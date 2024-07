Nenašla na trhu, co potřebovala, tak začala vyrábět sama. Zákazníků přibývá

Co bylo prvotním impulsem pro vznik vaší značky?

Učila jsem jógu v brněnských studiích a klienti často chodili s otázkou, jakou jogamatku si mají pořídit. Tehdy nejdostupnější podložky bohužel nic moc nevydržely, drolily se už během prvního roku, občas podivně zapáchaly a většině lidí v pozici psa hlavou dolů příšerně klouzaly ruce, případně ujížděla celá podložka i s jogínem a hrozil nepříjemný pád. Chtěla jsem podložku, která bude sloužit dlouho a dovolí soustředit se na cvičení, aniž byste si museli neustále otírat zpocené dlaně nebo ji posouvat po místnosti.

Jak dlouho to trvalo od prvního nápadu k založení s.r.o.?

Značka vznikla původně jako bokovka k mateřské, byl to takový kreativní projekt vycházející z vlastních potřeb. Do roku 2021 jsem fungovala v režimu OSVČ, protože jsem se kromě vlastního brandu věnovala i designu webových stránek a lektorské činnosti. Ale ve chvíli, kdy jsme se v roce 2020 pustili taky do výroby oblečení, bylo potřeba soustředit se hlavně na Dhaaru.

Jaký je rozdíl mezi jogamatkou a karimatkou?

To je dobrá otázka. Od malička mám za to, že karimatka je podložka pod spacák, když nechcete spát na tvrdém, a jako nouzovka se dá asi využít i na jógu. Jogamatka je ale především sportovní pomůcka a měla by na rozdíl od karimatky mít protiskluzové vlastnosti, abyste se při józe, pilates nebo nějakém jiném workoutu nezranili. Vystlat si jogamatkou ve stanu samozřejmě můžete bez obav.

Kde, z čeho a jak se vaše jogomatky vyrábí?

Hlavní surovinou pro výrobu je přírodní kaučuk, tropická dřevina, která hojně roste v jihovýchodní Asii, proto i naše jogamatky vyrábíme přímo ve spolupráci s místními zpracovateli. Jde o spojení dvou různých vrstev, kaučukové báze a povrchu. Povrch se za tepla zalisuje ke spodní části, potiskne se naším designem a ořeže do požadovaných rozměrů a tvaru.

Výroba oblečení taky vyplynula z toho, že vám žádné na trhu nevyhovovalo? Kdo je navrhuje a kdo šije?

Některé designy tvořím já sama, ale občas si přizvu lokální umělce nebo, v případě oblečení, návrhářku nebo konstruktérku střihů, aby do naší tvorby přinesli nový neotřelý styl a zkušenosti. Oblečení navrhujeme v Česku a šijeme ho buď přímo v brněnské dílně, ale občas také na Slovensku nebo na Taiwanu ve spolupráci s dodavateli našich prémiových materiálů.

Co bylo v začátcích nejtěžší, kolik to stálo sil či financí?

Když jsem poprvé měla utratit pár set tisíc, které jsem si půjčila, bylo mi trošku úzko z toho, jakou odpovědnost na sebe beru. Taky jsem první roky dost bojovala s e-shopem, který neuměl zdaleka všechno, co jsem po něm chtěla, a několikrát jsem ho musela celý tvořit úplně znovu na jiné platformě. Docela vyčerpávající bylo dostat jogamatky vyrobené z nového, málo známého materiálu do širšího povědomí a získat si důvěru zákazníků.

Jak jste na to šla?

Obráželi jsme různá jógová studia i designové markety, hlavně o víkendech, bylo to poměrně časově náročné, když jsem do toho pečovala o dva školáčky a dopisovala dizertaci. Celkem namáhavé bylo také budovat profil brandu na sociálních sítích a nenechat se zdeptat nemilosrdnými algoritmy. Často jsem propadala, žralo to čas, energii a výsledky se zpočátku dostavovaly jen velmi pomalu.

Zažila jste někdy chvíle, kdy jste s podnikáním chtěla praštit?

Nejednou jsem měla chuť se na všechno vykašlat a jít si odpočinout někam do zaměstnání. Trpělivost mi docházela třeba ve chvíli, kdy nám hackeři kompletně sundali celý e-shop, protože nový hosting nebyl dostatečně zabezpečený. Za víkend jsem musela vytvořit kompletně nový e-shop, aby na pondělí bylo všechno nachystané ke spuštění a zákazníci nečekali na své objednávky. Ale když vás to baví, tak se prostě zakousnete a jedete dál.

Co je na vlastním podnikání nejtěžší?

V podstatě nepřetržitě se musíte o něčem netriviálním rozhodovat, myslet několik kroků dopředu, což se úplně neslučuje s požadavkem moderního mindfulness být tady a teď. Trochu mi celý proces připomíná tetris, správně umístíte jednu kostičku (vyřešíte problém) a objeví se další dva nové. Je potřeba najít si vlastní rytmus, aby člověk neskončil s chronickou nespavostí nebo syndromem vyhoření.

Jana Podroužková (41 let) Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity.

V roce 2021 založila společnost Dhaara, která vyrábí podložky na jogu a sportovní oblečení

Je vdaná, má dvě děti.

Jejím největším koníčkem je jóga. Věnuje se i běhání a skialpinismu a maluje na plátno.

Co byste doporučila lidem, kteří se do podnikání teprve chtějí pustit?

Pevné nervy. Rozhodně to není pro slabší povahy, prokrastinátory nebo váhavé jedince. Myslím to samozřejmě trošku s nadsázkou, ale pokud si někdo chce zkusit podnikat, musí mít na začátku nejen dobrý nápad a tvůrčí drive, ale hlavně jasnou vizi produktu nebo služeb, které chce nabídnout. Musíte vědět proč, ale i jak na to, samo se to totiž neprodá. První roky podnikání umí být obecně dost demotivující, než se značka zavede, takže by vás měl zvolený obor podnikání naplňovat i jinak než jen finančně.

Vaše značka už se zavedla…

Podle čísel se zdá, že zájem o kvalitní sportovní vybavení v naší společnosti stále roste a našim výrobkům se díky tomuto trendu daří. Mezi roky 2022 a 2023 jsme měli meziroční nárůst tržeb o 45 procent a letos, pokud nepřiletí nějaká hodně černá labuť, očekáváme podobný výsledek.

Jak aktuálně funguje vaše firma? Kolik čítá zaměstnanců?

Aktuálně máme v týmu 5 stálých členů. Spolupracujeme s několika šicími dílnami a zpracovateli kaučuku na podložky. Vzhledem k množství produktů, které máme v nabídce, jsme se přestěhovali z našeho malého skladu do většího, sdíleného, a k odesílání objednávek využíváme služby fulfillmentu.

Kolik máte měsíčně zákazníků a kolik produktů prodáte?

Počet zákazníků se pochopitelně liší podle sezony, ale v průměrných měsících je to okolo 300 objednávek, většinou po dvou až třech produktech. Před Vánoci a v lednu, kdy se všichni znovu chystají začít sportovat a nutně potřebují něco nového na sebe, jsou čísla samozřejmě několikanásobná.

Jaké jsou vaše plány do budoucna? Kde vidíte svou firmu za deset, dvacet nebo třicet let?

V krátkodobém horizontu plánujeme rozšířit šicí dílnu a vybavit ji novými stroji, abychom mohli pracovat s dalšími funkčními materiály vhodnými třeba na outdoorové sporty. Zvažujeme založení vlastního jógového studia s malým showroomem, případně vytvoření komunitního jógového centra někde u moře.