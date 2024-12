Ženy jsou úspěšné finanční poradkyně, ukazují zkušenosti z KB poradenských míst

Komerční banka nedávno změnila dřívější obchodní síť Modré pyramidy na KB Poradenská místa, která jsou nyní součástí retailového bankovnictví Komerční banky. Jaký byl hlavní cíl této změny?

Cílem je lépe obsloužit klienty skupiny KB, která má přes dva miliony zákazníků s různými potřebami. Někteří preferují online služby nebo komunikaci na dálku, jiní zase využívají klasické pobočky. Nově vzniklá síť, kterou jsme spustili vloni v říjnu, doplňuje tradiční pobočky a nabízí flexibilnější přístup.

Jak tato místa vypadají?

Nejsou to klasické pobočky, ale spíše kanceláře, kde poradci sdílejí náklady na provoz. Díky tomu je můžeme provozovat v lokalitách, kde by standardní pobočka nebyla efektivní. Klientům také umožňujeme osobní kontakt v čase a místě, které si sami zvolí. Poradci jsou k dispozici večer, o víkendu a třeba v kavárně nebo u klientů doma. Tato síť je ideální pro všechny, kteří nechtějí dojíždět desítky kilometrů nebo jim nevyhovuje běžná otevírací doba poboček.

Je tento model propojení bankovního a poradenského světa v Česku unikátní?

Ano, je. Nikomu se podobné propojení v této míře dosud nepovedlo. Tento přístup umožňuje poradcům mít všechny potřebné informace a poskytovat klientům komplexní pohled na jejich finanční situaci. Zohledňují nejen bankovní produkty, ale i potřeby, cíle a plány klientů, včetně zajištění na stáří, investic nebo pojistek.

Hanuš Thein Hanuš Thein je obchodní ředitel KB Poradenství.

Do letošního října působil jako výkonný ředitel pro obchod Modré pyramidy, stavební spořitelny ze skupiny Komerční banky.

V minulosti spoluzakládal Českomoravskou stavební spořitelnu (dnes skupina ČSOB), pracoval jako ředitel úseku řízení pobočkové sítě České pošty a řídil externě řadu projektů pro banky, pojišťovny a stavební spořitelny.

Pokud by někdo chtěl začít pracovat jako poradce, co je potřeba splnit?

Základní podmínky jsou legislativní – uchazeč musí být bezúhonný, starší 18 let, mít čistý trestní rejstřík a maturitu, která je nutná pro certifikace požadované Českou národní bankou. Ty zahrnují prodej pojistek, investic, úvěrů a penzijních produktů.

Ideálním uchazečem je člověk, kterého baví obchod, komunikace s různými typy lidí a možnost si sám řídit pracovní dobu i výši svého výdělku. Tato práce není o pevném platu, ale nabízí svobodu a flexibilitu – samozřejmě se všemi výhodami i nevýhodami, které s tím souvisejí.

A když se někdo rozhodne tuto práci zkusit, co ho čeká, pokud uspěje a nastoupí?

Čeká ho proces zaškolení, který máme v Komerční bance velmi dobře připravený. Vzdělávání pokrývá jednotlivé finanční oblasti a probíhá z 90 % formou online. Zbylých 10 % je prezenční, protože chceme, aby se poradci občas setkali i osobně. Proces vzdělávání trvá standardně tři měsíce, ale přizpůsobujeme ho podle předchozích zkušeností. Pokud k nám přichází lidé s praxí ve finančním sektoru, připravujeme pro ně individuální studijní plán.

A jak měříte úspěšnost poradců?

Hlavním měřítkem je spokojenost klientů. Tato práce není jednorázová – poradci si budují dlouhodobé vztahy s klienty. Mnozí z nich mají stálou klientelu, která se na ně obrací už několik let, a nováčci mají k dispozici zkušené kolegy, kteří je podporují a doprovázejí na schůzky. Klíčové je, aby se klienti vraceli a řešili všechny své finanční potřeby s našimi poradci. Pro poradce je měřítkem úspěchu také jejich výdělek, který odráží kvalitu jejich práce.

Jaké kariérní příležitosti tato pozice nabízí?

Naše zkušenost ukazuje, že dobří poradci chtějí zůstat ve své roli a dál rozvíjet své znalosti. Nicméně existují i možnosti kariérního postupu, například na pozice koordinátorů týmů nebo oblastí. To je však spíše manažerská práce, která vyžaduje jiné schopnosti.

A výzvy?

V současnosti je pro poradce výzvou oblast investic, protože stále více klientů se chce bavit právě o této tématice. Inflace naučila Čechy investovat, a proto se poradci, kteří byli silní například v oblasti úvěrů nebo pojistek, nyní vzdělávají v investicích, aby rozšířili své znalosti.

Co byste poradil lidem, kteří o kariéře poradce uvažují?

Tato práce vyžaduje sebedisciplínu. Nikdo vás nenutí dodržovat pevnou pracovní dobu, což je výhoda, ale i výzva. Úspěšní jsou ti, kteří mají dobrý time management a dokážou si práci organizovat. Máme mnoho úspěšných poradců, zejména žen, které si díky efektivnímu plánování skloubí práci i péči o rodinu. Klíčové je mít řád, iniciativu a překonávat neúspěchy, protože ne každý klient bude mít zájem. Úspěch však přichází s vytrvalostí – i když vás tři klienti odmítnou, ten čtvrtý vás bude potřebovat.