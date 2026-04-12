Proč káva dobíjí baterky, dělá radost a utužuje kolektiv? Co odhalili odborníci

Magdalena Nová
Na dobré espresso či cappuccino se chodí do kavárny. Mnozí zaměstnavatelé však pochopili, že je to jeden z nejpříjemnějších benefitů. Kávový rituál má podle odborníků mimo jiné i pozitivní vliv na výkon i vztahy v pracovním kolektivu.
foto: Profimedia.cz

Za každým pracovním úspěchem je údajně pořádný hrnek kávy, tvrdí jistý aforismus, který tak vysvětluje, proč se denně na světě vypijí zhruba dvě a čtvrt miliardy šálků kávy.

Těžko říct, který statistik si dal po notné dávce kofeinu tu práci, aby všechny kávy spočítal, ale agentura Ipsos na vzorku 834 respondentů zjistila, že i Češi přispějí nezanedbatelnou měrou do globální řady cappuccin, espress, filtrovaných káv a rozpustných rychlovek.

Podle jejího online průzkumu si totiž minimálně jedno kafe týdně dá 84 procent Čechů, většina z nich si však tekuté palivo pro mozek dopřeje pravidelně každý den.

Z průzkumu také vyplynulo, že polovina oslovených si s kávou spojuje příjemné požitky pohody a odpočinku, třetina ji bere jako energetickou záchranu pro unavenou mysl.

Jakého lepšího parťáka si tudíž představit pro dlouhé pracovní dny, že? Mnohé firmy to už naštěstí pochopily, a tak se z kávy stal jeden z nejpříjemnějších firemních benefitů a z kávovarů v kuchyňkách či relaxačních zónách se stala centra mentální i společenské podpory.

„Po návratu lidí do kanceláří po pandemii vzrostl a nadále roste význam společných prostor a služeb, které podporují setkávání. Káva v tomto ohledu funguje jako přirozený sociální prvek,“ přitakává René Sion, generální ředitel společnosti Dallmayr ČR, která firmám pomáhá uspokojovat touhu zaměstnanců po šálku kávy.

Kávový rituál jako sociální dopink

Nakolik důležité jsou přestávky na kávu pro příjemnou atmosféru na pracovišti, dokládají i odborné studie. Například ta, která se před nedávnem zrodila díky spolupráci univerzit v Lisabonu a Amsterodamu a jíž se zúčastnilo 450 dobrovolníků.

„Zatímco hlavním cílem většiny konzumentů kávy je zůstat během pracovní doby čerství a koncentrovaní, více než třetina respondentů průzkumu ji pije proto, aby si během pracovní doby krátce odpočinuli. Přestávky na kávu popisují jako chvíle, kdy mohou relaxovat, protáhnout si tělo, získat nové nápady a setkat se s kolegy, což má pozitivní vliv na jejich výkon i vztahy v pracovním kolektivu,“ píše v závěru studie socioložka a antropoložka Carla F. Rodrigues.

Na posilování týmové soudržnosti, zvládání stresu, pracovní pohodě a lepší spolupráci se tak překvapivě velmi podobnou měrou podílí nejen samotný kofein se svými stimulačními účinky, ale také společenské rituály spojené s přípravou a pitím kávy.

Detail, který umí udělat divy

Proč je přísun kvalitní kávy s kofeinem pro zaměstnance tak důležitý?„Kofein zvyšuje bdělost, lidé tak mají rychlejší reakční dobu, lépe se soustředí a mají vyšší výdrž,“ popsal v článku pro britský The Guardian profesor Sander Kersten z americké Cornellovy univerzity důsledek působení kofeinu, který umí svou stavbou zmást i receptory v mozku.

Ty jsou připraveny navázat na sebe adenosin, látku navozující pocit únavy, místo toho ale „polapí“ kofein, který má podobnou molekulární strukturu. Tím, že kofein receptory blokuje, se cítíme méně unavení, bdělejší a lépe soustředění, navíc nepřímo zvyšuje aktivitu dopaminu, čímž zlepšuje náladu a motivaci.

„Účinky se obvykle dostaví do třiceti minut a trvají až dvě hodiny,“ podotýká americký lékař, který se věnuje výzkumu lidské výživy.

Poplést receptory v průběhu osmi až devítihodinové pracovní doby tak obvykle vyžaduje čtyři až pět šálků espressa, což:
a) odpovídá přibližně 400 miligramům kofeinu, tedy množství, které je podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin zdravotně přijatelný,
b) znamená, že zaměstnavatelé, kteří by si rádi pojistili loajalitu svých zaměstnanců, zajistí dostatečný přísun kvalitního nápoje.

„Zkušenosti z firemního prostředí ukazují, že zaměstnanci vnímají kávu jako součást péče o pracovní komfort,“ souhlasí Sion.

Zatímco soukromé firmy se snaží své lidi kávou hýčkat naprosto běžně, v úřadech, nemocnicích či školách se tahle iniciativa stále ještě nechává na zaměstnancích.

„Největší nároky na kávu mají lidé v IT firmách a bankovním či finančním sektoru,“ uzavírá Lumír Františák, který má ve společnosti Jacobs Douwe Egberts na starosti velké firemní klienty.

