Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele: Po zavedení ušetří firmám každý měsíc práci

Ve spolupráci   10:00
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) jede od 1. dubna 2026 v ostrém provozu. Ačkoliv může ze začátku působit jako velká zátěž, má své reálné přínosy – ty se projeví v delším horizontu.

Stát spustil nové hlášení firem. | foto: MPSV

Dosud zaměstnavatelé rozesílali řadu formulářů na různé úřady – ČSSZ, finanční správu, úřad práce, statistický úřad – v různých termínech a jiným způsobem. JMHZ to mění: jedno elektronické podání, jeden termín (do 20. dne následujícího měsíce), jeden příjemce. Úřady už si z JMHZ samy vezmou ta data, na která mají nárok.

Co vám JMHZ přinese jako zaměstnavateli

Výhody se naplno projeví poté, co systém přejde do rutinního provozu.

  • Méně papírování. Místo záplavy formulářů pošlete jedno hlášení – na jeden úřad, v jednom termínu.
  • Méně roční agendy. Konec evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP). ČSSZ si je nově sestaví sama z vašich měsíčních dat.
  • Méně agendy pro zaměstnance. Doklady k žádostem o dávky (nemocenská, invalidní důchod) půjdou nově rovnou ze systému.
  • Vyšší automatizace. Data z vašeho mzdového systému půjdou přímo do JMHZ.

Co to znamená pro vaše zaměstnance

JMHZ přinese změny i lidem, za které hlásíte. Od roku 2027 jim finanční správa předvyplní daňové přiznání z příjmů přímo na základě dat z JMHZ – zaměstnanci si daňové přiznání nebudou muset vyplňovat sami.

A pokud si zaměstnanec půjde zřídit hypotéku nebo půjčku, nebude muset dokládat potvrzení o příjmech od mzdové účtárny. Stát poskytne se souhlasem žadatele data úvěrové instituci přímo – a zaměstnavatel se o tom vůbec nedozví, protože ani nemá právo to vědět.

Nebojte se chyb

Zákon samozřejmě pamatuje i na sankce za pochybení. Za nepodání hlášení hrozí pokuta 5 000 Kč za každého zaměstnance. Za nesplnění registrační povinnosti jako zaměstnavatele pak až 100 000 Kč.

Tato čísla je sice dobré mít na paměti, zároveň ale platí to, co otevřeně říká František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ: „Naším cílem není nikoho trestat, ale posunout projekt do fáze, kdy všichni vědí, co mají dělat.“ V prvních měsících provozu se sankce za chyby a chybějící data udělovat nebudou.

Jinými slovy: pokud v případě pochybení opravíte, co opravit lze, a budete komunikovat s úřadem, nic dramatického se nestane. Systém je nastaven na spolupráci, ne na postih. Co se naopak nevyplatí, je systém ignorovat nebo vědomě obcházet.

Kde hledat pomoc

Veškerá dokumentace a technické pokyny jsou k dispozici na Vývojářském portálu MPSV. Pro otázky k registraci a podávání slouží Helpdesk MPSV. Pokud váš mzdový software zatím na JMHZ není připraven, obraťte se na jeho dodavatele – 90 % systémů bylo nastaveno ještě před spuštěním.

Všechno potřebné o Jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele najdete podrobně a srozumitelně na webu jmhz.mpsv.cz.

Obsah vznikl ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí

11. května 2026

