnáct až dvacet centimetrů níže než naše oči, musí nahoru i celý notebook. Podstrčte pod něj třeba tři díly Ottova slovníku naučného, to bude tak akorát.

Pokud jde o vaši vzdálenost od kamery, usaďte se tak, jako byste si fotili portrét do občanky – měla by vám být vidět celá hlava a ramena. „Když vás sedí před webkamerou více, budete muset sedět těsně vedle sebe, více než dvě osoby webkamera zpravidla nepojme,“ upozorňuje Tyleček.

A teď trochu techniky. Nemusíte zůstávat jen u standardních kamer v notebooku či mobilu. „Dobře poslouží profesionální 4K videokonferenční kamery, které rychle a snadno propojíte se svým zařízením a které samy řeší například zorný úhel, světelné podmínky prostředí, kontrastní poměr. Například kamery Vidi od Biamp nebo Focus od WyreStorm,“ poukazuje Černý.

Ne nadarmo vítal své posluchače hudební publicista Miloš Skalka svou zdravicí „ostrý obraz a dobrý zvuk“. Mikrofon je stejně důležitý jako kamera a v některých případech i důležitější.

„Jeho kvalitu a vaše pohodlí posílí malé, všesměrové ‚plug & play‘ stolní mikrofony s mnoha užitečnými funkcemi – potlačení ozvěny, redukce okolních ruchů, zvýraznění mluveného slova, jako například mikrofony Halo od WyreStorm,“ poznamenává Černý z Audiopra.

Otočte se o 180 stupňů

Fyzika a technika je za námi, je čas na design. Otočte se o 180 stupňů, co vidíte za svými zády? Oblíbeným pozadím bývá knihovna. To, jaké knihy čtete, o vás vypovídá, proto proberte tituly, ať na sebe neprozradíte víc, než chcete. Ať už se nacházíte doma nebo v kanceláři, zvolené pozadí vám může pomoci dokreslit dojem, který v ostatních účastnících chcete vyvolat.

„Čím méně rušivých věcí za vámi bude, tím lépe,“ míní brněnská stylistka a vizážistka Martina Franková. Květiny, polštáře či diplomy přemístěte tak, aby výsledný záběr vypadal hezky. „Webkamera je konstruována tak, aby zaostřila na osobu v běžné vzdálenosti před monitorem, vy tedy budete ostří a pozadí za vámi bude lehce rozmazané, což působí dobře,“ říká Tyleček z Fairy Tailors.

Většina aplikací pro videohovory umožňuje také volbu umělého pozadí. Webkamera pak rozpozná váš obličej a aplikace kolem něj vygeneruje virtuální svět. Některá umělá pozadí vypadají velmi realisticky, jiná jsou záměrně fantastická.

„Výběr je široký a je pouze na vás, jak budete chtít působit. Pokud chcete ochránit své soukromí a nemáte zájem, aby ostatní účastníci videohovoru viděli k vám domů, umělé pozadí je řešení, které hledáte,“ vysvětluje Tyleček. Nevhodné či žertovné filtry raději vynechte.

„No a pak už stačí být jen příjemný a nezapomenout se usmívat, případně pokud jsem si nevzal na video kalhoty, tak na to nezapomenout a nevstávat v trenkách před kameru,“ poznamenává Vacek.

Než zapnete kameru...

Poslední půlhodinku před videohovorem věnujte už jen sami sobě. Úpravě vlasů, obličeje, oblečení... „Vhodné oblečení bychom měli vybrat podle pozice nebo místa, o které se ucházíme, případně podle dojmu, jakým chceme působit,“ říká Franková a přidává několik důležitých rad a doporučení.

Jak na sobě zapracovat: