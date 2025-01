Najdu si práci, který mě baví. Pracovní předsevzetí, která (ne)mají smysl

1. Najdu si práci, která mě baví

Ambiciózní, důležitý a skvělý cíl, který má smysl. Dělat něco, co vás naplňuje, je totiž jedním z klíčů ke spokojenosti. Než se ale vrhnete za svými sny, pamatujte, že i ta nejvíc vysněná práce má své stinné stránky. V každém zaměstnání se najdou úkoly, které nejsou zrovna vzrušující, nebo kolegové, se kterými si zkrátka nesednete.

Častým úskalím je příliš růžová představa o tom, jak bude vaše vytoužená kariéra vypadat. Když si nastavíte laťku příliš vysoko, můžete se snadno zklamat. Očekávání, že každá minuta vaší práce bude kreativní jízda plná flow, často vede k frustraci – a někdy dokonce k vyhoření.

Místo hledání absolutní dokonalosti se tedy zaměřte na to, co vám v práci opravdu dává smysl a kde vidíte hodnotu. Soustřeďte se na rovnováhu: dělejte něco, co vás baví většinu času, zároveň se smiřte s tím, že i ta nejlepší práce má občas svoje „musím“. A kdo ví, možná zjistíte, že právě ty méně oblíbené části práce vám přinášejí nové dovednosti, trpělivost nebo nečekané příležitosti.

2. Stanu se expertem na [doplňte si nejnovější trend]

Opravdu potřebujete během jednoho roku zvládnout blockchain, rozšířenou realitu, kódování v Pythonu a ještě plynule konverzovat s AI? Možná jste si už teď v duchu představili sebe jako renesančního génia digitálního věku, ale realita je neúprosná – méně je často více.

Zamyslete se, co by vás ve vaší konkrétní profesi opravdu posunulo vpřed. Jedná se o hlubší znalost specifického nástroje, certifikace, nebo možná vylepšení dovednosti, kterou už tak trochu ovládáte? Vybrat si jen jeden směr neznamená omezovat své možnosti, ale naopak dát si šanci skutečně něčeho dosáhnout.

3. Začnu víc delegovat

Delegace je jako kouzelný trik, který všichni obdivují, ale málokdo ho umí provést bez zaváhání. V teorii je to jednoduché – „někdo jiný to udělá za mě“ – jenže v praxi často sklouzneme k myšlence „radši to udělám sám, bude to rychlejší a správně.“

Pokud letos chcete tento nešvar zlomit, začněte opět malými krůčky. Vyberte si jeden snadno předatelný úkol a soustřeďte se na to, aby komunikace mezi vámi a delegovaným jedincem byla co nejjasnější. Co přesně má udělat? Do kdy? Jaké má mít podklady? A nezapomeňte, že delegace není jen o uvolnění vašeho kalendáře, ale také o budování důvěry a schopností v týmu. Možná ze začátku strávíte trochu víc času vysvětlováním a kontrolou, ale dlouhodobě se vám toto jednání vrátí – kolegové se budou cítit kompetentnější, vy si odškrtnete zbytečnou práci, a kdo ví, třeba vám příště nabídnou pomoc dřív, než ji stihnete potřebovat.

4. V roce 2025 dosáhnu work-life balance

Jan Klusoň CEO ve společnosti Welcome to the Jungle pro Českou republiku a Slovensko. Přednáší, píše a mluví o všem, co souvisí s employer brandingem, HR marketingem a firemní kulturou.

Ve volném čase hraje basketbal, networkuje, promýšlí další rozvoj Welcome to the Jungle a čerpá inspiraci v zahraničí.

Work-life balance je skutečný a opravdu si ho lze stabilně udržet. Jak na to? Místo honby za iluzí dokonalosti se raději zaměřte na to, jak nastavit hranice, které vám budou skutečně vyhovovat. Třeba si určete, že po šesté večer už neotevřete pracovní e-maily, ani kdyby se zrovna zbořil celý server. Nebo si pravidelně blokujte čas v kalendáři na věci, které vás dobíjejí – ať už je to šálek kávy, procházka s přáteli nebo půlhodina s oblíbenou knížkou.

Důležité je, aby se jednalo o realistické a dlouhodobě udržitelné cíle. Nemusíte hned mizet do hor bez signálu nebo každý den zavírat notebook přesně na minutu. Klíčem je najít rovnováhu, kde práce přestane být vetřelcem ve vašem osobním čase. A pamatujte, že respekt k vlastním hranicím začíná u vás. Pokud si budete stát za svými „ne“, okolí si na ně zvykne taky – a váš volný čas bude opravdu váš, ne jen dalším odkladištěm nedokončených úkolů.

5. Objevím v práci nový smysl

Nový rok je skvělou příležitostí přehodnotit, co vás v práci baví a co vás naopak vyčerpává. Ale pozor, nalézání (ztracené) motivace neznamená, že musíte hned měnit zaměstnání nebo usilovat o povýšení. Může to být také o objevování nových perspektiv. Zkuste se na svou práci podívat jinýma očima. Co byste o své pozici řekli někomu, kdo ji zvažuje? Které aspekty vaší práce byste mohli rozvíjet, aby vám přinášely větší uspokojení?

Pokud cítíte, že jedete na autopilota, na chvíli se zastavte a zamyslete se, co vám v minulém roce přinášelo energii a kde ji naopak ztrácíte? Možná zjistíte, že vám chybí větší smysl, nebo vás nebaví rutina, která se dá zpestřit učením nových dovedností. Motivace není jen o plnění cílů, ale také o hledání hodnoty v tom, co děláte. A pokud vás žádný nový úhel pohledu nenapadne, zkuste o tom otevřeně promluvit s kolegy nebo šéfem – někdy vás překvapí, jak málo stačí k tomu, abyste našli nový směr.

Ať žije neperfektní začátek

Přelom roku nás vždycky svádí k velkým bilancím a ještě větším plánům. Ale co kdybychom to zkusili trochu jinak. Možná nepotřebujete revoluční změny ani seznam úkolů tak dlouhý, že by ho nezvládl ani generální ředitel. Stačí malé krůčky, které vám dají prostor objevovat nové možnosti – ať už v práci, nebo v životě. Pamatujte, že každý úspěch začíná pokusem. A občas i pár omyly.