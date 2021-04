Koženka nahradí semiš, huddle rooms open space. Jak covid změní kanceláře?

Už jste si jich všimli? Vedou z parkovišť na pěší zóny, z chodníků do budov, z vrátnic chodbami a kancelářemi až na toalety… Transparentní polepy na zemi, dveřích či ve výtazích nám neustále připomínají, že není radno se přibližovat jeden k druhému.

V podobném duchu přeměňují své kanceláře i zaměstnavatelé. V menší kanceláři už nebudou čtyři stoly, ale jen dva. Kopírka, která vždy stávala na chodbě v centru dění, má teď vlastní kout i s dezinfekcí. Květinové stěny, o které se v opuštěných místnostech beztak sporadicky pečuje, mizí a na jejich místo se přesouvají neprostupné zástěny. „Zaznamenali jsme velkou poptávku po paravánech. Společnosti do svých prostor ve velkém pořizovaly například plexisklové, oddělující jednotlivá pracovní místa v kanceláři. Stejně dobře fungují i plexisklové nástavce na dělicí paravány,“ říká Alžběta Procházková Šimonková, finanční ředitelka prodejce kancelářského vybavení Ahrend CEE.

Nábytkářské firmy se teď předhánějí, kdo vymyslí a nabídne ty nejzajímavější komponenty do zdravější a bezpečnější kanceláře. Objevují se tak řady výrobků, které vznikly pro uspořádání prostor v době pandemie. Myslí se jak na design, tak na bezpečnost.

Nábytek jako škatulata

Kdo někdy pracoval v otevřených kancelářích, ví, jak jsou rozlehlé místnosti variabilní. Proměňovala je doba, ale třeba i změna ve vedení firmy.

„Když jsem do společnosti nastoupila, seděli jsme všichni v menších prosklených kancelářích po dvou až čtyřech stolech, za dva roky se změnilo vedení a v prosklených místnostech seděli jen vedoucí, nebo to byly zasedačky. My ostatní jsme měli stůl vedle stolu v jedné obrovské hale. Teď zase budeme mít oddělený každý stůl plexisklem,“ říká osmatřicetiletá Gabriela z účetnické firmy.

A tak jsou opět na tahu návrháři nábytku. „Stoletý vývoj otevřeného prostoru pro práci a sdílení nápadů může pokračovat i po období pandemie, přijme-li nové standardy pro bezpečnější práci. Mezi ně bude patřit pečlivější rozdělení týmů, členění prostoru dělicími stěnami, vybavení křesel a sedaček prostorovými clonami, oddělením prostor pro návštěvníky a zaměstnance nebo pečlivější dodržování rozestupů při práci,“ míní Michal Hotmar z Rim cz.

Tlak na rozdělení pracovních prostor nahrává i dalšímu trendu, zřizování takzvaných huddle rooms. Tedy menších zasedacích místností vybavených kvalitní komunikační technikou. Využívají ji zejména hybridní týmy, kde část zaměstnanců pracuje v kanceláři a část na home office.

„Bude třeba opustit zažitá schémata pracovního uspořádání – a tady se už otevírá prostor i pro výrobní firmy. Hybridní formy práce usnadní postupný návrat k normálu a zamezí podobným turbulencím do budoucna,“ myslí si Jacek Kowalak, ředitel české pobočky personální společnosti Randstad.

Zatímco většina firem „vyhnala“ svoji administrativu na home office, coworkingová centra se naučila být ještě kreativnější, aby jim nějací klienti vůbec zůstali. Divoké vypínání a zapínání života v kancelářích je tak naučilo přizpůsobit se dané situaci a chytit se každé možné příležitosti. „Kvůli opatřením k nám může mnohem méně našich klientů a máme zrušené stovky až tisíce akcí. Významné věci jsou v online, ale ne vše je možné do online přesunout. Na druhou stranu jsme prostor konferenčních místností a zasedaček využili k tomu, abychom v nich vytvořili další pracovní místa a všichni měli stále stejný komfort,“ vysvětluje Zdeněk Rudolský, spoluzakladatel coworkingového centra Impact Hub, které má ve velkých českých městech dohromady přes 10 tisíc metrů čtverečních kancelářských prostor.

Koženka místo semiše

Změnil se i pohled na hygienu. Už rok jsou běžným kancelářským vybavením stojany s dezinfekcí. A zdaleka nezůstává jen u nich.

„Do období pandemie některé firmy na pečlivém úklidu a hygieně na pracovišti šetřily nebo nevěnovaly tomuto problému dostatečnou pozornost a péči. To se nyní zásadně mění a pořizují si kvalitnější stroje a technologie, jako je například čistění suchou párou,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher. Mechanické čištění doplňuje také to ozonové.

„Během třetí vlny lidé začali o koronaviru přemýšlet jinak, firmy si uvědomily, že virus ještě nějaký čas nezmizí a budou se muset postarat o bezpečí svých zaměstnanců. V poslední době roste poptávka po našich čističkách na bázi ionizace vzduchu u firem, které nemohou všechny zaměstnance přesunout na home office,“ vysvětluje Zdeněk Matějovský, ředitel společnosti Geocore, o jejichž čističky mají zájem banky, ordinace, hotely i školy.

A do třetice se mění všemožné povrchy. Pryč jdou koberce, ale i jiné čalounické látky. A s novým, bezpečnějším nábytkem se stěhují do kanceláří také nové materiály.

„Je zájem o vše, co je omyvatelné nebo snadno udržovatelné. Kůže, koženka, plastové materiály, kovové a dřevěné podnože, patří k povrchům, které lze snadno, rychle a pravidelně udržovat,“ popisuje aktuální trend Michal Hotmar z Rim cz.

Co tedy v kanceláři zůstane z doby minulé? Pohodlí. Relaxační kouty, odpočinkové zóny jsou stále stejně důležité jako před rokem. Jen si musejí lidé zvyknout, že tam budou osamocenější.

„Prostory máme dlouhodobě upraveny tak, aby v nich bylo méně lidí a seděli dále od sebe, všude máme dezinfekce a navigační cedulky, jak se chovat při práci k sobě i ostatním. Vytváříme maximální úsilí, aby to u nás bylo pro všechny co nejvíce bezpečné a přitom pohodlné,“ připomíná Zdeněk Rudolský z Impact Hubu.