Pamatujete si vizitky, fax a šanony? Kanceláře současnosti se mění

ANKETA: Které věci z minulosti vám v kanceláři chybějí a proč? Osobně jsem velmi flexibilní a digitalizaci oceňuji. Občas si ale s nostalgií vzpomenu, jaké to bylo, mít pracovní stůl v kanceláři a na něm pevnou linku s vlastním telefonním číslem. Byl v tom punc důležitosti jako ze starých filmů. Tereza Knířová, tisková mluvčí firmy Pluxee Věcí okolo nás znatelně ubývá. Někdy je propouštíme do kancelářských dějin s lehčím, jindy s těžším srdcem. Dnes nám chybí vlastně i ta kancelář jako taková – pracujeme z domova, a když jdeme do firmy, sedneme si tam, kde je místo. Kouzlo i pravidlo sdílení spočívá v tom, že jedinými konstantami zůstaly firemní notebook a mobil. Takže můj papírový notes a propiska působí na stole vlastně nepatřičně staromódně. Slabost pro ruční práci mě ještě neopustila.

Eva Svobodová, finanční skupina UNIQA Jako mladík jsem obdivoval šéfy se stylovou degustační výbavou v kanceláři. Vitrínky s lákavým obsahem letitého koňaku nebo whiskey, to byl pro mě v devadesátkách symbol úspěchu. Tam se samozřejmě procházelo přes ‚ochranku‘ v podobě elegantní sekretářky. Nikdy jsem se k tomu nepropracoval a vlastně mi to ani nechybí. Pracujeme s neporovnatelně větším informačním balíkem a svůj mozek povzbudím radši čerstvým džusem. Nestýskám si ani po hromadách papíru. Kdysi jsem se odhodlal k ‚no paper office‘ a všechny informace mám v pečlivě zálohované krabičce. Virtualizace a mobilita dnešních kanceláří je moc fajn.

Daniel Křížek, ředitel rozvoje české značky DITON