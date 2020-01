Od hranolků do šéfovského křesla. Tři příběhy úspěšných mladých lidí

Po jedenácti letech slaví manželé ocelovou svatbu. Podobně pevný a mnoha pracovními pozicemi kalený vztah má se značkou KFC i Lukáš Kubec. Přitom to začalo nevinně: v červnu 2008 vyslyšel středoškolák vábení náborového letáku, kde se psalo, že „kariéra začíná v kuchyni“.

Začínal v kuchyni, dnes vyvíjí mobilní aplikace

Lukáš Kubec, digital market supervisor v KFC

„Původně to měla být jen letní brigáda, abych si přivydělal. Ale stalo se, co je zde poměrně běžné – atmosféra v kolektivu v kombinaci s časovou flexibilitou mě strhly, takže jsem zůstal brigádničit i po prázdninách,“ vypráví Lukáš, čím ho práce zaujala. No jistě, snadná dostupnost amerického rychlého občerstvení byla další důležitý teenagerovský benefit!

První kuchařské zkušenosti sbíral Lukáš na jedné z nejvytíženější poboček v Praze, poblíž náměstí I. P. Pavlova. Nezalekl se nepřetržitého náporu lidí, nonstop provozu ani babylonu desítek zaměstnanců, a když skončil obchodní akademii, skočil do fastfoodového byznysu naplno.

„Získal jsem tady nejdřív zkušenosti jako vedoucí směny, zodpovídal jsem i za údržbu, kvalitu a dostupnost produktů nebo za náklady,“ popisuje osmadvacetiletý Lukáš, jak zblízka vypadá kariérní růst pod dohledem plukovníka Sanderse. Mimochodem, právě se zakladatelem sítě KFC má Lukáš společnou jednu podstatnou věc, totiž datum narození: 9. září.

Když už jednou Lukáš Kubec našlápl kariéru, nehodlal brzdit, naopak přeřadil na vyšší rychlostní stupeň. A tak se stal personálním manažerem restaurace a pak šéfoval rozličným pobočkám po celé Praze.

„V té době jsem se zapojil do několika projektů, které propojovaly IT, provozní systémy, HR i mezinárodní spolupráci s dodavateli. Všechny tyto znalosti a zkušenosti mě na začátku letošního roku přivedly na pozici, v níž mám na starosti digitální prodejní technologie pro značku KFC v Česku,“ popisuje nový směr kariéry aktuální „digital market supervisor“. Pro lepší představu – Lukáš stojí třeba za zavedením samoobslužných kiosků nebo aplikace Objednej & vyzvedni.

Na to, že do třiceti mu ještě dva roky zbývají, má za sebou Lukáš slušnou kariéru. Takže už může trochu bilancovat. Jaký bude výsledek? „Možná jsem práci obětoval jako student nějaký volný čas, ale bez téhle zkušenosti bych nepoznal vše ostatní: atmosféru v týmu, neformální přístup, možnost měnit věci, rozvíjet se a získat praxi v mnoha oblastech,“ pochvaluje si.