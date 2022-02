Práskla s dobře rozjetou kariérou a začala dělat to, co ji baví. Vyplatilo se

Plánujete se k původnímu povolání vrátit, nebo jsou pro vás svíčky plnohodnotná a dostatečně vydělávající pracovní náplň?

Podnikání jsem vnímala jako něco nestabilního a rizikového. Právě narozením dcerky přišel zlom a přehodnocení priorit. Došlo mi, že s mým pracovním nasazením mohu vybudovat něco vlastního, aniž bych musela výrazně omezit čas strávený s rodinou. K původnímu povolání se vracet neplánuji. Díky aktuálnímu výdělku do zaměstnání nastupovat nepotřebuji a svíčky jsou tak nejen dostatečně vydělávající, ale hlavně mi dávají smysl a tato práce je zároveň i mým koníčkem.

I sojové svíčky mají na trhu velkou konkurenci. Neměla jste obavu, jak obstojí vedle ostatních ty vaše?

Bude to možná znít trochu zvláštně, ale konkurenci jsem nikdy moc nevnímala. Samozřejmě vím, jak to vypadá na trhu. Denně mi na sociálních sítích vyskakují reklamy dalších výrobců, takže se jim nevyhnu, ani kdybych chtěla. Mám to ale nastaveno jinak. Vždy jsem asi viděla sklenici z poloviny plnou, takže na obavy mě moc neužije. Mám to tak v podnikání i soukromém životě. Snažila jsem se vše dělat tak, abych si mohla stát za výsledkem a být s ním spokojená.

Nedocházejí vám občas nápady?

Moje podnikání je z velké části kreativní, a tak mám spíš plnou hlavu nápadů. Každý výrobce se něčím odlišuje a vkládá do celé značky svůj podpis. A já se spíše zaměřuji na to, aby ten můj dostatečně vyjádřil, jak moc mě to celé baví.

Jste v kontaktu s jinými výrobci, s nimiž si vyměňujete nápady?

Ano. S několika dalšími výrobci jsem téměř denně v kontaktu. Jsme přátelé a podporujeme se. A pomůžeme si navzájem, občas si i vypomáháme, třeba když někomu dojde materiál.

Karolína Podstavcová 27 let Vystudovala Obchodní akademii v Ústí nad Labem

Studia na Univerzitě UJEP v Ústí nad Labem kvůli zdravotním problémům nedokončila a nastoupila do zaměstnání.

Začala pracovat jako manažerka a díky znalostí jazyků jednala se zahraničními klienty.

V lednu 2020 založila oficiální web, kde prodává sójové svíčky, vosky a další produkty.

Je vdaná, má tříletou dceru, bydlí v Krupce.

Miluje přírodu, zvířata a je plná optimismu.

Jak zásadní byl pro vaše podnikání přestup k jedné z velkých obchodních firem? O kolik se zvedla prodejnost?

Spolupráce s ní určitě rozšířila povědomí o mé značce. Množství zákazníků, kteří se o nás dozvěděli, tak bylo větší, než kdybychom prodávali jen někde v malém lokálním obchodu.

Když jsem s touto firmou spolupracovala, pomohlo mi to v tom, že jsem si vyzkoušela nový způsob dodávání, objemů výroby a flexibilnější řešení zásob materiálu. Rozhodně to byl přínos hned v několika ohledech. Pomohlo mi to uvědomit si mnoho záležitostí, díky kterým nyní podnikání a různé interní procesy posouvám a rozvíjím.

Jaká byla počáteční investice a jak se vám z pohledu prodejnosti daří nyní?

Na začátky vždy vzpomínám s úsměvem. Asi se to týká většiny výrobců. Nejdřív jsem začala výrobou pro sebe a okolí, to se jednalo opravdu o maličké množství. Pak jsem si zakoupila asi tři kilogramy vosku a další potřebný materiál. Celkem jsem investovala asi osm tisíc korun.

Dnes kupuji vosk minimálně po sto padesáti kilech, což je značný rozdíl. Nákupy materiálu na pár měsíců se pohybují v desítkách tisíc korun. Myslím, že na tom je ten poměr dobře znát. Také jsem již podruhé musela změnit prostory na sklad, protože kapacitně nestačily. Svíčkám se daří z pohledu prodejnosti skvěle.

Máte malé dítě, kdy jste vyráběla?

Vyráběla jsem převážně v noci, když všichni spali. A protože naše malá dcera nikdy spánek moc nemilovala, tak jsem často odbíhala znovu uspávat a mnoho kusů se mi tím poničilo. Svíčky nejsou úplně ideální na odbíhání od výroby – zvláště pak ty zdobené.

Název Na kopečku je odvozen od kopečku, který máte za domem a na který chodíte sbírat byliny, které do svíček přidáváte?

On je teď ten popis kopečku trochu zavádějící. Začínala jsem, když jsme bydleli v panelovém domě a sbírala jsem většinu květin, volně rostoucích bylin a dalších dekorací na svíčky, přímo venku při procházkách s kočárkem. Tak vznikl také název.

V paneláku už tedy nebydlíte?

Dnes bydlíme v rodinném domku a přešla jsem na vlastní pěstování na naší zahradě. Co se ale přírody týče, stále v ní nacházím krásné zdobení na limitované svíčky a čerpám z ní inspiraci. A také stále platí to, že do lesa i na louku to mám pěšky opravdu kousíček.

Kdo všechno vám s výrobou pomáhá?

Aktuálně si s výrobou vystačím sama. V novém roce jsem si zdvojnásobila výrobní kapacitu, aniž bych musela někoho přibrat k sobě. Stačilo zapojit další dvouplotýnkový vařič a zvětšit nádobu na vosk. Tím, že mám již s výrobou praxi, jde mi opravdu rychle od ruky a kupodivu se při výrobě stíhám ve všem orientovat a ještě poslouchat audioknihy.

Ve kterých měsících se vám nejvíce daří?

Nejvíce se svíčkám daří od podzimu do jara, v létě stoupá prodejnost svíček a vosků proti komárům. Ale jinak jsou prodeje mimo chladné měsíce obecně nižší. Mám díky tomu dostatek času na průběžnou výrobu velkých zásob na hlavní sezónu. Jsem schopna si na nejvyšší nápor průběžně vyrobit dostatečné množství předem. V případě nutnosti ale umí zaskočit členové rodiny. Někdo vypomůže s balením, někdo s výrobou. To nás zachránilo, když jsme byli loňský rok v izolaci.

V čem jsou sojové svíčky lepší oproti klasickým – parafínovým?

Dnes je sice již povědomí o škodlivosti parafínu při hoření celkem rozšířené. Stále se ale najde mnoho lidí, kteří o této skutečnosti nic neví. Parafin je vedlejším produktem ropného průmyslu. Samotný problém vzniká při jeho nedostatečném spalování. Konkrétně plamen svíčky nedokáže vytvořit dostatečný žár. Bohužel tedy teplo svíčky nemůže spálit vznikající látky jako je toluen, benzen či formaldehyd. Sójový vosk nemá při spalování tato rizika, jde o čistě rostlinný produkt.

Jsou si toho zákazníci vědomi? Máte nějakou zpětnou vazbu?

Mám mezi zákaznicemi i astmatičky, které mi psaly moc milé zpětné vazby na naše svíčky. Nemají po nich respirační potíže ani vyrážky. Šlo o velmi citlivé jedince, kterým dělaly svíčky z parafínu opravdu potíže.

Teplota tání je u sójového vosku mezi padesáti až pětaosmdesáti stupni Celsia, což je vyšší teplota, než u parafinu. Díky tomu svíčka vydrží hořet déle, než ta z parafínu. Přibližně o čtyřicet procent. Sójový vosk v sobě krásně nese vůni. Není tedy třeba do svíček přidávat složky umocňující vůně.

Jak velké jsou rozdíly mezi přírodní vůní a syntetickou náhražkou a jaké mají vliv na zdraví při hoření?

Nechci se tu pouštět do zdlouhavého vysvětlování problematiky, tak vyberu jen to nejnutnější. Hodně lidí miluje svíčky s vůní vypraného prádla, bonbónů a dalších nejrůznějších kombinací. Je ale často dost nereálné, tvořit takové vůně, s využitím přírodních olejů.

Ono třeba ani jablko nelze vyjádřit esenciálními oleji. Z jablka je jednoduše nedostanete. Proto se mnoho vůní vytváří synteticky. Syntetické oleje neobsahují rostlinný materiál, ale vyrábí se laboratorně. Potíž je v tom, že bývají plné alkoholu a ftalátů. Složení tedy zahrnuje benzenové deriváty, aldehydy a další známé toxiny. Ty jsou schopny způsobit rakovinu, poruchy centrálního nervového systému, již zmíněné alergické reakce nebo třeba vrozené vady.

Na udržitelnost dbáte ve všech směrech – čím se svíčky s ohledem na materiály a udržitelnost pyšní?

Pěstování sóji je z hlediska udržitelnosti diskutované téma. Já využívám certifikovaný vosk, kdy při pěstování nebylo zasahováno do přírody, ani nedochází ke genetické modifikaci. Sklenice, které využíváme, mají atestaci pro styk s potravinami. Po vymytí horkou vodou (můžete i v myčce) je tedy lze využívat v domácnosti. Bavlněné knoty pochází z České republiky.

Zdobení si pěstujeme nebo sbíráme sami. Výjimku tvoří sušený bio pomeranč, fair trade kakaové boby a kávová zrna – tak daleko s naší zahradou opravdu nejsme. Vybírám proto alespoň fair trade a bio produkci. Sušená jablka, která se objevují ve vánočních edicích, jsou ale z našich domácích zdrojů.

Jak řešíte balení svíček a vosků?

Balení balíčků je také alfa a omega celé značky. Rozhodně k zákazníkům nedoputuje svíčka obalená v bublinkové fólii. Zelená výplň našich balíčků je z rostlinných škrobů, plně rozpustitelná. Nevyužíváme plasty a ty, které nám přijdou z dodávek materiálu, posíláme ještě jednou dál našim odběratelům, stejně tak jako na e-shopu využíváme často krabice z druhé ruky. Vše co k nám přijde, se snažíme znovu využít a dát tomu ještě další smysl.

Kde všude se dají vaše svíčky pořídit?

Momentálně lze naše svíčky pořídit jak na našem e-shopu, tak na mnoha jiných místech. V nabídce nás mají desítky kamenných prodejen a e-shopů po České republice a na Slovensku.

Dlouhodobě spolupracujete také s organizací Obránci zvířat. Můžete přiblížit formy těchto spoluprací?

Od střední školy se aktivně angažuji v oblasti ochrany zvířat. Ať už se jedná o útulky, azylové farmy, kampaně nebo jinou formu dobrovolnictví, vždy jsem se snažila nějak dle možností pomoci. U podnikání jsem měla od začátku jasno, že musí přesahovat běžnou výrobu a prodej. Účastním se pravidelně nejrůznějších dražeb a aukcí výrobků, kdy jde výtěžek na tyto účely.

Aktuální spolupráce spočívá v pravidelném měsíčním příspěvku z podnikání pro tuto organizaci. Druhá zmíněná spolupráce s azylovou farmou pro zachráněná hospodářská zvířata (Život na louce) spočívá ve speciální edici svíček, které jsou k zakoupení na našem e-shopu ve dvou vůních. Můžete si pořídit buď luční nebo lesní svíčku s nádhernými etiketami, kde je vyobrazen jeden z členů azylu – prasátko Flíček. Z každé svíčky jde 100 Kč přímo této azylové farmě.

Co dalšího kromě svíček u vás zákazníci pořídí?

Kromě svíček ve skle ve dvou velikostech, máme také svíčky v kokosových miskách. Úspěch mají též vosky do aromalampy ve formě voněnek. Jsou to kostičky, které často vypadají jako malinké dezerty. Také jsou u nás k zakoupení lámanky do aromalampy.

Další oblíbenou součástí naší nabídky jsou bezobalové čajové svíčky. Nejsou v hliníkovém plíšku a po jejich vypálení se nehromadí zbytečný odpad. Hliník sice takový problém není, ale už jste si někdy spočítali, kolik těch plíšků potom doma máte? Dodáváme čajové svíčky s maličkou kulatou skleničkou, která na rozměr přesně sedne. Čajovky se tak neroztečou do stran a vydrží hořet několik hodin.